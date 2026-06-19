Los estrenos que ver este fin de semana del 19 al 21 de junio en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max y Disney+

Oficialmente este domingo por fin comienza el verano. Nos llevan avisando días de que nos llegará la primer ola de calor del año, así que hay que prepararse para coger buen sitio en el sofá, con el aire acondicionado a tope, y a disfrutar de alguno de los estrenos que nos traen las plataformas de streaming. Y ojo, que este fin de semana son unos cuantos. Por ejemplo, la llegada de la segunda parte de la adaptación de la saga culpables en Londres. Llega 'Culpa Tuya: Londres', dispuesta a mantener las buenas críticas de la primera parte. Si queremos seguir en la línea de romances, pero un poco más ingenuos (y sin incesto entre hermanastros), ahí tenemos 'Mensajes de voz para Isabelle', protagonizada por Nick Robinson, al que conociéramos ya hace algunos años en la estupenda 'Yo, Simon'.

Movistar Plus, como siempre, llega con una buena batería de películas. A su catálogo se suma, al final, la reciente ganadora del Oscar 'Una batalla tras otra' con un Leonardo DiCaprio entregadísimo a su papel; 'Keeper', la nueva cinta de terror psicológico de Osgood Perkins (director de 'Longlegs') o el true crime de Carles Porta, 'El plan de las gemelas'. Eso sí, si estáis en el mood para, precisamente, un buen true crime, Netflix nos trae 'Instinto maternal'. Actualmente, lo más visto en España.

Una batalla tras otra

Sinopsis: Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar...

Lo nuevo de Paul Thomas Anderson tambaleó los cimientos del Hollywood de el año pasado. Basándose en una novela del inclasificable Thomas Pynchon, Anderson ha vuelto a su mejor forma, con una película repleta de cinismo y crítica política, que puede perfectamente servir como una lectura de nuestra sociedad actual. Con Leonardo DiCaprio en cabeza, 'Una batalla tras otra', que además arrasó en los premios Oscar llevándose el de Mejor Película entre otros.

"Más de lo que me gustaría admitir —es un poco vergonzoso. Pensé en hacerlo después de 'El hilo fantasma', y ya había hablado con Leo en ese entonces… pero no lograba encontrar a alguien para interpretar a [la hija] Willa. Luego me obsesioné con hacer 'Licorice Pizza', porque los chicos que conocía en ese momento tenían la edad perfecta para esa historia", comentó Anderson en una en una entrevista para Rolling Stone. "Eventualmente, mi productor y asistente de dirección, Adam Somner, me dijo: 'Bien, ya basta, es momento de hacer esta película'. Sabes, por mucho que haya tardado, tardó lo que tenía que tardar. Siento que la espera valió la pena".

Plataforma: Prime Video

Culpa tuya: Londres

Sinopsis: Noah y Nick regresan más fuertes, unidos y enamorados que nunca. Pero a medida que la vida empieza a tirar de ellos en direcciones diferentes, su relación se enfrenta a su reto más difícil hasta la fecha. Noah se marcha a Oxford para proseguir sus estudios, mientras que Nick se ve consumido por las crecientes exigencias del trabajo. Cuando nuevas personas entran en sus vidas, despertando emociones inesperadas y celos persistentes, empiezan a formarse grietas. La confianza se pone a prueba, las pasiones se desatan y el vínculo que una vez creyeron irrompible empieza a tensarse. Ahora, en una encrucijada, Noah y Nick deben decidir: luchar por el amor que los unió... o arriesgarse a perderlo para siempre.

Noah y Nick, interpretados por Asha Banks y Matthew Broome, regresan en esta segunda parte de la versión británica de la saga 'Culpables', la serie literaria superventas escrita por Mercedes Ron. Recordemos que, hace nada, lanzó la cuarta entrega, además de estrenar en Prime Video 'Culpa nuestra', con Gabriel Guevara y Nicole Wallace.

En esta nueva versión inglesa el reparto añade nuevos nombres: Louisa Binder interpretará a Sophia, una ambiciosa joven que pondrá sus ojos en Nick; Joel Nankervis dará vida a Michael, un estudiante que entabla una estrecha relación con Noah; y Scarlett Rayner y Orlando Norman completarán el reparto principal con personajes que añadirán más tensión al conflicto. Dani Girdwood y Charlotte Fassler han sido los encargados de dirigir esta nueva entrega.

"Nunca es buen momento", afirma Banks en una entrevista para Refinery 29, hablando sobre la relación entre los dos protagonistas. "Ese es el debate, que la gran parte de la tensión es eso. De hecho, ni siquiera sé si hay realmente un buen momento".

