'Valle Salvaje', avance semanal del 27 al 31 de julio: una amenaza de muerte y el homenaje a Adriana en RTVE

Los fans de 'Valle Salvaje' están de enhorabuena. Tras más de un mes con vaivenes en la programación por culpa de la visita del Papa, el Mundial y el Tour de Francia, esta semana la serie diaria retomará su ritmo de emisión habitual con un capítulo cada día.

De esta manera, esta semana 'Valle Salvaje' se emitirá del lunes 27 al viernes 31 de julio con sus tramas en todo lo alto. A continuación, te ofrecemos el adelanto completo de todo lo que va a acontecer en la serie protagonizada por Loren Mairena y Marco Pernas con un homenaje a Adriana (Rocío Suárez de Puga) como principal aliciente.

Avance del capítulo 452 de 'Valle Salvaje' del lunes 27 de julio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le pide a don Hernando que se encargue él de pagar la deuda que tiene José Luis con ella y con su hijo.

Rafael se muestra bastante alicaído ante la cercanía del cumpleaños de Adriana mientras Luisa le pide a Rafael que deje que Rosalía pueda ayudar con María.

Nicolás no duda en preguntarle a Matilde si ha estado revolviendo entre sus cosas. Mientras, Braulio le pide a Manuela poder pasar un rato juntos por el bosque.

Bárbara estalla contra Luisa por no parar de llevarle la contraria mientras Mercedes se niega a salir de su alcoba y le deja claro a Dámaso que no le apetece ver a nadie. Finalmente, Mercedes pierde el conocimiento.

Avance del capítulo 453 de 'Valle Salvaje' del martes 28 de julio

Rosalía sorprende a un doliente Rafael con una inesperada propuesta para honrar la memoria de Adriana.

Mientras tanto, Dámaso acorrala a Pura y, con un cuchillo al cuello, la amenaza de muerte. ¿Qué ha hecho la partera para llevarle tan lejos?

Avance del capítulo 454 de 'Valle Salvaje' del miércoles 29 de julio

Enriqueta comprende que Hernando la ha estado utilizando, mientras Braulio recibe otro golpe inesperado de Manuela.

Y en el homenaje a Adriana, Luisa y Bárbara se reconcilian mientras Rafael logra conmover a Rosalía. ¿Es el inicio de una nueva alianza?

Avance del capítulo 455 de 'Valle Salvaje' del jueves 30 de julio

Luisa y Bárbara sellan su reconciliación y empiezan a preguntarse qué llevó a Victoria a intercambiar a los recién nacidos.

Al mismo tiempo, Rosalía no logra apartar una idea inquietante: ¿y si Rafael fue capaz de todo por Adriana incluso de ordenar el robo de su hija?

Avance del capítulo 456 de 'Valle Salvaje' del viernes 31 de julio

Petra confiesa a Pura que ha tomado una decisión definitiva sobre el hijo de Adriana.

Mientras, en la Casa Pequeña, Dámaso y Victoria quedan desconcertados ante la inesperada transformación de Mercedes. ¿Qué ha pasado con la duquesa de Miramar?