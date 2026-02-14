Fran Perea anuncia que se está moviendo para un regreso de 'Los Serrano' tras el reencuentro de 'Aída y vuelta'

Fran Perea está de promoción de su nuevo disco 'El hombre invisible' y por ello, este viernes, el actor y cantante ha visitado 'Directo al grano' para hablar de su nuevo tema y hacer balance de su carrera casi 25 años después de alcanzar la fama con 'Los Serrano'.

De primeras, Fran Perea ha reconocido que cuando acabó 'Los Serrano' si necesitó apartarse de todo el ruido que tenía a su alrededor. "Estoy agradecido a la vida por haberme dado esa oportunidad. Evidentemente hubo una época en la que la canción estaba hasta en la sopa y cuando terminé Los Serrano me fui, necesitaba espacio, todo ese ruido me desconcentraba pero luego el tiempo coloca las cosas en su sitio y mucho orgullo", reconocía.

Durante la entrevista, Marta Flich y Gonzalo Miró le preguntaban por cómo llevó la fama cuando empezó en 'Los Serrano' llegando incluso a ser una estrella en países como Finlandia donde fue elegido el hombre más guapo. "Es que hoy en día es muy fácil pensar que las series viajen internacionalmente a través de las plataformas pero en aquel momento no era tan sencilla y hubo series como Los Serrano que viajaron mucho por Finlandia, Serbia, Portugal e Italia", comentaba.

Y justo después, Marta Flich no dudaba en preguntar por si había posibilidad de retomar 'Los Serrano'. "Bueno hace poco cuando edité los 20 años en la música saqué el disco de 'Uno más uno son 20' y ahí conseguimos agruparnos los siete, los de la familia y hay una pieza preciosa en YouTube. Ahora en el 28 hacemos 25 años de 'Los Serrano' y oye pues por qué no", respondía el actor.

"¿Hacemos un llamamiento desde aquí?", cuestionaba Marta Flich. "Bueno yo estoy moviendo cosas", insistía Fran Perea. "Oye igual una película", proponía Gonzalo Miró. "Fíjate lo bien que está yendo lo de Aída", apostillaba entonces el actor que dio vida a Marcos Serrano.

"Yo creo que son personajes que forman parte de la cultura popular en un tiempo además en el que las series se consumían en familia, que ahora no se consume igual. Y trae algo bonito y estaría bien, yo creo que haremos algo, vamos a trabajarlo", sentenciaba el actor.

El guion de 'Los Serrano' 20 años después

Pero previamente a su paso por 'Directo al grano', Fran Perea también había visitado 'Si amanece nos vamos' de la Cadena SER y allí ya dejaba entrever lo del regreso de la serie de Telecinco. "Estoy intentando moverlo", reconocía el intérprete. Lo hacía después de que Mikel Lejarza, quien fuera directivo en Telecinco y en Globomedia, exponía que había un guion corriendo por ahí de la posible vuelta de 'Los Serrano' que hablaba de que "el sueño de Diego había sido realmente un sueño".

Dado que la trama tiene lugar 20 años más tarde, la taberna Hermanos Serrano deja de ser una taberna para convertirse en un gastrobar, y Marcos recoge el testigo de su padre para sacar adelante el negocio.