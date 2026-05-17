El público dicta sentencia a 'La casa de la música' en RTVE con una petición repetida y un veredicto unánime

Este sábado 16 de mayo se celebra la gran final de Eurovisión 2026 pero España ni participa ni emite la gala después de que RTVE ha decidido apartarse del festival como protesta por la permanencia de Israel a pesar del genocidio en gaza y de su guerra en Irán. En su lugar, La 1 ha emitido el segundo especial de 'La casa de la música'.

Además, la cadena pública ha recordado que ha decidido no participar en esta edición del certamen en un comunicado, un mensaje que se ha difundido justo cuando ha comenzado Eurovisión y que se está viralizando masivamente. "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina", ha reivindicado RTVE.

Ante la celebración de la final del festival de Eurovisión esta noche, RTVE recuerda que ha decidido no participar en esta edición del certamen.



El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y Justicia… pic.twitter.com/PiCc70cINx — RTVE (@rtve) May 16, 2026

Así, tras el gran éxito que obtuvo el especial de Nochevieja con la reaparición de Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh, este sábado La 1 ha emitido una nueva gala especial con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias y que ha contado con 26 artistas.

Este segundo especial de 'La casa de la música' ha servido además para hacer un recorrido musical por los 70 años de historia de TVE con la participación de aristas y grupos de diferentes generaciones y estilos aprovechando los 70 años que celebra RTVE este 2026.

Jesús Vázquez se ha puesto al frente de entrevistas exclusivas con grandes estrellas como Raphael y Ana Belén. Asimismo, este especial incluía sorprendentes actuaciones y miraba al futuro sin perder de vista el archivo audiovisual de RTVE, que sigue latiendo al ritmo de la música durante más de dos horas y media de duración.

Junto a Raphael, estrellas consagradas como Abraham Mateo, Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun, Mónica Naranjo, Pablo López, Vanesa Martín, José Mercé, Fangoria o Camela han interpretado algunos temas. Ha sido la actuación de Ana Belén una de las más aplaudidas de la noche, con su vibrante interpretación de 'Solo le pido a Dios'.

“Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente”



Y Ana Belén lo convierte en emoción pura.#LCDLMpic.twitter.com/MB6sZA7AqJ — La 1 (@La1_tve) May 16, 2026

También actuaban grupos nuevos y propuestas emergentes como Metrika, Ultraligera, Natalia Lacunza, Juanjo Bona, Nil Moliner, Alba Morena o La Plazuela, sin olvidar a conocidos por el gran público como Miranda!, Chanel, Guitarricadelafuente y Siloé, e incluso temas del pop italiano como Samurai Jay ft Naiara, que están siendo los nuevos hits. Tampoco han faltado a la cita los ganadores de la última edición del Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS.

Y como era de esperar, la audiencia no ha dudado en dar su veredicto al estreno de esta gala especial de 'La casa de la música' en las redes sociales. La inmensa mayoría de los espectadores han valorado en X muy positivamente esta apuesta de RTVE para contrarrestar a la noche de Eurovisión. "Todo un acierto"; "Disfrutando más de La casa de la música que de Eurovisión" o "Acierto apostar por nuestros artistas: de todas las épocas, estilos y en directo. Y con el presentador perfecto", han sido algunas de las reacciones más sonadas.

Si ha habido un comentario repetido ha sido la nostalgia de muchos al mítico 'Música sí', que además han pedido la continuidad de 'La casa de la música' como una apuesta fija en la programación de La 1. "Ojalá se convierta en un programa semanal, la televisión pública necesita un espacio musical" o "Yo me quedaría con La casa de la música como Galas del Sábado para todo el año" han sido otros de los comentarios de los usuarios.

Todo un acierto de @rtve

“El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son...”

Que la guerra no nos sea indiferente

#LCDLM pic.twitter.com/OXW1emd2xh — Marian Lozano (@marian65x) May 16, 2026

el Benidorm Fest y La Casa de la Música son la demostración de que a España no le hace falta Eurovisión #LCDLM — 🦋 (@detrankis_) May 16, 2026

Pues me está encantando "La casa de la música". Hacía falta un programa de música en la tele. Creo que es todo un acierto y espero que siga. Enhorabuena a @rtve por no aceptar participar este año en #Eurovisión y por ofrecer este pedazo de alternativa musical. ¡Bravo! #LCDLM — JJRS (@JJRS80) May 16, 2026

Uff, que pesaditos los fachas, no estáis viendo genocidiovision? Disfrutadlo y dejad de dar la murga a los que estamos disfrutando tranquilamente #LCDLM que por cierto le está dando 100.000 vueltas a las ultimas ediciones de Eurovisión en cuanto a calidad vocal y entretenimiento. — Mimiit (@Mimiit6) May 16, 2026

Bienvenidos sean siempre los programas musicales pero no entiendo llevar a artistas emergentes y que hagan covers, qué sentido tiene darles un escaparate ante un público nuevo si no enseñan lo que hacen? #LCDLM — Adele (@adeleblochB) May 16, 2026

