Amador Mohedano desacredita el documental 'La más grande' y atiza a Rocío Carrasco en 'De Viernes': "La ambición le ha corroído"

Amador Mohedano ha sido el protagonista del último 'Scoop' de 'De viernes'. El hermano de 'La más grande' ha vuelto a utilizar el programa de Telecinco para atacar, una vez más, a su sobrina, Rocío Carrasco. Además, ha dado algunas pinceladas de las memorias que está escribiendo sobre su hermana, con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento.

El exmarido de Rosa Benito también se muestra muy crítico con el documental 'La más grande', que podemos ver en Moviestar Plus+ y del que su sobrina ha sido productora. Poniendo en duda la veracidad de los manuscritos atribuidos a la cantante en los que se ha basado el documental, Amador Mohedano asegura que en sus memorias sí que contará "toda la verdad" de la vida de su hermana, desde sus inicios en 'El duende' hasta su salto a la fama y la dura enfermedad que acabó con su vida.

Entre los temas que ha abordado Amador Mohedano en 'De viernes' se encuentra la lectura del testamento de Rocío Jurado, y las fricciones que este produjo: "Mi hermana nombró de albacea a la que no tendría que haber nombrado". De esta forma, el de Chipiona critica el hecho de que la artista nombrara a su amiga Ana Iglesias como albacea. Según Amador, su sobrina y el marido de esta, Fidel Albiac, se compincharon con la abogada y "manejaron todo como les dio la gana".

"Cuando nos piden los impuestos por las cosas que había dejado Rocío, veíamos que era una barbaridad. Mi cuñado José Antonio, al que la Carrasco no pude ver, cogió los papeles y con especialistas valoraron todo lo que Rocío tenía. Fuimos a Madrid, tuvimos una reunión en Hacienda y nos dijeron a mi hermana y a mí que 'nos la querían meter doblada'", explica el hermano de Rocío Jurado.

Amador Mohedano cuestiona el documental y asegura que está basado en informaciones recopiladas de la prensa y afirma que sus memorias recogen las verdaderas memorias de Rocío Jurado.



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/GoBN4tISBt — ¡De Viernes! (@deviernestv) July 24, 2026

Amador Mohedano carga contra Rocío Carrasco y Fidel Albiac

"A mí la albacea me llamó aparte y me dijo que si firmaba un papel se quedaba todo igual. Si no firmaba se iba a enterar toda la prensa. Yo no firmé nada. Cuando entré al despacho donde estaba todo el mundo se lo conté y mi sobrina me dijo que era un sinvergüenza", asegura Amador Mohedano. A la pregunta de si el distanciamiento con su sobrina fue solo por una cuestión económica, él carga duramente contra Rocío Carrasco, de la que dice que "la ambición la ha corroído totalmente. A ella y al que tiene al lado", asegura, haciendo referencia a Fidel Albiac.

El exmarido de Rosa Benito también explica, visiblemente emocionado, cómo fue su última conversación con Rocío Jurado antes de su fallecimiento, el 1 de junio de 2006. "Llego un día a la habitación como todos los días y me la encuentro secándose con una toalla. Estaba harta. Me llamó y me dijo: 'Amador tiro la toalla, no puedo más'. Me fui para casa llorando como un niño, me metí en el coche llorando, no veía la carretera, y me quedé en la cama llorando", afirma.

Aunque confiesa que él era plenamente consciente de lo que iba a suceder: "Yo ya sabía lo que venía pero no se lo podía decir… Solo le decía que tenía que luchar. Al día siguiente me llamó por teléfono cantándome 'Te quiero más que a mi vida'… Eso fue lo último que yo hablé con Rocío… Cuando murió estábamos todos en la cama con ella, como ella quería. Y ahí se terminó y me cambió la vida. Eso es todo", concluye Amador Mohedano.