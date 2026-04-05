'Valle Salvaje', avance semanal del 6 al 10 de abril: la vida de Luisa en peligro y la verdad sobre Evaristo

Tras sufrir un parón en su emisión el Jueves y el Viernes Santo, 'Valle Salvaje' vuelve a la normalidad este lunes con cinco nuevos episodios en su horario habitual.

Te dejamos el avance completo de los próximos episodios del lunes 6 al viernes 10 de abril:

Avance del capítulo 388 de 'Valle Salvaje' del lunes 6 de abril

Matilde y Victoria en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo advierte a Dámaso de los problemas que hay con sus tierras y los jornaleros. Después, es Dámaso quién acusa a José Luis de lo sucedido pero él le asegura que no tiene nada que ver.

Pepa no alcanza a entender por qué Martín ha decidido confesarle ahora su traición a Matilde y el motivo por el que se alejó de ella tras su regreso al Valle. Y la doncella no duda en decirle que ella le quería con toda su alma y que si le hubiera pedido ayuda se la habría dado. Todo mientras Francisco escucha la conversación a escondidas.

Mercedes comparte con Matilde que la ve muy apagada pese a haber contraído por fin matrimonio con Atanasio y le pregunta si hay algo que le preocupe. Paralelamente, Rafael le dice a Atanasio que está convencido que será un buen padre cuando Matilde se quede embarazada.

Bárbara trata de hablar con Alejo sobre lo preocupada que está por la situación de Luisa al no superar la muerte de Adriana y estar obsesionada con lo del robo del bebé. Mientras, la doncella vuelve a casa de Petra y Pura e insiste en que no para de escuchar como un bebé llora y trata de saber donde lo tienen escondido.

José Luis vuelve a encararse a Rafael dejándole claro que aunque él sea el duque de Valle Salvaje, el cabeza de familia sigue siendo él y por tanto sigue siendo el abuelo de María recordándole además que el padre de la niña era Julio y no él y que su hermano no estaría de acuerdo con la decisión de dejar la custodia de la niña a sus tíos.

Avance del capítulo 389 de 'Valle Salvaje' del martes 7 de abril

Rafael reúne a Mercedes y Alejo para confesarles algo en relación a María, mientras Luisa pone su vida en peligro, en su búsqueda incansable de la verdad.

Mientras, Braulio acusa la obsesión de su madre por Evaristo, pero ¿qué ha descubierto realmente Enriqueta?

Avance del capítulo 390 de 'Valle Salvaje' del miércoles 8 de abril

Mercedes encuentra a dos mujeres que pueden ayudar a Matilde, mientras Pura acude a la Casa Pequeña para advertir a la duquesa de la grave amenaza que se cierne sobre Luisa.

Por último, Dámaso enfrenta a don Hernando ante los Gálvez de Aguirre y cruza una línea muy peligrosa.

Avance del capítulo 391 de 'Valle Salvaje' del jueves 9 de abril

Tras preguntar a Luisa por el padre de su hijo Evaristo, Enriqueta insiste a Braulio en el parentesco que le une con el niño.

En la Casa Pequeña, Mercedes teme las represalias de Hernando, pero la reacción de Dámaso resulta desconcertante. Además, alguien visita a las parteras en plena noche.

Avance del capítulo 392 de 'Valle Salvaje' del viernes 10 de abril

Dámaso revela a Mercedes un nuevo plan para hacer fortuna, pero la de Miramar teme las consecuencias legales.

Por otra parte, en la Casa Pequeña anuncian a Pepa que su hermana podría acabar en una casa de reposo. Por último, Matilde recibe la noticia que cambiará su vida para siempre.