Oye la agilidad que tiene el programa, es digna de admirar. Se hace super ameno una canción tras otras 😍 #LCDLM #BoycottEurovision #boycotteurovision pic.twitter.com/KincZgpSWG — Eurodecepciones 🇵🇸 (@Eurotelefan) May 16, 2026

Pues, la verdad prefiero ver éste programa a ver Eurovisión, de hecho no lo he soportado nunca. #LCDLM — Mayte66 (@Pulgacojonera) May 16, 2026

Lo he pillado a la mitad porque he vuelto de viaje y me han encantado las actuaciones de @MikelErentxun y @FangoriaOficiaI 👏👏👏



Ojalá #LCDLM se convierta en un programa semanal, la televisión pública necesita un espacio musical 🙏 https://t.co/Vud64qIWV4 — David NP (@david7868) May 16, 2026

Puede volver ya Música Sí, x favor? La Casa de la Música tb mola como nombre, negociamos, pero que vuelva la música en directo a la tele pública #LCDLM — latvdetuitter (@latvdetuitter) May 16, 2026

Lo que estoy disfrutando con #LCDLM. Es un gustazo de principio a fin. ¡Qué viva la música! Enhorabuena, @TovarEva. Espectacular trabajo del equipo técnico de @rtve. Gracias, @Josepablo_ls. Orgullo de tele pública 💪 — Juan José Domínguez (@juanjoseda) May 16, 2026

Viendo #LCDLM siendo una nostalgia FUERTE de “Música Sí”… @Josepablo_ls haz algo — Bea✨ (@bearamper) May 16, 2026

Yo me quedaría con #LCDLM como Galas del Sábado para todo el año.

Música en directo, entrevistas, recuerdos, mezcla de artistas del siglo pasado y el actual.

Me encanta este formato @Josepablo_ls — Anna (@annabizkaia) May 16, 2026

No daba ni un duro, pero ni uno por el programa y ahora quiero que sea mi plan de todos los sábados #LCDLM — Álvaro Vargas (@alvarovargas80) May 16, 2026

Brutal #LCDLM. Acierto apostar por nuestros artistas: de todas las épocas, estilos y en directo. Y con el presentador perfecto.

Orgullo de tele pública @rtve @scalderonduran @Josepablo_ls — Pedro Ángel Sánchez (@pedroangelsanch) May 16, 2026

Pues que queréis que os diga me parece un gran acierto #LCDLM y aparte de defender los derechos humanos también es importante defender la dignidad,la libertad y la igualdad real de todas las personas. Y a su vez conociendo a grandes voces y artistas de ayer y hoy. pic.twitter.com/UgJzBuezHU — Jesus.G (@gsus_gm_) May 16, 2026

Hoy miles de hogares humildes disfrutan de una noche de musica en familia , de artistas Españoles en #LCDLM tan agusto, tan dignos, y orgullosos de no aplaudir a un estado Genocida. 🇪🇦 https://t.co/nKySpxKO0A — Sr Peter (@Sr_Peter_) May 16, 2026

Muy buen elegido el “cartel” de esta edición de #LCDLM.



Grandes clásicos, con talento emergente y variedad de estilos.



Los artistas que deberían estar arrasando en los charts de España#LCDLM pic.twitter.com/G4ljOCSTm4 — ✨ Spain Music Data (@SpainMusicData) May 16, 2026

@rtve #LCDLM Queremos más programas, un sábado al mes mínimo!!! 👏🏽👏🏽👏🏽 — Cris AMasa (@Amasaymantel) May 16, 2026

#LCDLM Propongo a @rtve que no se vuelva a @Eurovision y todos los años hagan esta pedazo maravilla que han hecho ❤️❤️❤️❤️ — Miriamista (@Miriamista1) May 16, 2026

El formato de escenario pequeño con público a pie de pista me recuerda tanto a Música Sí... 😊 Y ya escuchar a Mónica Naranjo cantar ”Entender el amor", me hace sentir que estoy de nuevo en 1997 😄 Es urgente que vuelvan programas musicales como los de antes, @rtve#LCDLM pic.twitter.com/pxIn1LbkDt — Beatriz González (@cutrecina) May 16, 2026

mañana se verán las audiencias de #LCDLM, pero viendo la inexistencia de programas musicales, RTVE debería plantearse integrarlo en su programación y que emitan un programa semanal



menos programas de famosos haciendo cosas y más música (si es en directo mejor que mejor) — ☂️ (@oleemequivocao) May 16, 2026

Pues en esta casa está gustando el programa. Por fin se pueden ver en la tele de todos a grupos desconocidos (para mí) y así descubrir nuevas aficiones. Muy bien 👏🏻👏🏻👏🏻 #LCDLM — Laura Flórez Campo (@lauraflorezc_ob) May 16, 2026

Pedazo de ACIERTO este de #LCDLM. 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 Artistas emergentes mezclados con artistas consagrados y con temazos de siempre. ¡Enhorabuena, #tve !

¡Y que se jodan de nuevo los del lanzallamas!

👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 — Engahastaluego (@Engastaluego_) May 16, 2026

Yo votaría por no ir más a eurovisión y que me den esto todos los años. #LCDLM — Mimiit (@Mimiit6) May 16, 2026