David Broncano y su refugio favorito lejos de 'La Revuelta': Un pueblo escondido y privilegiado de Castilla y León

Si hay algo de lo que presume orgulloso David Broncano cada vez que puede en 'La Revuelta' es de su pueblo Orcera (Jaén), donde se crio. De hecho, los más avispados pueden ver como hay un cartel de la localidad andaluza en el Teatro en el que se graba el programa de TVE.

Sin embargo, a pesar de que nació en Santiago de Compostela y que buena parte de su infancia la pasó en el citado pueblo de Jaén, si hay un refugio favorito para el cómico y presentador es Candeleda, un municipio de Ávila en plena Sierra de Gredos.

En concreto, el hotel Nabia, al que acude cada vez que puede y necesita desconectar del mundanal ruido de Madrid. "Tiene vistas al valle, es pequeñito, pero es un lugar privilegiado. Te permite subir a escalar, que es uno de mis planes favoritos, y hacer senderismo por la zona. Luego bajas a descansar y se está allí muy cómodo también sin hacer nada", confesó el propio Broncano.

Este hotel, al que acude David Broncano cada vez que puede, se encuentra en mitad de la naturaleza con laderas cubiertas de robles y castaños, extensos valles y profundas gargantas que pueden descubrirse a través de preciosas rutas.

Así, una de las rutas que se pueden realizar es el Circo de Gredos, que va desde la plataforma al final de la pista de Hoyos del Espino hasta el propio circo de Gredos, que está compuesto del Risco de la Ventana, Los Tres Hermanitos, Cuchillar de las Navajas y El Sagrao. Gracias a esta ruta se pueden visitar lugares como o Reguero Llano, el puente sobre el río de las Pozas, varias cascadas que caen por un antiguo valle glaciar o el alto de Los Barrerones desde donde se ve la laguna de Gredos.

El propio hotel propone rutas tanto a pie como a caballo y dispone también del acceso al campo de golf de Candeleda y a la práctica de piragüismo en varios formatos, desde un sencillo descenso por el Tiétar hasta barranquismo en el Parque Aventura en árboles de El Risquillo.

Turismo rural y frontera con Extremadura

El pueblo de Candeleda tiene unos 5.000 habitantes y conserva una arquitectura tradicional: casas de piedra y adobe con balcones decorados con flores, calles estrechas y un ambiente sereno. La ubicación de Candeleda facilita las escapadas a otros pueblos y puntos de interés tanto en Castilla y León como en Extremadura.

Así, por ejemplo en Cáceres, se puede ir a visitar el Monasterio de Yuste, donde pasó sus últimos días el emperador Carlos V, o el castillo de los Condes de Oropesa en Jarandilla de la Vera.

Aunque si prefieres seguir por la Sierra de Gredos también es posible acercarse al castro de El Raso, un importante yacimiento arqueológico, o a Arenas de San Pedro, conocida por su castillo y su monasterio.

En definitiva, el refugio favorito de David Broncano en la Sierra de Gredos es un lugar perfecto para poder desconectar y disfrutar de la naturaleza en todos los sentidos así como de algunos de los paisajes más bonitos de nuestra geografía.