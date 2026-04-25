El público dicta sentencia al estreno de 'Una fiesta de muerte' en Antena 3 con una crítica muy compartida

Antena 3 ha estrenado este sábado 'Una fiesta de muerte', la esperada adaptación del murder mystery que triunfa a nivel internacional con Àngel Llàcer como maestro de ceremonias y un formato con el que la cadena lleva el Cluedo a la televisión con famosos como participantes.

Marta Sánchez, Bertín Osborne, Antonio Resines, Glòria Serra, Ana Peleteiro, Alberto Chicote y Esperansa Grasia son las 7 celebrities que participan en este primer episodio, que lleva como título 'Una fiesta de muerte: muerte en el museo' y transcurre en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Una de ellas acaba siendo víctima de un misterioso asesinato a manos de un asesino enmascarado. Los seis famosos supervivientes deben competir por desvelar la identidad del enigmático asesino, y solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de la noche.

Mucha tensión, altas dosis de misterio y diversión asegurada son los elementos principales de este rompedor formato que transforma el Prime Time en una auténtica experiencia de juego. Un auténtico murder mystery trasladado a televisión de forma innovadora y sorprendente, en el que el aclamado presentador Àngel Llàcer ejerce de anfitrión, guiando la investigación para acercar la verdad a los concursantes.

Los episodios de 'Una fiesta de muerte' tienen una duración de 90 minutos y son “autoconclusivos”. Así, cada programa cuenta con su propio enclave y su propia fiesta temática, con un nuevo grupo de invitados famosos y con un asesino VIP enmascarado diferente.

La audiencia da su veredicto a 'Una fiesta de muerte'

El estreno de 'Una fiesta de muerte' en el prime time de Antena 3 ha generado bastante expectación en redes sociales donde la audiencia se ha manifestado sobre esta nueva apuesta de la cadena de Atresmedia y muchos no han dudado en compararlo con 'Traitors'.

También algunos han sido muy claros al criticar lo guionizado que está el formato siendo una de las quejas más repetidas.

Me parece un formato arriesgado y está siendo muy interesante. Un cluedo de famosos #UnaFiestaDeMuerte — Diego (@Dugus_85) April 25, 2026

#UnaFiestaDeMuerte pinta muy muy bien — Extrema y Dura (@CristionaESC) April 25, 2026

Sobre el papel #UnaFiestaDeMuerte pinta muy bien para los lectores de Agatha Christie. Solo espero que no lo arruinen con trillones de anuncios. — C (@huellasenelagua) April 25, 2026

Lo buenísima idea que es este tipo de programa pero lo mal ejecutado que está por lo guionizadisimo que está



#UnaFiestaDeMuerte — El Realista de Doraemon (@elrealiistaa) April 25, 2026

Me suelen gustar programas de investigación como #UnaFiestaDeMuerte, pero de momento no me convence nada. Los concursantes se les escapa la risa constantemente y creo que están mal escogidos para tomarlo en serio. Me hacen desconectar mucho — 🌛 (@rhigdar) April 25, 2026

Sinceramente vaya truño, q artificial todo... debería volver Traitors #UnaFiestaDeMuerte — Marcos20🧡🔪 (@20marcos_97) April 25, 2026

De #UnaFiestaDeMuerte me quedo con Esperansa por el toque surrealista y con Gloria Serra porque LA ESTÁ GOSSSANDO. Se lo está pasando bomba. El programa en sí mismo, no sé yo... — Carmen M (@CarmenMayFon) April 25, 2026

Odio pero odio que se les escape la risa CONSTANTEMENTE. Me saca del programa mucho. #UnaFiestaDeMuerte — 🌛 (@rhigdar) April 25, 2026

Me gusta mucho más Traitors #UnaFiestaDeMuerte — Mamenmetieneloka. Sra. de González (@natafonso68) April 25, 2026