Quién es Sara Canals, la nueva presentadora que sustituye a Carlos Franganillo este verano, tras seis años en Mediaset

Además de la sonada despedida de María Casado, 'Informativos Telecinco' vivirá otro importante cambio entre sus rostros habituales durante este mes de agosto. Con la salida temporal de Carlos Franganillo para disfrutar de sus vacaciones de verano, será la periodista Sara Canals quién tome su relevo para conducir el informativo de las 21:00 horas durante el próximo mes. Así lo ha oficializado la presentadora a través de sus redes sociales.

No será hasta el próximo lunes 3 de agosto cuando la comunicadora se estrene al frente de la edición nocturna del informativo que a menudo suele conducir Franganillo. Sin embargo, la periodista ya ha compartido una imagen desde el plató de 'Informativos Telecinco' que frecuentará durante todo el mes de agosto junto a un mensaje en su perfil de X anunciando su llegada a Telecinco.

Sara Canals, de corresponsal en Washington para Mediaset a presentar 'Informativos Telecinco'

"Este verano me incorporo a 'Informativos Telecinco' para sustituir a Carlos Franganillo durante el mes de agosto. Tras seis años colaborando con Mediaset desde París y Washington, será un privilegio tomarle el relevo y sumarme a esta redacción para conducir el informativo de las 21 horas", ha anunciado Sara Canals ante sus seguidores de la plataforma.

Este verano me incorporo a @informativost5 para sustituir a @cfranganillo durante el mes de agosto. Tras seis años colaborando con Mediaset desde París y Washington, será un privilegio tomarle el relevo y sumarme a esta redacción para conducir el informativo de las 21h pic.twitter.com/OsEC67Cgwj — Sara Canals (@sara_canals) July 25, 2026

Graduada en Periodismo por la Blanquerna-Universidad Ramon Llull y especializada en Relaciones Internacionales, la joven comunicadora ha desarrollado la mayoría de su carrera fuera de nuestras fronteras. Antes de convertirse en corresponsal para la Cadena SER en Washington en 2022, trabajó en Radio i Televisió d'Andorra, fue corresponsal en París y colaboró con medios como BBC y CNN.

También ha pasado por Naciones Unidas en Nueva York además de presentar espacios como LaLiga News e Inside Barça. Durante su etapa en Nueva York, donde también ha realizado colaboraciones con Mediaset durante años, se encargó de cubrir dos administraciones presidenciales, las de Joe Biden y Donald Trump, además de cubrir algunos de los acontecimientos internacionales más destacados de los últimos años en la capital estadounidense.

Sin embargo, la estancia de Sara Canals en 'Informativos Telecinco' será temporal, pues el próximo 31 de agosto se unirá al equipo de 'Hoy por hoy' junto a Aimar Bretos. Así, la sustituta de Carlos Franganillo formará parte del renovado espacio de la Cadena SER tras la salida de Àngels Barceló. "Tengo muchas ganas de empezar cada mañana a tu lado en ese estudio para acompañar a los oyentes", escribió la periodista en sus redes contestando a Bretos tras oficializar su incorporación tras finalizar su etapa como reportera.

La apuesta de Mediaset por un nuevo rostro para el verano llega en un momento de incertidumbre para el informativo tras la salida de María Casado, que este fin de semana se despedía entre lágrimas de la audiencia tras anunciar una pausa indefinida en los informativos al no poder compaginar su vida profesional en Madrid con su vida familiar en Málaga.

Un giro en la edición de fin de semana que está pendiente por resolver de cara a septiembre. Sin embargo, la alineación de presentadores para este verano queda así: