Atronadora sentencia contra 'De Viernes' por lo que ha hecho con Amador Mohedano: "Violencia en directo"

'De Viernes' ha contado en su emisión del 24 de octubre entre sus invitados con el polémico Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado ha regresado al plató de Telecinco para atacar, una vez más, a su sobrina Rocío Carrasco. Aunque también habló de su relación con su exmujer, Rosa Benito, así como con sus hijos.

Sin lugar a dudas, las declaraciones más demoledoras y crueles de Amador Mohedano contra la hija mayor de su hermana fueron al asegurar que no se creyó el intento de suicidio de esta. La propia Rocío Carrasco lo relató con pelos y señales en su docuserie de Telecinco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', donde presentó incluso los informes médicos.

Al ser preguntado por los presentadores y colaboradores del programa si se creyó ese intento de acabar con su vida, sin pelos en la lengua, el exmarido de Rosa Benito sentencia: "No. No me lo creí". Algo que causó estupefacción entre todos los presentes. Terelu Campos fue la más dura con él: "Entonces dices que han mentido también los médicos, que han hecho un informe falso…". "Si mentir miente todo el mundo", aseguró el invitado. Además, decía sentir "indiferencia" por la hija de su hermana: "Lo que ha hecho con todos nosotros es una traición. Por mi sobrina siento indiferencia".

Amador Mohedano culpa a Fidel Albiac del distanciamiento de Rocío con su familia

Pero no solamente Rocío Carrasco fue blanco de sus ataques, también lo fue su marido Fidel Albiac, al que Amador Mohedano culpa directamente de ser el responsable de que Carrasco apartara a sus hijos de su familia materna: "No sabemos exactamente qué es lo que pasa. Pero sé que el que tiene al lado es de ese tipo de personas".

"No he convivido casi nada con él, pero cuando de verdad me empezó a doler fue cuando empecé a notar la influencia que tenía con mi sobrina Rocío", asegura. En su opinión, ha sido Fidel el que ha manipulado a su sobrina en contra de toda su familia. También ha recordado que "cuando empezaron a salir juntos me llamaba todo el mundo comentándome cosas sobre él. Rocío Jurado ponía buena cara para aparentar".

Amador Mohedano incluso ha contado lo que su sobrina nieta, Rocío Flores, le decía de su madre y la pareja de esta: "Me ha contado que no estaba a gusto, que la reacción y los gestos no eran lo que ella quería. Los castigaba él y los encerraba en una habitación. Mi sobrina estaba mandada".

Aluvión de críticas a 'De Viernes' y a Telecinco por lo permitido con Amador Mohedano

Como ya ocurriera en semanas anteriores con la entrevista a Carlo Costanzia y sus palabras sobre Mar Flores, los espectadores de '¡De Viernes!' se han echado encima del programa y de Telecinco por permitir a Amador Mohedano poner en duda el intento de suicidio de su sobrina.

Una de las que no ha dudado en ser muy crítica ha sido María Patiño. La presentadora de 'No somos nadie' ha vuelto a la carga contra de 'De Viernes' por su forma de atacar a las mujeres y de revictimizar a las víctimas de violencia de género. "Violencia en directo", señalaba al escuchar las palabras de Amador Mohedano contra su sobrina. "Parece que hemos retrocedido diez años. Nadie al volante", escribía otro usuario. Y algunos incluso iban más allá pidiendo al gobierno que actúe contra Telecinco por cuestionar a las víctimas e incluso un intento autolítico que está probado por los médicos.

En su empeño de dar un giro a la historia contada y probada , siguen sin ser conscientes del daño a la

Marca. — Maria patiño (@maria_patino) October 25, 2025

Violencia en directo

Telecinco, con una licencia pública, revictimiza cada viernes en prime time a mujeres víctimas de violencias machistas al dar voz a hombres que niegan sus testimonios. ¿Por qué el Gobierno no toma medidas contra Mediaset? https://t.co/UoGb5xdEfY — Adrián Seijas 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@Adriangalego) October 25, 2025

"Supuesta paliza", le dice Ángela Portero a Amador Mohedano sobre Rocío Flores y la escena con su madre, Rocío Carrasco. Apaguemos todos la televisión. Por sentido común y deber. Hay cosas que hoy no se deben consentir. El papel de Terelu es otro capítulo: deleznable. #DeViernes

Estas declaraciones de Amador Mohedano me parecen repugnantes. Violencia en estado puro. Él sabe de lo que habla cuando dice que todo el mundo miente… Un buen periodista no se calla ante esto, reacciona y le para los pies #DeViernes #APOYOROCÍO25O