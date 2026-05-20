Rosa Rodríguez confiesa el "vértigo" que sintió tras su polémica victoria en 'Pasapalabra' y se postula para este formato de TVE

Rosa Rodríguez ha reaparecido en 'Hoy por Hoy A Coruña' tras meses manteniendo un perfil bajo después de hacerse con el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra'. Así, la que fue eterna contrincante de Manu Pascual se ha sincerado sobre su vida después del concurso, cómo le ha afectado lidiar con la fama y las expectativas que ha enfrentado tras proclamarse ganadora del formato de Antena 3.

"Lo primero que sentí fue shock. No te lo crees. Después de tantos programas vas casi en automático, y de repente tienes delante una última palabra que sabes. Cuando Roberto dice ‘sí’, todo cambia", ha confesado la argentina en el espacio de Cadena SER al recordar esa entrega de principios de febrero en la que puso fin a uno de los duelos más prolongados de la historia del concurso.

"Ahora mi vida es antes y después de 'Pasapalabra", ha asegurado Rosa Rodríguez sobre el profundo impacto que ha tenido el popular formato y su premio en su día a día. "No he asimilado todavía muchas cosas, igual que la victoria, a veces parece que no la he asimilado. No he conectado que esa chica que resolvió el rosco soy yo y que formo parte de ese club tan exclusivo de concursantes que veía por la tele", ha explicado.

Rosa Rodríguez recuerda su victoria en 'Pasapalabra': "No he conectado que la que resolvió el rosco soy yo"

Así, la ganadora ha reflexionado sobre la nueva exposición a la que se enfrenta tras meses apareciendo diariamente en televisión y el precio a pagar por ello. "Se genera una expectación de la gente que te lleva a lidiar, a prestar atención, a cosas que a lo mejor no esperaba. Me enfrento a cosas nuevas que han llegado a partir de la victoria", ha confesado la de Galicia.

"He cumplido mi sueño, pero ahora hay que soñar otra vez. Cuando se cumple un sueño tan grande después se siente algo de vértigo…", ha confesado además, refiriéndose al vacío que enfrenta tras años preparándose para 'Pasapalabra' y meses compitiendo por el premio en el plató de Antena 3. Y al parecer, Rosa Rodríguez estaría dispuesta a hacer del programa conducido por Roberto Leal su primera parada en una carrera televisiva más amplia.

Y es que, la profesora universitaria no ha dudado en postularse para uno de los formatos estrella de TVE. "Un programa del estilo de 'MasterChef' me gustaría porque tiene mucho de superarse a uno mismo, de competición… Y la cocina me gusta mucho", ha sugerido sobre su posible continuación en la pequeña pantalla, sincerándose también sobre cómo ha gestionado hasta el momento que la reconozcan por la calle.

"Fue en el metro de Madrid, unas semanas después de comenzar las grabaciones", ha rememorado Rosa Rodríguez sobre la primera ocasión en la que un seguidor de 'Pasapalabra' la paró. "A veces son los niños quienes les dicen a sus padres: ‘Mira, es Rosa de 'Pasapalabra", asegura la gallega. "En A Coruña noté muchísimo el cariño de la gente", ha señalado sobre el calor que le han trasladado los fans del formato.