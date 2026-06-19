Crítica de 'Oasis': La nueva serie de Netflix sin ADN que suspende en guion y donde solo funciona Ana Garcés

Netflix siempre busca darnos buenas series de entretenimiento para poder distraernos un poco y tenernos enganchados hasta el final. Hay veces que le sale mejor, hay veces que le sale peor. Pero no podemos negar que suele poner toda la carne en el asador para tratar de innovar aunque sea un poco. 'Oasis', aunque sobre el papel podría recordarnos a 'Bienvenidos a Edén', tenemos que confirmar que ambas ficciones no tienen nada que ver. De hecho, 'Oasis' tiene muchas más similitudes con la americana 'The White Lotus'. Precisamente es como se está vendiendo esta propuesta de Netflix España que llega a su catálogo con sus 8 episodios este 19 de junio.

Creada por Ramón Campos, co-fundador de Bambú Producciones, está detrás de esta nueva producción, y se nota, porque bebe de muchos de sus proyectos. Desde 'Las chicas del cable' hasta 'Manual para señoritas', pasando por 'La Promesa'. De hecho, de esta última recupera a una de sus protagonistas, Ana Garcés, que aquí da vida a Helena, quizá uno de los personajes que más brilla de toda la serie. 'Oasis' tiene un gran punto a favor como es la localización. Es decir, ¿por qué no hacemos más producciones en Canarias? Absorbe por completo la historia y todo luce mucho más bonito, más elegante, incluso más salvaje. También tiene puntos en contra, y en la balanza final, sale perdiendo.

"El verano. La mejor época del año. El verano mola porque es el mejor momento del año para olvidarse de toda la mierda del día a día. Pero de pronto, todo lo que tenías hace un instante desaparece. Y te das cuenta que vas a recordar ese verano el resto de tu vida. Aunque no por lo que pensabas...". Con esa voz en voz comienza 'Oasis', para después llevarnos directamente a la persecución de una chica joven trabajadora del resort de lujo Oasis. Aunque trata de huir, alguien acaba sorprendiéndola y dejándola inconsciente junto a la piscina.

De aquí pasamos al interrogatorio del protagonista, el personaje de Dani, al que da vida Tomy Aguilera. Los investigadores Paco Tous y Verónica Sánchez (en un personaje que roza el ridículo en algunas escenas) tratan de averiguar más sobre lo que ha pasado, y desde aquí volvemos a 48 horas antes, cuando llega la familia de Dani al resort.

'Oasis' va de un lado a otro en el terreno temporal. Ya solo en el primer episodio tenemos tres cambios temporales, algo que es una mala costumbre de Netflix en los últimos años. Es decir, en vez de seguir una historia lineal, tratan de atrapar al espectador con continuos cambios para mantenernos enganchados. Sobre todo en el resto de episodios, que incluso nos darán flashforwards para que aguantemos las idas y venidas de la trama, deseando saber la conclusión de lo que ocurre.

Este nuevo proyecto de Netflix tiene demasiadas cosas mezcladas a la vez y no todas funcionan. Porque uno de los problemas es que la serie no parece tener muy claro a qué público dirigirse. Un reparto de cuerpos perfectos con caras de veinteañeros de Instagram son los principales protagonistas. Y luego encontramos otra parte de reparto de adultos, con Unax Ugalde, Alicia Borrachero, los mencionados Paco Tous y Verónica Sánchez, o Mercedes Sampietro. Pero entre las dos generaciones no acaban de casar bien, y eso se nota. No hay tramas interesantes más allá de la desaparición principal. Y en eso se aleja bastante de 'The White Lotus', donde te encariñas con todos los personajes.

Cuatro de los protagonistas de 'Oasis'. / NETFLIX

Los romances de culebrón restan al conjunto, y añaden tramas secundarias que entorpecen a la principal (con una resolución un tanto tosca y decepcionante). Aunque hay intérpretes que lo dan todo, pese a tener unos diálogos un tanto sonrojantes, ahí tenemos al brillante Jan Buxaderas (protagonista del musical 'The book of mormon'), y una desaprovechada Berta Castañé, que hace lo que puede con lo que le ofrecen. Tampoco ayuda mucho una banda sonora demasiado machacona que no da tregua en casi ningún momento, huyendo de los silencios que tan buenos momentos dan en este tipo de series.

Quizá si 'Oasis' se tomara menos en serio, sería mucho más disfrutable. Porque por momentos parece estar contando una cosa mucho más intensa y trascendental, que no tiene nada que ver con lo que realmente estamos viendo en la pantalla. Y eso es precisamente lo que tanto lastra al conjunto final: 'Oasis' es varias series en una. Y de todas ellas, solo funciona una, gracias al trabajazo de Ana Garcés.

En definitiva, esta nueva propuesta de Netflix no acaba de encontrar su voz ni su tono. Algo que sí hicieron otros proyectos del catálogo español este año, como la muy interesante 'Esa noche' o la polémica 'Salvador'. Y, aunque tampoco tuvieron mucho éxito de audiencia, sí que eran fieles a su ADN a lo largo de toda su temporada, algo que pierde 'Oasis' a mitad de camino. Solventando los importantes problemas de guion y de resolución de trama, eso sí, podría dar una interesante segunda temporada.

De qué va 'Oasis'

'Oasis' es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida. Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.