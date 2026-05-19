David Broncano lanza un comunicado con la rectificación de 'La Revuelta' por las imágenes emitidas por error en RTVE

David Broncano se vio obligado a arrancar 'La Revuelta' este lunes iniciando un control de daños tras la última polémica que ha salpicado al espacio de TVE por el uso de Inteligencia Artificial. Nada más iniciar el programa, el humorista entonó el 'mea culpa' dirigido a todos los afectados por lo que se pudo ver durante la semana pasada en el programa, sentando la promesa de jamás volver a usar este tipo de herramientas.

"Hay que hacer una puntualización sobre el otro día. Llevamos ya muchas puntualizaciones este año…", comenzó lamentando el humorista nada más subirse al escenario y agitar el bombo como suele hacer en cada inicio de emisión. Sin embargo, en lugar de bromear con Sergio Bezos y el público como de costumbre, el presentador paralizó el programa para dirigirse a la audiencia con una importante carta de disculpa.

David Broncano pide disculpas a los espectadores afectados por la IA usada en 'La Revuelta': "No tenían por qué salir en la tele"

"El otro día utilizamos unas imágenes que estaban hechas con inteligencia artificial para unas de estas bromas que hacemos con fotos", recordó el conductor de 'La Revuelta' con gesto serio, rememorando una sección de la semana pasada en la que se mostraron imágenes de personas generadas por IA. "Bueno, pues resulta que la inteligencia artificial había cogido fotos de alguien real, que esto pasa a veces", lamentó entonces.

Y es que, al parecer, sin que el equipo del programa fuese consciente de ello, la herramienta que generó estas imágenes se basó en personas reales que han terminado protestando al ver su rostro en el espacio de TVE sin consentimiento. "Nos han dicho: Hijo putas, no saquéis imágenes nuestras…", comentó entre risas el presentador, sin perder el tono de disculpa ante lo sucedido.

David Broncano en 'La Revuelta'

"Les hemos pedido disculpas en persona, nos disculpamos porque ha sido un error nuestro no tener en cuenta que eran personas y que no tenían por qué salir en imagen en la tele", resumió el conductor de 'La Revuelta' antes de anunciar la drástica medida que han tomado a raíz de este revuelo, que al parecer ha abierto los ojos al equipo del programa.

"Queremos agradecerles porque a raíz de habernos dado un toque de atención hemos decidido en el programa, porque creo que hay que hacerlo, en el primer paso en la lucha de la creatividad humana contra la IA en 'La Revuelta', no usar nunca más inteligencia artificial en nada y solo utilizar nuestro trabajo", anunció David Broncano entre aplausos.

"¿Entonces qué inteligencia vamos a usar? Porque claro…", preguntó en clave de humor Sergio Bezos. "Es un problema, claro… Nada hay que volver a hacerlo como lo hacíamos antes, a lo artesano", insistió el presentador sin reparar en que, minutos más tarde, volverían a realizar un juego con el invitado de este lunes en el que mostraron imágenes generadas por IA una vez más. Sin embargo, el comunicador aclaró que la sección se había preparado antes de tomar esta determinación.