En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara está convencida de que la intervención de Dámaso va a ayudar a esclarecer toda la verdad sobre lo que pasó con el hijo de Adriana.

Paralelamente, Dámaso visita a Petra y Pura y no duda en decir que es un milagro que el hijo de Adriana siga con vida y las acusa de ser unas incompetentes al haber sido incapaces de guardar el secreto que se les encomendó.

Por su parte, Rosalía insiste en poder ver a María para confirmar si se trata de su hija o no y su hermana Leonor le pide paciencia porque no pueden precipitarse ni hacer levantar sospechas. Aunque finalmente la doncella le enseña a la niña a su hermana.

Mercedes le deja claro a Dámaso que no va a seguir de su lado en su guerra después de que Rafael le cite para darle una respuesta a su propuesta de asociar la Casa Grande y la Casa Pequeña. .

Por otro lado, Enriqueta manipula a Alejo y culpa a Domingo de su fatal destino. ¿pero hasta qué punto miente?

Amadeo y Mercedes en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le decía a su hijo Braulio que la mejor arma que se puede emplear cuando te enfrentas a un enemigo más poderoso es la astucia después de que le mostrara las pruebas de que José Luis les engañó

Matilde se mostraba entusiasmada al ver que dentro de unos meses va a dar a luz a una niña. Mientras Victoria presionaba a Benigna para que le diga cuanto dinero necesita para calmar su culpa. Y Benigna le entregaba otros dos frascos de bebedizo a la doncella.

Por su parte, don Hernando le pedía a Victoria que le acompañe a tomar un refrigerio pero ella rechaza su propuesta despertando las sospechas en él. Y Mercedes seguía sospechando de que Dámaso le oculta algo y se desahogaba con Matilde.

Pedrito acompañaba a Leonor a despedirse de María, pero Rafael tomaba una decisión inesperada sobre ella y Rosalía después de que la joven insistiera en conocer a la niña para saber si es su hija o no.

Por último, se revelaba que Dámaso está detrás de Pura y Petra y el plan del robo al hijo de Adriana ¿pero con qué propósito?