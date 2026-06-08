Susana García, histórica de 'Pasapalabra', lanza esta clara sentencia: "Sin El Rosco no será Pasapalabra, será otra cosa"

'Pasapalabra' continúa sus emisiones en Antena 3 sin su prueba estrella desde que el Tribunal Supremo de España acordase el veto y retirada de 'El rosco' de la cadena. Ahora, cada vez son más rostros conocidos del concurso los que se unen a a comentar este giro en la dinámica del exitoso concurso. Y Susana García, leyenda del formato, ha sorprendido al mostrarse crítica con 'El rosco' y cómo ha degenerado con el paso de los años.

"Ahora mismo no hay formatos que te permitan hacer fortuna. 'Pasapalabra' podría ser la excepción, pero para ello tendrías que ganar todos los programas durante muchos meses o llevarte el bote. Y no es viable. Yo gané un bote que no estaba mal, pero mi 'Pasapalabra' era otro", ha explicado la televisiva en una entrevista para El Confi TV, donde ha hecho un repaso de su dilatada experiencia en concursos de televisión.

Susana García, muy crítica sobre 'El rosco' actual de 'Pasapalabra': "Hay preguntas que son absurdas"

Y es que, además de ser uno de los rostros más reconocidos de 'Pasapalabra' al haber pasado por todas sus etapas, Susana García también ha probado suerte a lo largo de las últimas décadas en concursos como '¿Quién quiere ser millonario?' o '25 palabras', además de concursar actualmente en 'Saber y ganar' junto a Nacho Mangut y Orestes Barbero. "Hay que pensar que Hacienda se lleva la mitad, y con la edad que tenemos, no es suficiente", ha denunciado.

"Si estás jubilado y ganas un bote de 600.000 euros, a lo mejor puedes vivir de eso, pero con 30 o 40 años e hijos, además tienes que trabajar…", explicaba la televisiva antes de criticar con dureza la dinámica actual del concurso. En la misma línea de Orestes Barbero, que asegura que los botes actuales son "imposibles de conseguir", la salmantina asegura que la prueba se ha convertido en "algo absurdo".

Cabe recordar que la televisiva logró embolsarse 45.000 euros con su primer rosco en 2002, durante la primera etapa de 'Pasapalabra' en Antena 3 y más tarde 450.000 euros en 2015, tras 20 días en Telecinco. "Es una palabra que va muy bien porque hay preguntas que son absurdas por lo rebuscadas que son", ha señalado Susana García, poniendo el foco en cómo ha aumentado el nivel de las preguntas con el paso de los años.

"Si unes la dificultad de esas 3 o 4 preguntas que hay en los roscos, junto a la dinámica de La silla azul, que permite que dos concursantes jueguen solos durante meses; se limita un montón la participación. ¿Con qué esperanzas vas a plantearte dedicarle horas de estudio a un concurso en el que no sabes siquiera si vas a poder participar?", ha denunciado la actual concursante de 'Saber y ganar'.

A su vez, la ganadora del bote por partida doble no ha evitado hacer referencia a los cambios en 'Pasapalabra'. "Antes de que existiera La silla azul, cuando fallabas un rosco, perdías y te ibas a casa. En mi época, solo se podía empatar", ha recordado al citado medio. "Si sacabas menos aciertos, te ibas a casa. Era muy estresante, pero también más emocionante. Por eso los botes eran más bajos, porque era muy difícil estar tantos programas concursando", ha explicado en contraste con los prolongados duelos actuales.

El pronóstico de Susana García sobre el futuro de 'Pasapalabra' sin el rosco

Sobre el varapalo que ha sufrido Antena 3 con la pérdida de su prueba estrella, Susana García se ha mostrado más que honesta. "La verdad es que no estoy muy enterada de lo que está sucediendo. Pensaba que cuando pasó de Telecinco a Antena 3, había quedado solucionado todo el problema de los derechos. Como reflexión externa, me parece todo muy difícil en la justicia. Yo pensaba que esto ya estaba solucionado; y volver a lo mismo me parece surrealista", ha señalado.

"Yo creo que Pasapalabra es El rosco y, sin rosco, no será Pasapalabra, será otra cosa. Espero que no se pierda. Sería una pena que por una cuestión legal desapareciera un formato que funciona tan bien. No obstante, todo lo que signifique crear nuevos formatos es buena noticia. Hay que hacer más concursos porque crean espacios para compartir, son una herramienta de difusión de la cultura y una fuente de diversión y entretenimiento", añade la concursante sobre el futuro del concurso.

De igual forma, no ha dudado en lanzar un mensaje en respuesta al aluvión de críticas que Rosa Rodríguez recibió tras su victoria en 'Pasapalabra'. "Es increíble. La gente se permite lanzar opiniones así y luego nos preguntamos por qué no van tantas mujeres a 'Pasapalabra'. Todos hemos sufrido ataques furibundos en las redes, pero la crítica a las mujeres es feroz. ¿Por qué Rosa va a necesitar que la beneficien?", ha sentenciado la ganadora del bote en referencia a la polémica sobre la palabra que le otorgó la victoria a la profesora.

"Llevaba luchando durante meses con Manu y ha demostrado que bastaba ella solita para ganar. No entiendo la necesidad de querer degradar una victoria. Todo el mundo lo sabe todo desde casa, pero me gustaría verlos haciendo un rosco", ha insistido Susana García, clamando contra los ataques que ha sufrido su compañera de formato. "Creo que por ser mujer se recibe el triple de críticas, por lo general relacionadas con el aspecto físico o poniendo en duda nuestra valía, algo que no suele pasar con los hombres", terminaba añadiendo.