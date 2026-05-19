Joaquín Prat frena la intervención de Antonio Naranjo y le pone una línea roja sobre la imputación de Zapatero

Este martes con permiso de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero otra de las noticias del día es la detención de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el creador de Mango Isak Andic. Y al abordar este asunto en 'El tiempo justo', Joaquín Prat le ponía una línea roja a Antonio Naranjo.

El programa de Telecinco arrancaba con la detención del hijo de Isak Andic a la espera de conocer la decisión de la jueza, que finalmente ha decretado prisión bajo fianza de un millón de euros. Y para analizarlo contaba con la periodista experta en sucesos, Mayka Navarro, como reportera desde Martorell así como con Alfonso Egea en plató.

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"La información que manejo es que en el juzgado hay un atestado final que incluye testimonios, posicionamientos y contradicciones a lo que hay que sumar una autopsia en la que un forense ha colocado una serie de conclusiones como que una caída accidental implica una serie de signos corporales que el padre de Jonathan Andic no tiene", exponía Alfonso Egea.

Tras conectar con otro periodista experto en el caso y analizar las pruebas que podría tener la jueza para acusar al hijo del dueño de Mango de asesinato, Joaquín Prat remarcaba que su detención sorprendía a todos este martes. "Bueno, relativamente, porquesiempre se había sospechado que algo raro había por las circunstancias en las que este hombre se muere", le replicaba Antonio Naranjo.

"Luego sin precipitarme primero hay que ser, si es verdad esto, mala persona y luego idiota, es que no se me ocurre una sola razón para que el hijo de un millonario mate a su padre del que va a heredar de una manera o de otra. Y luego no se me ocurre ninguna razón ni aunque tu padre sea pobre para que lo mates", aseveraba el colaborador.

"Bueno no tiene por qué haber un móvil", le contestaba Joaquín Prat. "Es interesante remarcar que el móvil no sería económico porque Isak Andic ya había establecido la manera en la que se iba a repartir su herencia antes de fallecer", recordaba el presentador.

Joaquín Prat le da un toque de atención a Antonio Naranjo: "Respetemos la presunción de inocencia"

Por otra parte, Gema Peñalosa ponía sobre la mesa la mala relación que habría entre padre e hijo según comentaba su entorno en los últimos tiempos. "¿Y qué le lleva alguien a matar a su padre así?", le preguntaba Antonio Naranjo a su compañera. "Pues una mala relación Antonio", le contestaba ella.

Era entonces cuando Joaquín Prat se ponía serio y le daba un toque de atención a su compañero por saltarse la presunción de inocencia. "Respetemos, por favor, la presunción de inocencia y te voy a pedir lo mismo luego cuando hablemos de lo de Zapatero", le advertía el conductor del programa. "Por supuesto y la presunción de golfería también", apostillaba Antonio Naranjo.