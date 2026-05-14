Hiba Abouk destapa ante Broncano el motivo por el que cancelaron su visita a 'La Revuelta' hace un año: "Fue terrible"

Hiba Abouk ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este jueves para presentar 'Cucaracha', la nueva obra de teatro que protagoniza y que supone su regreso a los escenarios. Y nada más recibir a la actriz sobre el escenario, David Broncano no ha dudado en destapar que su primera visita al programa tendría que haber ocurrido hace más de un año, pero acabó cancelándose a última hora por el histórico apagón del 28 de abril.

"Iba a venir el año pasado el día del apagón pero no pudo ser", comenzaba desvelando el conductor de 'La Revuelta' antes de recibir a la actriz, desvelando por primera vez la entrevista que tenían programada en TVE para aquella jornada en la que un fallo en la red eléctrica sin precedentes dejó a más de 55 millones de personas sin luz durante horas con un colapso del 60% de la energía peninsular.

Hiba Abouk sorprende con su cifra en una de las preguntas clásicas de 'La Revuelta': "Estoy en un momento muy espiritual"

Y al rememorar la histórica jornada, Hiba Abouk se ha sincerado sobre cómo vivió el contratiempo. "Fue terrible, no se me avisó porque no se podía pero me imaginé que era imposible venir, lo deduje", ha explicado la actriz más de un año después de su frustrada visita. "Además yo tenía otra gran preocupación que era llegar al colegio a recoger a mis hijos", ha explicado a continuación asegurando que un camino que suele hacer en coche habitualmente en 15 minutos se convirtió en toda una odisea de más de 3 horas hasta llegar al colegio.

El día del APAGÓN íbamos a hacer programa. Por lo que sea, no pudimos grabarlo ni emitirlo.



✖️ Luz

☑️ Invitada #Larevuelta pic.twitter.com/ZXYYl53dUo — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 14, 2026

Tras intercambiar regalos y anécdotas sobre su nueva obra de teatro, David Broncano no ha dudado someter a su invitada de este jueves al juego que Inma Cuesta inauguró durante su visita a 'La Revuelta' de este miércoles: follar, casar y descartar (en lugar de matar). Así, el presentador ha terminado reutilizando la tanda de famosos que le propuso ayer a la actriz: "Florentino Pérez, Lucas de Andy y Lucas y Sydney Sweeney".

"No sé si casarme o follarme a Florentino la verdad", ha confesado Hiba Abouk entre risas del presentador y compañía. "Me follo a Florentino y me caso con Sydney Sweeney", comentaba completamente segura descartando a Lucas al igual que Inma Cuesta. Poco después, la intérprete se ha mostrado reacia a ofrecer datos concretos sobre su patrimonio en las preguntas clásicas. "Lo justo para vivir", se ha limitado a señalar la invitada.

No descartemos que Florentino convoque una nueva rueda de prensa para responder a Hiba 😅 #LaRevuelta pic.twitter.com/gShFIFigkD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 14, 2026

"No, eso ya te digo yo que no", le reprochaba rápidamente Broncano asegurando que "tiene pasta". "Menos que tú, pero muy bien, a mis hijos no les falta de nada y a mí tampoco", terminaba reconociendo la actriz entre risas antes de mostrarse mucho más abierta sobre su inexistente vida sexual. "Estoy en un momento muy espiritual, cero", ha explicado la invitada de este jueves. "Como ejercicio espiritual, para preservar mi energía hasta que llegue la persona adecuada", continuaba explicando.