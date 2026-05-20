Mercedes Milá ha aterrizado por primera vez a 'La Revuelta' este martes para desvelar todos los detalles detalles de 'Me meto en un jardín', su nuevo espacio de entrevistas que llegará al prime time de La 2 el próximo domingo con Marc Giró como estrella invitada. Y la periodista no ha dudado en reprochar a David Broncano la "carta de amor" que nunca le contestó, además de opinar sobre el radical cambio de escaleta que ha acarreado su visita.

"¿Has visto que he cambiado la escaleta del programa radicalmente no? Me he vuelto loco", ha destacado el humorista nada más recibir a la veterana periodista sobre el escenario. Y es que, David Broncano y su equipo han dado un vuelco a la organización habitual del programa este martes arrancando directamente con la entrevista de la noche y dejando en un segundo plano las secciones que suelen abrir cada emisión.

Mercedes Milá confronta a David Broncano por la carta de amor que nunca le contestó: "Sabía que ibas a ser un triunfador"

Una drástica reorganización que no ha pasado desapercibida. "Yo pensaba que tenía que estar 2 horas durmiendo en el camerino", ha señalado Mercedes Milá, confesando su sorpresa al haber irrumpido en el escenario tan temprano. Sin embargo, cuando David Broncano le ha preguntado por su más sincera opinión sobre el cambio, la periodista se ha mostrado contraria a este reajuste.

🔴 Broncano se ha vuelto loco definitivamente



En la recta final de la temporada. Tenía que pasar. #LaRevuelta pic.twitter.com/npScK6vvO6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 19, 2026

"A mí francamente me gusta el público lo primero, porque me encanta Sergio. Entonces...", ha confesado la presentadora, que ha aprovechado para increpar a Broncano sobre una carta que jamás le contestó. "Yo soy revoltosa", ha señalado dejando claro que prefiere 'La Revuelta' a 'El Hormiguero'. "Es más, te mandé una carta de amor profundo cuando hiciste el primer programa en la que te decía que eras un grandísimo presentador, que lo ibas a petar... Y nunca me contestaste", ha señalado la comunicadora.

Así, Mercedes Milá se ha remontado a un escrito que mandó personalmente a la dirección del Teatro Príncipe de Gran Vía dirigida al presentador tras su debut en TVE en septiembre de 2024. "Era una carta de amor, porque me gustó muchísimo el programa y sabía que ibas a ser un triunfador desde el minuto 1 y así ha sido", ha sentenciado la presentadora entre aplausos. "Realmente no me llegó, pero te lo agradezco mucho", ha insistido David Broncano, algo avergonzado ante los halagos de la periodista.

Mercedes Milá, tajante: "Yo lo que no entiendo es cómo haces tú un programa"

Pero no todo fueron cumplidos. Mercedes Milá le dio un severo tirón de orejas por su falta de preparación de las entrevistas y por no estudiar al invitado. "Yo lo que no entiendo es cómo haces tú un programa, de verdad", le soltó la comunicadora catalana sin filtros, evidenciando las debilidades del cómico como entrevistador.

Broncano, por su parte, reconoció que no lee nada de lo que tiene que ver con 'La Revuelta' y sus invitados para no supeditar su vida a 'La Revuelta' fuera de las cámaras. "Es que si ahora tengo que ver tu programa...", se quejó. Algo que no gustó nada a Milá: "Yo no quiero que lo veas ni un minuto, fíjate lo que te digo"