Natalia Sánchez, ante los cambios en 'Sueños de Libertad': "Veremos a Begoña en otra tesitura con giros de personajes y posiciones"

'Sueños de libertad' está de celebración. Tras cumplir recientemente 500 capítulos, la serie acaba de conmemorar también su segundo aniversario en la sobremesa de Antena 3. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay es la ficción más vista de la televisión se encuentra en su mejor mes de la historia (14,6%).

La serie de Antena 3 alcanza este triple hito en plena forma, liderando de forma absoluta y arrasando cada tarde, mientras inaugura una nueva etapa marcada por un salto temporal de cuatro meses en la historia, que impulsa la evolución de sus personajes y abre nuevas tramas con la incorporación de más de diez fichajes y la salida de otros de sus protagonistas como es el caso de Roser Tapias (María).

Quien sigue desde el primer día al frente del reparto de 'Sueños de libertad' y tiene energía para seguir dando vida a Begoña durante mucho tiempo es Natalia Sánchez. En El Televisero hemos podido hablar con la protagonista de la ficción sobre los giros que se han producido en la ficción y sobre lo que está por venir con las llegadas de Valentina (Ana Carlota Fernández) y Beatriz (Xenia Tostado) que revolucionarán sus tramas.

Además también aprovechamos para preguntarle por la posibilidad de la vuelta de 'Los Serrano' con una película o algún capítulo especial siguiendo el éxito de 'Aída y vuelta' tras lo que dijo Fran Perea hace unos días asegurando que estaba moviendo una posible vuelta de la mítica comedia de Telecinco.

¿Cómo vives estos dos años de trabajo intenso y de éxito además porque la cresta de la ola sigue y no tiene pinta de bajar?

Lo vivo con muchísima emoción. Doy gracias cada día por levantarme, por seguir encarnando el papel de Begoña, por que se siga viendo la serie, por seguir contando historias. Es una suerte tremenda. Creo que pocas veces en la vida pasan estas cosas en esta profesión, porque solemos tener trabajos que duran mucho menos, y llevamos dos años sin parar con todo lo que ello implica, porque hay mucho sacrificio personal detrás, mucho sacrificio profesional, pero es una suerte, es una suerte tener algo que sacrificar por este grandísimo trabajo, así que muy feliz.

Hablas del sacrificio personal, ¿Cómo llevas el ritmo de trabajo tan frenético que supone hacer una serie diaria después de dos años?

A mí me va la marcha, pero es una vorágine cada día, hay mucho que estudiar, muchas tramas muy intensas, difíciles de interpretar también, porque no es solamente llorar lo más difícil es llorar, es vivir una relación tormentosa, es que ahora te roban al niño, ahora parece que lo pierdes, ahora he transitado cosas como Begoña que me han tocado el corazón como Natalia y eso cuesta mucho luego no llevárselo a casa pero igual, es que al final es el trabajo por el que lo das todo porque es lo que más me gusta hacer del mundo y es una suerte.

¿En estos dos años ha habido algún momento en el que hayas pensado en abandonar y marcharte como han hecho otros actores de series diarias?

Por supuesto que hay no uno sino muchos momentos del mes, de la semana que no puedes más. Pero en general es como que, bueno, llevas los caballos sujetos y dices, venga, pues vamos, vamos y vas cabalgando, cabalgando calgando. Sí que hay momentos, pues antes de llegar a vacaciones de lo que sea, pues ya sea de Semana Santa o algo así, como vamos a estar unos días sin grabar, se suele concentrar bastante más, intentan cuidarnos mucho para que no explotes, claro, para que no explotemos, pero sí que justo es como que la cuesta, cuesta más, ¿no? Cuando se acerca al final previo a algún puente, algún parón. Pero no he tenido de momento eso de pensar en decir me voy, no.

¿Estás en el punto de poder disfrutar del trabajo sin estar pendiente de las audiencias sabiendo lo bien que funciona o seguís con el miedo de a ver si esto va a bajar?

Yo miro las audiencias todos los días, igual que miro si mis hijos respiran por la noche todas las noches del día, pese a que sé que ya respiran y que funcionan y que todo. Pero creo que por eso funciona también 'Sueños de libertad' porque no nos hemos dormido en los laureles, porque lo seguimos haciéndolo con las mismas ganas y la misma intensidad que al principio. No damos nada por sentado porque también el público es súper exigente y al final llevamos mucho margen entre lo que grabamos y la emisión y eso juega en nuestra contra porque si algo no funciona no puedes cambiarlo, por eso tienes que hacer que funcione, por eso tienes que dejarte la piel para que sea lo que sea, vayas a 2000 y vayas con todo para que no se escape un fleco que es difícil, pero bueno, lo intentamos y es parte de la automotivación porque hay mucha gente que lo está viendo y que merecen seguir viéndolo. Y sí hay muchas opciones en la tele hoy en día no es como hace 20 años que había 5 canales, hoy en día quien ve 'Sueños' es porque le da la gana si no, será por las 2000 series que puede ver del mismo formato y si nos eligen es porque algo estamos haciendo bien.

