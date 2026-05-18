Quién es el invitado de hoy, lunes 18 de mayo en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras cerrar la semana por todo lo alto con la visita de Hiba Abouk y Golden Bubbles, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con la actriz más de un año después de cancelar su primera visita al programa con motivo del gran apagón. La intérprete visitó así al humorista por primera vez este jueves para presentar su nueva obra de teatro 'Cucaracha'.

La visita de la actriz y el equipo femenino de atletismo al espacio de TVE se tradujo en un 10.2% de share y 1.190.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 12.6% de share y 1.498.000 espectadores gracias a la visita de Fernando Tejero. Por otro lado, 'Supervivientes' se conformó con un 8.5% de cuota de pantalla y 1.004.000 seguidores durante su franja exprés en Telecinco.

Ronald Araújo, el invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 18 de mayo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Roberto Leal, que regresa al espacio de Antena 3 con motivo de la publicación de su primera novela 'El sótano', un thriller psicológico que llegará a las librerías el próximo miércoles 27 de mayo. Por su parte, David Broncano recibirá a Ronald Araujo.

El futbolista urguayo se sentará por primera vez en el espacio de David Broncano este lunes para hacer un repaso de su destacada trayectoria en la élite del fútbol mundial. Internacional absoluto con la selcción de Urugay, el joven de 27 años se desempeña como defensa en el FC Barcelona.

Tras su fichaje en el equipo culé en 2018, ha logrado convertirse en una de las piezas claves del club. Y este lunes acudirá a su cita con 'La Revuelta' para mostrarse ante la audiencia más allá de su desempeño en el campo de juego, compartiendo su faceta más cercana y relajada con el humorista.