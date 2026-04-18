José Antonio León confirmó el veto a Belén Esteban en Telecinco, ya levantado al emitirse su imagen en 'De Viernes'

Ylenia Padilla ha vuelto a pisar un plató de televisión tras cinco años apartada de la pequeña pantalla. Lo ha hecho en el programa '¡De viernes!'. Semanas después de haber concedido una íntima entrevista a Santi Acosta, ahora se ha tenido que enfrentar a las preguntas de los colaboradores del espacio de Telecinco. Entre otros temas, ha abordado su amistad con Belén Esteban.

La de Benidorm ha repasado su carrera televisiva, que arrancó con su participación en 'Gandía Shore'. Fue durante su paso por 'GH VIP', en el año 2015, donde conoció a Belén Esteban y se hicieron grandes amigas. Sin embargo, ahora mismo la relación es nula. Según confesó Ylenia Padilla en '¡De viernes!' se ha sentido muy decepcionada por ella, y no dudó en dar los motivos. De esta forma, la excolaboradora de 'Sálvame' ha 'regresado' a Telecinco tras años vetada por la cadena.

Ya en su 'Scoop', la valenciana reconocía que su amistad con Belén Estefan fue "más televisiva que otra cosa". Y es que, según ella, fuera de la televisión quedaron en contadas ocasiones. Además, en los cinco años que ha estado alejada de los focos, la de Paracuellos no ha mostrado ni el más mínimo interés por ella, siempre según Ylenia: "Se apagó el foco y se acabó la amistad".

Ylenia Padilla explica los motivos de su decepción con Belén Esteban

Este viernes, la exconcursante de 'GH VIP' ha vuelto a hablar de su relación con la colaboradora, desvelando el motivo por el que se sintió tan decepcionada con ella. "Estaba pasando uno de los peores momentos de mi vida pública y no me defendió", asegura. A la pregunta de si cree que tienen una conversación pendiente, la invitada ha contestado que "sí".

A raíz de esto, ha hecho una sorprendente revelación: "Ayer me llamó y no se lo cogí". Sobre la razón que la llevó a no coger la llamada, Ylenia lo justifica así: "Después de cinco años y tantas cosas que se han dicho de mí, no me ha llamado. Entonces es un poco rarete que me llame ayer. No me niego a que un día hablemos, pero no era el momento".

Además, afirma que en su momento se sintió desprotegida por la que consideraba su amiga, motivo por el cuál hizo unas fuertes declaraciones contra ella: "En mi peor momento me metió caña. Todo lo que dije fue una reacción. Creo que fu merecida, porque si tan amiga mía eras y no me defendiste en ningún momento cuando ves que me están linchando viva durante tres meses, pues no serás tan amiga".

"He estado pasado el peor de los momentos de mi vida pública. ¿Y tú la has escuchado defenderme en algún momento?", ha preguntado la invitada a los colaboradores de '¡De viernes!'. Además, considera que su examiga no solo guardó silencio sino que incluso contribuyó a agravar la situación: "En ese momento no me defendió y además echó más leña al fuego porque, claro, en el programa pues eso venía bien. Eso es lo que pasó".

Ylenia habla sobre su relación con Belen Esteban y cuenta que ayer Belen la llamó por teléfono pero ella no se lo cogió #DeViernes pic.twitter.com/stNaPyOE1T — Luisito Analista 👀 (@luisitosmc) April 17, 2026

José Antonio León aplaude el levantamiento del veto a Belén Esteban

Eso sí, Ylenia deja claro que su amistad con Belén Esteban durante 'GH VIP' fue verdadera: "El cariño al principio fue real. Y al principio nuestra defensa de los platós era real e hicimos un vínculo real, pero conforme pasaba el tiempo se fue apagando". A la pregunta de si piensa devolverle la llamada, ella es clara: "Ahora mismo no tengo ganas".

El hecho de que Telecinco levantara el veto a Belén Esteban fue muy aplaudido por los espectadores. Y es que desde que 'Sálvame' fuera cancelado, tanto ella como la mayoría de sus compañeros fueron vetados de la cadena. No se podía hablar de ellos y mucho menos mostrar su rostro en pantalla. Uno de los más felices por este paso que ha dado Mediaset ha sido José Antonio León, gran amigo de la colaboradora.

Sin ningún tipo de titubeo, el periodista ha lanzado un dardo a los altos cargos: "Yo agradezco mucho que Belén Esteban esté hoy en esa pantalla". "Creo que no se está diciendo, pero hace tiempo que no estaba, y yo agradezco que podamos hablar de Belén con naturalidad. Lo quería decir por amistad", sentenció José Antonio León.