'Valle Salvaje', avance del capítulo 454 del miércoles 29 de julio: una reconciliación y el homenaje a Adriana en RTVE

Los fans de 'Valle Salvaje' pueden estar tranquilos. Tras más de un mes con vaivenes en la programación por culpa de la visita del Papa, el Mundial y el Tour de Francia, esta semana la serie diaria retoma su ritmo de emisión habitual con un capítulo cada día en su horario habitual.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Nicolás le advierte a Atanasio que hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida y su amigo le deja claro que confía totalmente en el negocio que le propone y que por ello tienen que conseguir convencer a Matilde. Sin embargo, ella no está por la labor de invertir.

Pepa no se reprime y carga contra Francisco en presencia de Amadeo asegurando que su hijo es un cobarde y un mentiroso tras abandonarla y romper con su propuesta de matrimonio sin dar señales de vida.

Alejo insiste en averiguar qué ha pasado entre Bárbara y Luisa y la doncella le dice que lo único que ha sucedido es que han tenido un roce. Y él trata de saber si tiene que ver la fecha del aniversario de Adriana.

Dámaso se encara con Victoria y le advierte que espera que no sea tan necia de estar tramando algo contra él junto a Mercedes y termina amenazándola con acabar con ella.

Enriqueta se enfrenta con don Hernando asegurando que no le gusta que le tomen el pelo y el marqués le deja claro que no tolera que le hable en ese tono. Mientras, Manuela le para los pies a Braulio.

Y en el homenaje a Adriana, Luisa y Bárbara se reconcilian mientras Rafael logra conmover a Rosalía. ¿Es el inicio de una nueva alianza?

El homenaje a Adriana en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rosalía le pedía a su hermana Leonor permanecer cerca de Rafael para poder demostrar su teoría de que no es el hombre noble y bondadoso que aparenta ser. Mientras, Rafael se mostraba apenado al recordar a Adriana.

Pepa le reconocía a Amadeo que quiere confiar pero no soporta no saber nada de Francisco ni de su paradero ni de si volverá y no dudaba en preguntarle al hombre si estaría dispuesto a acompañarle para buscar a su hijo.

Alejo se daba cuenta de que las cosas entre Bárbara y Luisa no están bien y no tardaba en preguntar qué ha pasado entre ellas y tanto Luisa como Bárbara aseguraban que quizás es mejor que ambas pasen un tiempo separadas.

Por otro lado, Alejo le anunciaba a su primo Braulio que no va a poder acompañarle a dar un paseo en caballo y aprovechaba para proponerle a Manuela que sea ella quién le acompañe pero la joven lo rechazaba.

Victoria trataba de que Mercedes siga su consejo y no se encare a Dámaso porque es alguien que no tiene escrúpulos. Y finalmente, Dámaso se presentaba en casa de las parteras y le pedía a Pura que le diga donde está el niño. Al negarse, Dámaso acorralaba a la partera y, con un cuchillo al cuello, la amenaza de muerte.