Plataforma: Prime Video

Greenland 2

Sinopsis: Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, Jeff Garrity, junto con su mujer Allison y su hijo Nathan, deciden abandonar el búnker que les ha mantenido a salvo cinco años para buscar una zona en Europa que podría ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo. Juntos emprenderán un viaje donde los desastres naturales y los humanos que sobrevivieron han convertido el mundo en un auténtico infierno.

Gerard Butler se ha ido reciclando a lo largo de los años como un héroe de acción. Y además uno muy específico: padre de familia que tiene que enfrentarse a amenazas externas. O es defendiendo al presidente de EEUU o a su mujer e hijo del fin del mundo. Esta es la segunda entrega de 'Greenland', y lo curioso es que, en las películas de catástrofes, siempre vemos solo el momento apocalíptico, pero nunca el 'después'. Y eso es lo que propone esta nueva película, coprotagonizada por Morena Baccarin y Roman Griffin Davis. "La película en sí es muy disfrutable al margen de cuándo se estrene. Para empezar, esta cinta es puro escapismo y necesitamos eso ahora mismo", contó Butler para la Agencia Efe.

Plataforma: Prime Video

Mensajes de voz para Isabelle

Sinopsis: Jill trata de lidiar con la muerte de su hermana enviándole mensajes a su buzón de voz en los que le narra su caótica vida en San Francisco, hasta que reasignan su número sin previo aviso y un joven agente inmobiliario de Austin empieza a recibir sus confesiones.

Esta comedia romántica nació como proyecto ya hace algunos años con Hailee Steinfeld como protagonista, pero no acabó de cuajar hasta que llegó Netflix, y colocó en los papeles protagonistas a Nick Robinson y Zooey Deutch. Una historia de amor basada en equívocos que llevan a dos personas a conocerse de la forma más aleatoria posible: a través de mensajes en el buzón de voz. Al parecer en Estados Unidos es algo que se lleva todavía, pero suena un poquito desfasado. "Conozco a Nick desde que éramos adolescentes y le he admirado como actor desde mucho más tiempo incluso", confesó Deutch en una entrevista para PEOPLE. "Poder trabajar con él por fin ha sido increíble. No puedo adorarle más como ser humano y como actor".

Plataforma: Netflix

El plan de las gemelas

'El plan de las gemelas', el nuevo true-crime de Carles Porta.

Sinopsis: "Vamos a conseguir cloroformo para dormirlo" o "con esta pistola eléctrica lo vamos a dejar frito", son solo algunas de las perlas que los Mossos d'Esquadra recuperaron de los teléfonos móviles de los detenidos. Un caso con personajes grotescos, dibujados a través de los mensajes reales que compartieron durante la preparación del crimen, así como por la sorprendente ejecución del mismo. A pesar de ello, imputar a los autores no fue nada fácil.

Carles Porta se ha hecho un nombre con sus documentales de true-crime y solo en Movistar Plus se estrenar tres este mes de junio. Uno de ellos es este 'El plan de las gemelas'. La investigación de un crimen cuidadosamente planeado que gira en torno a dos hermanas y una trama llena de giros inesperados. Un relato que profundiza en la psicología de los protagonistas y en la complejidad de la investigación policial. Uno de esos crímenes reales que tanto nos gusta ver, sobre todo gracias a la pormenorizada investigación. De hecho, acaba de estrenar en Atresplayer una serie basándose en un atraco muy famoso: '33 Días'. "La crónica negra siempre ha interesado y si está bien contada es imbatible", confesó en una entrevista para El Huff Post.

Plataforma: Movistar Plus

Keeper

Sinopsis: Una pareja, para celebrar su aniversario, hace una escapada romántica de fin de semana a una cabaña aislada. Cuando Malcolm (Sutherland) regresa repentinamente a la ciudad, Liz (Maslany) se encuentra aislada y en presencia de un mal indescriptible que desvela los horripilantes secretos de la cabaña.

Thriller de terror psicológico protagonizado por Tatiana Maslany ('Orphan Black') sobre una pareja, Liz y Malcolm, que celebra su aniversario en una cabaña aislada. Lo que prometía ser un romántico retiro se convierte en una pesadilla cuando Malcolm debe ausentarse inesperadamente, dejando a Liz enfrentarse sola a una presencia maligna. Inspirada en el cuento de 'Hansel y Gretel' y dirigida por Osgood Perkins ('Longlegs'), la película combina atmósferas claustrofóbicas con rituales y simbolismos folclóricos.