Nuevo cartel oficial de 'Sueños de libertad'

Begoña ha cambiado de casa y vuelve a estar instaurada en un matrimonio infeliz. Pero ahora es una leona que busca luchar por sus niños, ¿cómo va a evolucionar el personaje y cómo va a vivir lo que parece que va ser la nueva ilusión de Andrés?

Ay, esto último no quiere, le ha venido mal desde el minuto uno. Lo que me gusta mucho de la historia de Valentina y Andrés es que Begoña se muestra muy humana porque saca a la luz sentimientos humanos que tenemos todos, de me alegro mucho por él, pero me encantaría ser yo. No voy a negar la evidencia a ti delante de un espejo es absurdo porque sería hacerse trampas al solitario, otra cosa es de cara a la galería pero eso va a hacer que Begoña sufra por amor desde un punto que nunca le ha tocado vivir porque Andrés no estaba enamorado de María. Pero claro, ver que el amor de tu vida, con el que no estás, porque no puedes estar no porque no quieres, ver que está enamorado de otra persona pues bueno pues duele.

Me duele a mí como Natalia, que veo a Dani y le quiero besar y abrazar por el plató porque le echo mucho de menos. Echo de menos el trabajo con él y el contacto y estar hablando y estar juntos. Entonces, le echo mucho de menos, por trama nos vemos por los pasillos y tenemos tramas por supuesto, pero luchemos porque las haya más adelante (risas).

¿Y cómo va a recibir Begoña la llegada de Valentina a la vida de Andrés y cómo va a ser su relación con ella?

Pues es que Begoña le ayudará a Andrés con cosas de Valentina y es que además Valentina es un amor. Y claro, con María era más fácil poder defender el, oye, no seas así no te merece. Pero es que sí, con Valentina sí, sí se merece. Y me gusta mucho eso de que sufra como de segundas. Ella no es la damnificada directamente, es el daño colateral de una historia de amor. Y eso me gusta mucho porque pone a Begoña en una tesitura y hay un giro de personajes y de posiciones. Ella ahora no es la historia de amor, es la historia de sufrir por amor y hacia él y eso es muy bonito.

¿Y qué relación va a tener Begoña con los Salazar que son otros de los protagonistas de esta nueva temporada?

Pues mira, Begoña va a encontrar un apoyo en Nieves, en el personaje de Itziar Atienza, muy muy importante. Se van ayudar en algo super intenso, que va a dar mucho que hablar, porque es un tema del que creo que hace falta hablar. Y tanto Luz, como el personaje de Itzi como Begoña tienen una posición muy clara al respecto y eso me gusta mucho. Y luego con Xenia me lo paso pipa grabando.

Begoña y Beatriz en 'Sueños de libertad'

La trama entre Beatriz y Begoña está por explotar, ¿qué podemos esperar? ¿Se van a aliar contra Gabriel?

Me encanta esa trama, es un regalazo. Begoña vuelve a sufrir sin saberlo. Ella le abre las puertas de su casa porque ve la parte luminosa de su personaje, de quien ella cree que es Antonia. Y es precioso ver, a mí me gusta como espectadora cuando estoy grabando cosas de nuestra casa, es como que ellos hablan de cosas de su pasado. Es que va a dar un juego el tener que estar fingiendo delante de mí y yo no enterarme de nada. Yo a Gabriel le trato de loco porque me dice que tengo que tener cuidado de a ver a quién meto en casa y yo le digo que no todo el mundo es como él. Y sí que va a dar mucho juego esta trama. Me encanta el personaje de Xenia y que Begoña y ella tengan tramas juntas.

¿Te gustaría que le dieran un giro a Begoña y pudiera tener un punto de maldad o al menos de no dejarse manipular y tomar las riendas?

No quiero que sea mala, pero si quiero que reparta caña. Si me apetece un giro. O sea no un giro de carácter porque las personas somos como somos y no vamos a ver a Begoña haciendo daño a un animal, pero sí que me apetece que luche por ella, porque a ella no le cuesta nada cuando tiene que defender a alguien sacar el carácter pero cuando le toca a ella si que le cuesta y eso si que me apetece verlo. Pero es muy difícil ser una leona por una misma. Me encantaría que el personaje lo hiciera pero parece que nos han enseñado a que te cueste decir las cosas por ti y no por otros.

¿Y cómo es para ti representar un personaje tan maltratado? ¿Te cuesta luego desprenderte de ello?

Mira, con todo el inicio de Alain fue durísimo, porque a nivel físico yo acababa agotada por tener que simular una pelea real entre un hombre y una mujer, un maltrato físico y real, es muy duro. Alain y yo tuvimos momentos muy bonitos por otro lado, pero donde acabamos la secuencia nos quedamos los dos, se iba todo el mundo del plató y nos quedamos los dos cogidos la mano, él pidiendo perdón y yo diciendo, está todo bien, los dos llorando, pero porque el cuerpo no distingue de si es real o no. Estás en tensión y te estás poniendo en la piel de alguien que está pasando por eso, porque trabajamos así, yo trabajo así, no sé hacerlo de otra manera. Trabajo desde la verdad y desde ponerme a mí en que me pasaría a mí si yo estuviera en esa situación. Por tanto, era muy duro y agotador a nivel físico.

