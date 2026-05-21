Golpe a Atresmedia: El Tribunal Supremo prohíbe emitir 'Pasapalabra' con El Rosco y Antena 3 tendrá que cesar su emisión

El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves, 21 de mayo, que Antena 3 no puede seguir emitiendo 'Pasapalabra' con 'El Rosco'. El alto tribunal refrenda la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que falló en 2022 que el legendario concurso no se podía ofrecer con su prueba más icónica porque se vulneran los derechos de propiedad intelectual de la factoría MC&F.

Es decir, los magistrados avalan que 'El Rosco' es una creación original de los autores Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, que los derechos pertenecen exclusivamente a la compañía holandesa MC&F y que, por ende, no son titularidad de la británica ITV, con la que el grupo Atresmedia firmó el contrato de explotación.

Así, la Sala de lo Civil del Supremo desestima íntegramente y de forma irrevocable el recurso que la empresa propietaria de Antena 3 y La Sexta presentó contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que, como apuntamos, ya dictaminó que el uso de 'El Rosco' infringía la Ley de Propiedad Intelectual.

Por otro lado, además de condenar a Atresmedia a cesar la explotación de dicha prueba sin autorización de los titulares (la firma neerlandesa MC&F), la Justicia falla también que tendrá que abonar una indemnización de 50.000 euros en concepto de perjuicios morales.

En ese sentido, se advierte de que, si la emisión persiste tras la publicación de la sentencia, se reservan la imposición de otras condenas de indemnización. Además, no será fácil un recambio. "La emisión que contenga un juego basado en ese formato, así como cualquier acto de reproducción, distribución o comunicación pública, supone una infracción de los derechos de propiedad intelectual", recoge el fallo.

En el mismo, también se insta a "la retirada de los circuitos comerciales, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de todos los elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, creación o fabricación de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluya 'El Rosco'".

Antena 3 sí podrá continuar emitiendo el resto del concurso, pero sin su prueba estrella

Así es como se resuelve un litigio en los tribunales que ha sido largo en el tiempo y que no implica, eso sí, la paralización de 'Pasapalabra' al completo. Conviene puntualizar que Antena 3 sí podrá continuar emitiendo el resto del programa, pero sin su sección estrella; la más emocionante, la más épica y la que verdaderamente eleva los datos de audiencia.

Por tanto, asistimos a un gran terremoto televisivo que podría desembocar en una alteración del tablero de juego. Recordemos que 'Pasapalabra', con 'El Rosco', es un pilar absolutamente fundamental para el liderazgo en audiencias de la cadena y para el posicionamiento de 'Antena 3 Noticias' con Vicente Vallés.

De momento, fuentes de Atresmedia consultadas por El Televisero avanzan que se está estudiando la sentencia junto al departamento jurídico. Aún se sigue valorando cómo proceder, pero, por lo pronto, se barajaría la emisión de 'Pasapalabra' recortando la parte correspondiente a El Rosco como posible plan B.

El origen del litigio por El Rosco de 'Pasapalabra'

Para entender esta intrincada batalla judicial con el programa que presenta actualmente Roberto Leal en Antena 3, hay que remontarse al momento en el que la compañía holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. (MC&F) presentó una demanda contra la corporación de San Sebastián de los Reyes, en la que les acusaba de infringir sus derechos de propiedad intelectual sobre la prueba principal.

ITV Studios Global Distribution LTD (ITV), en su condición de licenciante de los derechos de Atresmedia para emitir 'Pasapalabra', se personó en la causa a fin de defender el derecho de Atresmedia. Ambas mercantiles esgrimieron conjuntamente que la titularidad de los derechos de autor sobre El Rosco había sido juzgada y solventada en sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid en 2016 y del Tribunal Supremo en 2019, que fue la que obligó a Telecinco a finalizar las emisiones.

Sin embargo, la sección 15ª de la Audiencia de Barcelona corrigió y entiendió que el escollo sobre los derechos de propiedad intelectual de El Rosco realmente no había sido resuelto en aquellas sentencias. Y es que el pleito que se dirimió entre Mediaset España y la productora ITV versó exclusivamente sobre la relación contractual que les ligaba. Pero MC&F, que es quien se atribuye los derechos de autor sobre El Rosco, no intervino en aquel procedimiento.

De modo que la Audiencia concluyó en su resolución que los creadores de El Rosco fueron Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb y que cedieron esos derechos a MC&F. El tribunal consideró que esta compañía licenció en 1998 a la empresa italiana EINSTEIN para incluir esa prueba en el concurso Passaparola, creado sobre la base de la licencia de ITV.

Con todo, la sentencia recogió que El Rosco es, en sí mismo, una creación con entidad propia, separada del conjunto de 'Pasapalabra' y original de sus autores Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb. Y sostuvo que, protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos correspondían a MC&F y no a ITV. Pues bien, dicha sentencia ahora es ratificada por el Supremo tras los recursos de Atresmedia, escribiéndose así el último capítulo de esta contienda.