Lydia Lozano causa baja en Telecinco y 'De Viernes' se ve obligado a dar explicaciones: "No puede estar aquí"

Este 24 de octubre, 'De Viernes' arrancó con un sentido recuerdo a una de las colaboradoras más queridas del programa de Telecinco, Lydia Lozano. Nada más dar comienzo la emisión y después de presentar al resto de colaboradores, los presentadores Santi Acosta y Bea Archidona se dirigieron a la audiencia para informar de los motivos de la ausencia de la periodista.

"Como verán, falta alguien. Queremos mandar un beso enorme, grandísimo, a nuestra compañera Lydia Lozano, que esta noche no puede estar aquí con nosotros porque tiene que estar al lado de su marido Charly", explicaba la presentadora. Y es que, según ha explicado también Bea Archidona, Charly ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica, y la periodista no se ha separado ni un momento de su lado.

Los motivos de la ausencia de Lydia Lozano en #DeViernes: “Tiene que estar al lado de su marido Charly” https://t.co/rWBmHHi5Mx — De Viernes (@deviernestv) October 24, 2025

"En este momento lo necesita. Evoluciona bien, pero es momento de estar juntos", añadió Archidona, mientras el público le dedicaba un cálido aplauso a la colaboradora. Antes de continuar con la emisión, su compañero Santi Acosta expresaba su deseo: "Esperemos que el viernes que viene no se libre y esté aquí con nosotros".

Lydia Lozano se rompió en '¡De Viernes!' ante el estado de salud de su marido

Lydia Lozano en '¡De viernes!'.

Esta no ha sido la única vez que Lydia Lozano ha causado baja en '¡De viernes!' para cuidar de su marido. Hace dos semanas, el pasado 10 de octubre, la colaboradora conectó en directo con sus compañeros desde las afueras de su domicilio para explicar cómo se encontraba Charly tras una operación de espalda a la que se había sometido: "Después de varios meses que hemos tenido una serie de complicaciones con su espalda, el martes le operaron de urgencia".

Muy emocionada por todo lo vivido, y con la voz quebrada, Lydia Lozano reconocía ser optimista, aunque admitía estar "muy cansada". En cuanto a su marido, explicaba que estaba "dopado, no sufre. Sabe que le quedan unos meses duros de rehabilitación y ya puedo decir que tengo un torero en mi vida porque menuda cicatriz, es de 30 centímetros".

Además, para una persona "hiperactiva" como ella, estar todo el día en el hospital se la hizo muy cuesta arriba: "Todo el mundo que ha estado en un hospital sabe que es muy duro. Yo soy hiperactiva y me levanto, vuelvo, voy a la máquina, hablo con las enfermeras, voy a comprar… estoy todo el rato moviéndome. Le he afeitado y le he cortado las uñas, le he hecho de todo", bromeaba, quitándole un poco de hierro al asunto.

A diferencia de esa vez, en esta ocasión Lydia Lozano no ha conectado con sus compañeros de '¡De Viernes!'. Pero estos no han querido olvidarse de ella y no han dudado en enviarle un cariñoso mensaje de apoyo en estos complicados momentos.