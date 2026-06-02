Así hablaba Christian Gálvez de Roberto Leal después de tomarle el relevo al frente de 'Pasapalabra'

A pocos días de enfrentar una de las citas más especiales de su carrera junto a su pareja Patricia Pardo conduciendo el encuentro con el Papa León XIV en el Santiago Bernabéu durante su primera visita a España, Christian Gálvez no ha evitado pronunciarse sobre la actual situación de 'Pasapalabra' tras perder su prueba estrella por orden del Tribunal Supremo. Y en su día, el antiguo presentador del concurso tampoco tuvo problema en mojarse sobre quién es el mejor conductor de la historia del formato.

Antes de él, figuras como Constantino Romero, Jaime Cantizano o Silvia Jato encabezaron el popular programa que, hasta ahora, culminaba con la mítica prueba de 'El rosco'. Y durante 12 años, el ahora presentador de Telemadrid capitaneó el concurso en Telecinco hasta la cancelación del programa en 2019 tras una larga batalla legal con su posterior mudanza a Antena 3, donde Roberto Leal cogería su testigo.

Christian Gálvez, sobre Roberto Leal y su relevo en 'Pasapalabra': "No nos enfrentamos"

Christian Gálvez en 'La tarde de Telemadrid'

"¿Te pasa un poco como Pablo Motos y Broncano con Roberto Leal?", le preguntó el influencer Abel Planelles al presentador durante un encuentro con los medios en 2025 en busca de conocer si existe algún tipo de tirantez entre los que se consideran los rostros más reconocibles del popular formato. "Primero, no nos enfrentamos", quiso aclarar Christian Gálvez.

"Y segundo, me parece el mejor presentador de 'Pasapalabra' que hay. Lo he dicho 1.000 veces y lo volveré a repetir. Es el único y es el mejor. Me parece un profesional como la copa de un pino", sentenció el antiguo rostro de Mediaset, alabando cómo el comunicador andaluz supo amoldarse sin problema a la mecánica y el espíritu del formato. "La trayectoria que ha llevado, cómo se ha reinventado, cómo se ha adaptado… Me parece que es un titán", aplaudió el madrileño.

Y más recientemente, tras hacerse pública la resolución que prohíbe a 'Pasapalabra' y Atresmedia continuar emitiendo 'El Rosco', Christian Gálvez se ha pronunciado sin tapujos sobre la difícil situación que ahora encara la cadena. "Es verdad que no sé cómo sigue todo eso y qué va a pasar en el futuro. Pero es que la Justicia es quien tiene la última palabra. La tuvo una vez y ahora la tiene otra. Y es que no tengo ni idea", comentó ante los medios tras conocerse la noticia.

"Como yo viví aquello, prefiero mantenerme en ese sentido muy prudente", añadió de forma prudente, prefiriendo no pronunciarse sobre el futuro del concurso en Antena 3 sin su gran baza. Y es que, tras la confirmación de Mediaset de que ya se encuentran trabajando en un concurso que incorporará la famosa prueba, su nombre resuena como uno de los posibles rostros que encabezaría este nuevo proyecto en busca de recuperar las cifras que 'Pasapalabra' brindaba a Telecinco antes de sus informativos.