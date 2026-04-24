El regreso de Belén Esteban a Mediaset: Un 'belenazo' en 'De Viernes' y fichaje de 'GH VIP: El Reencuentro' según Los Kikos

Parece ser que el regreso de Belén Esteban a Telecinco está a la vuelta de la esquina. Aunque ella misma reconocía hace unos días en '¡Menudo cuadro!' que por el momento no había recibido ninguna llamada de Mediaset, según los Kikos la vuelta de su excompañera de 'Sálvame' a la que durante años fue su casa televisiva estaría a punto de producirse.

Ha sido Kiko Matamoros el que ha dado la noticia en el programa que conduce en YouTube junto a Kiko Hernández: "Belén Esteban ha pedido una vuelta a '¡De viernes!' con la banda de música de su pueblo, triunfante, como las reapariciones que se producían en 'Sálvame Deluxe'. Alfombra roja, un Rolls o un coche de caballos", ha asegurado el colaborador, tirando de ironía.

Según Matamoros, "Belén el recorrido que quiere es '¡De viernes!', muy bien pagado, y luego el nuevo programa de Raúl Prieto". Tal y como ha explicado el exmarido de Makoke, se trata de "un programa que tienen claro que va a ir los fines de semana, no tienen claro en qué horario. Después de las últimas hostias de 'Fiesta', supongo que quieren que ocupe todo el espectro horario que ocupa 'Fiesta'. Por eso decía Belén 'vuelvo, pero no iré todos los días a la semana, un día o dos…'".

Belén Esteban podría concursar junto a Ylenia Padilla en 'GH VIP: El reencuentro'

Pero no solo eso, sino que, además, Belén Esteban podría concursar en un nuevo reality de la cadena: "Telecinco la quiere en 'GH: El reencuentro'. Por eso llevaron a Ylenia (a '¡De viernes'), pero todavía no tienen cerrada a Belén", explicó Matamoros. "'GH: El reencuentro', Belén e Ylenia, ¿no?", preguntó Kiko Hernández. A lo que su compañero contestó que sí: "Efectivamente, esa sería la pareja". "¿Y de presentador Jorge Javier?", quiso saber Hernández. Matamoros volvió a responder afirmativamente, aunque con matices: "Yo supongo que Jorge tiene muy pocas ganas de hacer de presentador, pero bueno, Jorge es un profesional y si se la tiene que comer se la va a comer".

Tras esto, el padre de Laura Matamoros desvela los dos problemas que existen para que la vuelta de Belén Esteban a Telecinco se haga realidad: "Pero hay dos problemas. El primero es económico. Belén se piensa que está en los tiempos de 'Andreíta cómete el pollo'". "¿Cuánto pide?", pregunta Kiko Hernández. "A mí me hablan de 40.000 euros semanales", responde el colaborador, ante la estupefacción de su compañero: "¿En 'Gran Hermano' 40.000 euros semanales?".

Sin embargo, Matamoros le recuerda que "no es mucho, en otros tiempos se los hubieran dado perfectísimamente. Para otro tiempo no es mucho". "Para una cadena que hacía 30% de audiencia, para una cadena que hace un 6 un sábado de audiencia, dímelo tú... ¿Y cuánto le da Telecinco?", quiso saber Hernández. Según la información que tiene el exconcursante de 'Supervivientes', "hay una oferta en torno a los 20.000? Pero eso no está cerrado". Sin embargo, su compañero tenía otra información muy distinta: "Pues yo ahí te tengo que decir que a mí me ha llegado ayer que la cadena le va a trasladar la oferta de 10.000 semanales". "Con eso no creo que vaya ni loca", asegura Matamoros.

Kiko Hernández se mofa de la insistencia de Belén Esteban por volver a Telecinco

Pero Kiko Hernández discrepaba con él: "¿Tú sabes las ganas que tiene de volver? No he visto a otro compañero, salvo a Belén Esteban, pedir con tanta insistencia que por favor quiere trabajar en Telecinco". "Bueno, tú no sabes la insistencia de Terelu en los despachos… lo que pasa es que Belén lo ha hecho público", asegura Matamoros. "Es que Belén cada vez que ve un micrófono es 'me gustaría volver a Telecinco, me gustaría volver a Telecinco…'", añade el exgran hermano, riéndose de esta insistencia de la que fuera su compañera de 'Sálvame'.

Tras esto, el marido de Marta López Álamo explica que "Belén Esteban tiene un problema muy serio, que lo podemos tener todos y es tener 24 horas una cámara encima. El declive del personaje empezó precisamente con su paso por 'GH VIP'". En ese momento, su compañero le interrumpió: "Antes de entrar en eso, vamos a dejarlo claro: Primero va a ir a '¡De viernes!' y luego a 'Gran Hermano'. O va a ir a 'Gran Hermano' y luego a '¡De viernes!'".

A lo que Matamoros volvió a explicar la situación: "En Telecinco exigen para ir a '¡De viernes!' primero cerrar 'GH'. Si cierra 'GH' la llevan a '¡De viernes!' para cebar 'GH', pero no le van a dar 100.000 euros, porque le dirán 'bastante te damos ya en 'GH' conténtate con 40.000 o 50.000 y vas que te matas".

"El problema gordo es que estés insistentemente diciendo 'quiero volver, quiero volver, quiero volver'. Yo soy el director o soy un jefazo de la cúpula y digo 'si esta mujer está deseando volver, pagarle mucho menos porque es que va a venir. Está pidiendo a gritos volver'. Cuando tu pagas algo por un personaje es porque no quiere ir", sentenció Kiko Hernández.