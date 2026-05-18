Las audiencias dictan sentencia a la cobertura de La 1 de RTVE sobre las elecciones andaluzas frente a La Sexta

La programación nocturna de este domingo estuvo marcada por los especiales informativos con motivo de las elecciones de Andalucía. La 1 de RTVE, La Sexta y Antena 3 levantaron y/o alteraron sus parrillas habituales y ofrecieron una cobertura especial, con un seguimiento del escrutinio minuto a minuto y con posteriores análisis de los resultados. ¿Y qué cadena de televisión generalista alcanzó el liderazgo en audiencias y se alzó como referente de los espectadores? Te lo contamos todo en El Televisero.

En una noche electoral más larga de lo normal, quien se hizo con la primera posición fue La 1 de RTVE, cuya retransmisión promedió un 10,6% y 1,4 millones en la primera parte (de 21:20 a 22:10 horas) y un 10,2% y 1,1 millones en la segunda (de 22:10 a 00:33), dedicada especialmente al análisis de los datos que habían arrojado las urnas.

Conducido por Pepa Bueno desde Sevilla y por Alejandra Herranz desde Madrid, aventajó en 2,2 puntos al especial de 'Al Rojo Vivo' en La Sexta con Antonio García Ferreras al frente; que registró un 9% de share medio y 1,1 millones en su primer bloque (de 21:11 a 22:45 horas), y un 7,1% de cuota y 609.000 seguidores en el segundo, que arrancó a las 22:45 y se prolongó pasadas la una de la madrugada.

Aunque estas cifras no le valieron para liderar, hablamos de la mejor noche electoral para el canal secundario de Atresmedia desde los comicios europeos de junio de 2024. Si nos ceñimos a las audiencias de citas solo regionales, es la más competitiva desde las de Castilla y León en febrero del año 2022.

Fuera de esta batalla hay que dejar al breve especial de 'Antena 3 Noticias', que representa un caso muy particular. Anotó un 12% y 1,6 millones y fue el mejor registro desde las elecciones generales del 2023. Se podría decir, sin entrar a fondo, que fue el más consumido de los tres, pero lo cierto es que hay que puntualizar que su duración fue mucho más corta (44 minutos), ya que solo se ofreció de 22:01 a 22:45 horas. Entonces, el canal dio paso a la serie turca 'Una nueva vida', que vio relegado su horario habitual de emisión.

Si nos fijamos solo en esa franja horaria, con ese 12% y 1.617.000 seguidores se impone con holgura al especial de La 1 (9,8% y 1.328.000) y de La Sexta (9,5% y 1.285.000); pero si tenemos en cuenta la noche electoral en su totalidad, lo más adecuado a la hora de analizar las audiencias, el canal principal de TVE lideró de 22:10 a 00:33 horas con un 10,2% y 1.091.000 frente al promedio de Antena 3 con la suma del especial informativo y 'Una nueva vida' (9,7% y 1.039.000) y el resultado de 'ARV: Especial elecciones' en La Sexta (8% y 854.000). En el caso de Telecinco, 'Supervivientes: Conexión Honduras' también se quedó por debajo con un 8,8% y 946.000 televidentes.

'Antena 3 Noticias' lideró frente al 'Telediario' de TVE y su primera edición fue lo más visto del día

En lo que respecta a los informativos, conviene resaltar que 'Antena 3 Noticias' volvió a ser la opción preferida por el público en la edición de sobremesa y en la de prime time con un 20,5% y 1.881.000 y un 11,6% y 1.460.000 espectadores frente al 12,9% (1.185.000) de la primera edición del 'Telediario' y el 11,4% (1.380.000) de la segunda.