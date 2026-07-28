Qué es 'Una receta para dos', la miniserie francesa que anuncia Telecinco con un representante de Eurovisión como protagonista

Desde hace semanas, Telecinco anuncia una nueva producción dentro de su catálogo de ofertas veraniegas bajo el título 'Una receta para dos', sin dar más detalles sobre de qué se trata. Pues bien, hablamos de la ficción franco-belga 'La Belle et le Boulanger' ('La bella y el panadero'), que ya se ha emitido tanto en La Une en Bélgica como en TF1 en Francia.
'Una receta para dos' es una comedia romántica basada en la serie hebrea 'The Baker and the Beauty' y está protagonizada por el actor y compositor franco-israelí Amir Haddad, conocido tras su paso por 'La Voz' y después de haber representado a Francia en Eurovisión 2016 con la canción 'J'ai cherché', quedando en sexta posición.
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Junto a Amir, el elenco artístico de 'Una receta para dos' se completa con otros actores como Ludmilla von Claer, Lionnel Astier, Mathilda May, Gary Mihaileanu, Sarah Stern, Mitty Hazanavicius, Xavier Robic, Lisa Do Couto Teixeira o Lily Nambininsoa.
Esta producción franco-belga, que emitirá Telecinco "muy pronto", consta de una única temporada de cuatro episodios de en torno a 50 minutos de duración, por lo que lo esperable es que la cadena de Mediaset ofrezca la ficción en dos semanas con doble capítulo por noche. Y aunque todavía no tiene fecha de estreno, lo más probable es que vea la luz en el prime time del lunes, tomando el relevo de 'Universo Calleja', que ha concluido temporada.
¿De qué va 'Una receta para dos'?
Benjamin Mercier (Amir Haddad) y Louise Meyer (Ludmilla von Claer) son como el día y la noche. Literalmente. Cada mañana al amanecer, Louise sube a un avión para desfilar para los diseñadores de moda más importantes, mientras que Benjamin hornea sus primeras baguettes en la panadería familiar.
Él empieza su día, ella se acuesta. Él da los buenos días, ella da las buenas noches. Louise y Benjamin nunca debieron haberse cruzado… Pero su encuentro casual tiene lugar en el baño de un restaurante. Dura 90 segundos… justo antes de que Vanessa (Sarah Stern) sorprenda a Benjamin pidiéndole matrimonio en público. La vida perfectamente ordenada de Benjamin se pone patas arriba esa noche, arrastrando consigo a toda su familia.
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