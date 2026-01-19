Verónica Sánchez (48), actriz, habla sin filtros de cómo fue su salida de 'Los Serrano': "Estaba agobiada; nunca me arrepentí"

Verónica Sánchez está en un excelente momento profesional. La actriz encadena varias series de éxito. La hemos podido ver en 'Ángela, que tras triunfar en Antena 3 y Atresplayer se convirtió en un fenómeno internacional en Netflix; 'La Favorita 1922' (Telecinco) y más recientemente en 'Las hijas de la criada', la adaptación para Atresmedia de la novela de Sonsoles Ónega, Premio Planeta 2023.

La actriz ha hecho un hueco en su apretada agenda para conceder una entrevista a 'El País', donde hace balance de su trayectoria profesional y recuerda sus inicios en la serie 'Los Serrano', que supuso su gran salto a la fama. Tanto es así que se vio obligada a dejarla cuando estaba en lo más alto para centrarse en otros proyectos. Una decisión de la que a día de hoy, no se arrepiente.

Aunque Verónica Sánchez es consciente de que le debe "mucho" a 'Los Serrano', recuerda que su primer trabajo como actriz fue en la película 'Al Sur de Granda' de Fernando Colomo, por la que estuvo nominada a mejor actriz revelación en los Premios Goya. "El primero que se arriesga a ponerme de prota femenina en una película es Fernando. Luego llega 'Los Serrano', que te hace muy popular y te multiplica las posibilidades de trabajo", asegura.

Verónica Sánchez explica los motivos por los que dejó 'Los Serrano'

Verónica Sánchez y Fran Perea en 'Los Serrano'.

Además, recuerda que fue "Antonio Resines quien dio mi nombre para hacer el casting de 'Los Serrano'. Hay muchas personas en el camino, que por algún motivo creyeron en ti y fueron así de generosas". A la pregunta de si, en algún momento, se arrepintió de dejar la serie de Telecinco, ella lo tiene claro: "Puede ser políticamente incorrecto, pero nunca me arrepentí". Si bien quiere dejar claro que "no es que renegara de 'Los Serrano', jamás lo he hecho, me dio grandes amigos y fue muy chulo".

"Yo venía del teatro y de repente tenías que sacar un montón de secuencias adelante cada día. La tele es un gran entretenimiento y te quita muchísimo miedo. Pero cuando cumplimos dos años, yo sentí que no tenía nada nuevo que aportar al personaje, y probablemente el personaje a mí tampoco", explica Verónica Sánchez sobre los motivos por los que decidió dejar la comedia protagonizada por Antonio Resines y Belén Rueda.

"Tenía veintitantos años y pensé que si me dedico a esto es para arriesgar. Ahí estaba cómoda, una nómina fija, pero yo no quería ser funcionaria, con todos lo respetos. Hay gente que se siente muy bien en una serie larga haciendo un personaje mucho tiempo. Yo sé que no puedo estar más de dos años en un mismo proyecto porque no me muevo bien en la rutina", reconoce.

Sobre el boom de 'Los Serrano': "Estaba agobiada"

Sobre el boom que supuso 'Los Serrano’, la actriz sevillana confiesa que "ahora cuando lo miro me da un poco de vergüenza ajena lo agobiada que estaba, pero cuando no estás preparada para eso, que tienes veintitantos, y encima coincidió con una época de la tele que estaban todos esos programas de crónica rosa… Yo tenía furgonetas aparcadas delante de mi casa todos los días intentando ver cómo iba a hacer la compra, con quién salía, con quién entraba… Era un poco incómodo, sí que me condicionó. Yo solo quería ir a trabaja y que me dejaran en paz".

Verónica Sánchez no tiene redes sociales. Una decisión personal y con la que esta muy feliz: "Me robaban mucha capacidad de atención y me hacían perder mucho tiempo. He ganado en paz mental y tiempo para mí cuando cojo el móvil solo para usarlo como teléfono y leer el periódico. No querían que me robaran capacidad de atención, ni compararme con gente".

"Decidí salirme, mis representantes me apoyaron, y parecía que en alguna productora me lo exigirían, pero no. Y cuando lo he compartido con actores más jóvenes, me dijeron 'qué suerte'. Como que para ellos es una imposición, no lo viven con la emoción con la que lo vivimos nosotros cuando aparecieron", sentencia.