"Es como las mentiras que nos contamos a nosotros mismos, sobre nosotros mismos, y a nuestras parejas para que sigan ahí. No sé cómo explicar esto sin entrar en spoilers pero es la trama en la que caemos en cuanto a roles de pareja, y las expectativas heterosexuales. Es decir, el horror de la heterosexualidad", comentó Maslany en una entrevista para Entertainment Weekly.

Plataforma: Movistar Plus

Ultras: Pasión y muerte

Sinopsis: Serie documental a caballo entre la radiografía sociológica y el true crime que explora el lado más oscuro del fútbol en España.

El auge, caída y resurgimiento del fenómeno ultra se narra a través de testimonios de antiguos miembros de estos grupos, a los que se suman policías, periodistas y expertos que lo vivieron en primera línea. Sus relatos, las reconstrucciones de cada caso y el archivo inédito de las investigaciones y de las distintas décadas conforman un retrato crudo y honesto del fanatismo y la violencia más allá del estadio de fútbol. Tres episodios, cada uno centrado en una década diferente, para explorar el mundo de los ultras.

El episodio 1, se centra en la época tras el Mundial del 82 España abre sus puertas al fenómeno ultra, que desde sus orígenes no deja de crecer de forma violenta. A medida que avanza la década, en Barcelona arranca la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos, y los grupos ultras se declaran la guerra. Una guerra que acaba con la muerte de un misterioso joven francés al que nadie parece conocer.

El episodio 2, tiene lugar en los 90. El movimiento ultra ha invadido las calles y los campos de fútbol. Cada partido es una amenaza para los que van a disfrutar y también una oportunidad para los que van a hacer daño. Diciembre de 1998 es el mes en el que la presión acumulada estalla por los aires. Tiene lugar un crimen brutal. Es un antes y un después… pero los ultras no tienen ninguna intención de desaparecer.

El episodio final, a comienzos de los 2000. Durante la primera década del siglo XXI los clubes tratan de echar a los grupos ultra de las gradas. Y lo consiguen. La sensación generalizada es de tranquilidad, hasta que una mañana de 2014, sin que nadie lo espere, una batalla campal en Madrid Río irrumpe en la actualidad dejando un muerto. Se llama Jimmy. El mundo del fútbol se queda en shock. Es la primera semilla de una nueva generación de radicales que ya no necesita el estadio para descargar su odio. Los viejos ultras están de retirada. El fútbol ha cambiado, y ellos también.

Plataforma: HBO MAX

Los Simpson Extreme Makeover: Homer Edition

Sinopsis: La divertida cita nocturna de Homer y Marge se tuerce cuando Marge descubre que Homer dejó a los niños sin supervisión, con solo la cámara de la puerta como niñera. Frustrada con su imperfecto marido, una Marge algo achispada sueña una trilogía de fantasías con diferentes Homers.

Desde que Los Simpson desembarcaran en Disney Plus hace ya algunos años, tras la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, han resurgido de sus cenizas. No solo nos han entregado varios de los episodios con mejor crítica de sus últimas temporadas, sino que además han vuelto a ser relevantes. De hecho, se han convertido en el contenido más visto de la plataforma. Este verano llegan tres episodios especiales, exclusivos de Disney Plus, estrenándose uno este mes de junio, otro en julio y otro en septiembre. Lejos de su final (la serie se ha renovado hasta la temporada 40), ya tiene en marcha la secuela de su película de 2007. Y Matt Selman, el showrunner de la serie, ya ha dicho que por ahora no hay un desenlace cerca. "Hace aproximadamente un año y medio hicimos un episodio que funcionaba como una parodia de un final de serie”, explicó a The Wrap. “Metimos todas las ideas posibles sobre cómo terminar una serie en un solo capítulo. Fue mi forma de decir que nunca vamos a hacer un final definitivo".

Plataforma: Disney Plus

Instinto maternal

Sinopsis: La policía detiene a una mujer que acaba de dar a luz, pero ni el bebé ni la sangre son suyos. Este documental sobre un crimen real desentraña mentiras muy retorcidas.

Dirigido por Jessica Dimmock y producido por Joshua Levine, Samantha DeMaria y Jon Bardin, es el nuevo true crime de moda de Netflix. Porque ya está entre lo más de la plataforma. De hecho, se ha colocado en el número 1 en España, y es lo segundo más visto en películas de habla inglesa en todo el mundo en la plataforma. Obviamente por debajo de nuestra Jennifer López y su 'Turbulencia en la oficina'. La historia de Taylor Parker es quizá una de las más truculentas y sorprendentes de la crónica negra de Estados Unidos. Una mujer que teje una red de mentiras casi imposible con tal de crearse una nueva vida. Y está dispuesta a pasar por encima de quien haga falta.

Plataforma: Netflix