Y luego por ejemplo la trama del niño enfermo, esa trama a mí me mató. Como madre… Me mató. O sea, sí que no pude no llevarme el trabajo a casa, no pude no llorar en el coche de vuelta, no pude levantarme triste por la mañana. sea, porque al final estás poniéndote en… que el niño puede morir. Es muy duro. ¿Sabes qué pasa? Que también como entramos y salimos de forma tan orgánica, porque no hay tiempo, tienes que trabajar con tu verdad. no vale la técnica, no vale ah, pues aquí voy a hacer una inflexión en esto y voy a hacer que lloro aquí y voy a… O, esto es vete con lo que tengas.

Y hay secuencias donde no puedo seguir y he pedido parar porque soy incapaz y no puedo hablar. Cuando estábamos con el bebé en brazos y el cura con el bautizo yo no podía. Hay temas que te tocan más y que son muy difíciles de hacer. Y luego por la calle te dicen yo no he podido ver esto porque te toca más.

Parece que hay un cierto estigma todavía en el sector hacia las series diarias sobre todo de cara a las nominaciones de los premios, ¿cómo lo llevas tú?

Mira el premio es la audiencia. El premio es que guste, el premio es que se vea y el premio es poder trabajar y que tu trabajo lo esté disfrutando alguien en su casa, en el hospital, en el metro o donde sea. Ese es el verdadero premio. ¿Qué se tendría que reconocer más? ¿Qué tendrían que mimarse más? Por supuesto. Porque trabajamos con menos medios, con menos tiempo, con una intensidad que muy pocas series semanales o pelis trabajan con una intensidad a nivel dramática de se te pierde tu hija, en el mismo capítulo te casas, te divorcias, pierdes el bebé es que no hay ni arco. Es como el look del personaje, es una montaña rusa. Y merecen reconocimiento.

Pero yo creo que poco a poco se van dando pasos y yo no tengo la sensación de que se maltrate. O sea se maltrata en el sentido de no ponerlo en el mismo sector, pero hoy en día ya compiten premios con series semanales. Creo que cada vez es más corta la distancia entre una diaria y una semanal, y en cuanto a calidad, sobre todo. Y las audiencias, madre mía, estamos haciendo 15,2, 14 con… O sea, esa audiencia no la tiene una semanal. Es muy fuerte, o sea, si lo piensas es muy fuerte. Entonces es un estigma que se está rompiendo.

Tú si que viviste por ejemplo la nominación al Emmy de 'Regreso a las Sabinas' que supongo que fue una sorpresa

Si, pero también fue muy merecido porque ves la serie y ese enclave, esa serie cómo está hecha con el tiempo en el que se hizo. Cuando lo has vivido es increíble. Yo sé de compañeros que hacen series semanales donde el resultado no es el mismo, no tienen esa calidad teniendo más tiempo.

El reparto de 'Sueños de libertad' celebra su segundo aniversario

Habéis estado también a punto de ganar el premio a mejor reparto de ficción en los premios CEC que entregan cada año el Círculo de Escritores Cinematográficos aunque al final lo ganó 'Anatomía de un instante', ¿Cómo lo vivisteis?

Sabe muy bien cuando reconocen el trabajo que haces porque no eres solo tú. Hay un equipo todos los días dejándose la piel, todos los días detrás de cámaras, que son los que hacen que todo funcione. Nosotros ponemos la cara, estudiamos en casa, tenemos otra parte, pero es un reconocimiento no solo a nuestro trabajo, sino al de todo el equipo que no se ve, que es un trabajo más invisible y es lo bonito de ese trabajo, que no veas su mano, pero que funciona gracias a ellos. Desde el equipo de Antena 3 que le da el mimo y el cariño que merece y le da el lugar y está orgulloso de su producto, desde la productora que sigue remando y que es quién se encuentra con las dificultades diarias, por tanto sabe a gloria que te nominen o reconozcan que lo que hacemos está bien.

Fran Perea decía hace unos días que está empezando a moverse para hacer algo con 'Los Serrano' de cara al 25 aniversario de la ficción después del éxito de 'Aída y Vuelta'. ¿Te ha llamado? ¿Sabes si ya hay algo que se esté empezando a cerrar?

No voy a decir nada (risas). Pero cada vez que Fran me llama hay un sí por mi parte, igual que si lo hace Víctor, o igual que si lo hace cualquiera de esa serie porque son familia. Yo siempre he dicho que me encantaría hacer lo que fuera porque creo que está en el imaginario de todo el mundo porque se sigue viendo. Hay nuevas generaciones que la están viendo ahora y está gustando muchísimo-. Yo es una serie que recomiendo mucho ver en familia porque tiene un tempo que es difícil que tengan las series hoy en día, porque tiene un costumbrismo que tiene un poco también lo que tiene 'Sueños' que es esa cosa que tiene alma es una serie con alma y por mí sería un sí a todo siempre.