Christian Gálvez habla alto y claro sobre la pérdida de El Rosco en 'Pasapalabra' y recuerda lo que le pasó a él

El pasado jueves 21 de mayo, el Tribunal Supremo confirmó que Atresmedia no puede seguir emitiendo El Rosco dentro de 'Pasapalabra' tras ratificar la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que falló en 2022 que la prueba estrella del concurso pertenece a la holandesa MC&F y no a ITV Studios. Ahora, días después, uno de los que fue presentador del programa, Christian Gálvez se ha manifestado al respecto.

Cabe recordar que Christian Gálvez fue el presentador de 'Pasapalabra' en Telecinco desde su estreno en 2007 hasta que el Tribunal Supremo obligó a Mediaset el cese del concurso en 2019 por no pagar los derechos a ITV Studios tras considerar que la parte principal del formato, 'El Rosco', no pertenecía a la productora británica.

Ahora, la justicia ha dado la razón tanto a MC&F como a Mediaset. Y también hemos sabido que ambos llegaron a un acuerdo hace año y medio para que si la justicia dictaminaba que los derechos de 'El Rosco' eran de la productora holandesa sea el grupo con sede en Fuencarral quién ponga en marcha un nuevo concurso con 'El Rosco' como prueba principal mientras Antena 3 tendrá que eliminar la prueba estrella de 'Pasapalabra' y sustituirla por otra.

Sobre todo ello le han preguntado a Christian Gálvez recientemente y el presentador ha querido ser cauto asegurando que se ha enterado de todo por la prensa y que no sabe muy bien en qué punto se encuentra todo este embrollo por los derechos de la prueba estelar de 'Pasapalabra'.

"No te puedo decir porque me he enterado como vosotros y creo que me he quedado como toda la gente de decir 'uff, otra vez'. Y nada más", responde a la pregunta de las agencias cuando le preguntan por la decisión del Tribunal Supremo que obliga a Antena 3 a prescindir de 'El Rosco'.

"Es verdad que no sé como sigue todo eso y qué va a pasar en todo esto. Pero es que la Justicia es quién tiene la última palabra. La tuvo una vez y ahora la tiene otra. Y es que no tengo ni idea", sentencia Christian Gálvez dejando claro que desconoce lo que puede pasar a partir de ahora y que será la justicia la que siga dictaminando los caminos a seguir.

Atresmedia seguirá emitiendo por ahora 'Pasapalabra' con 'El Rosco'

Por lo pronto, Atresmedia sigue emitiendo 'Pasapalabra' con total normalidad porque "la ley dice que no se despacha ejecución hasta que no pasan 20 días hábiles desde la notificación de la sentencia a la parte ejecutada" tal y como ha explicado una experta abogada a El Televisero. Agotado ese periodo de tiempo, se puede proceder a "interponer la demanda de ejecución para obligar al condenado a su cumplimiento".

De esta manera, todo apunta a que Atresmedia estirará el tiempo máximo como dice la ley y seguirá emitiendo el programa con 'El Rosco' como prueba estrella a la espera de ver qué pasa en un futuro y si tendrá que crear un nuevo reto final y si Telecinco estrena un nuevo concurso con la prueba estelar de 'Pasapalabra'.