El público dicta sentencia a 'La casa de la música' en RTVE con una petición repetida y un veredicto unánime

Este sábado 16 de mayo se celebra la gran final de Eurovisión 2026 pero España ni participa ni emite la gala después de que RTVE ha decidido apartarse del festival como protesta por la permanencia de Israel a pesar del genocidio en gaza y de su guerra en Irán. En su lugar, La 1 ha emitido el segundo especial de 'La casa de la música'.
Además, la cadena pública ha recordado que ha decidido no participar en esta edición del certamen en un comunicado, un mensaje que se ha difundido justo cuando ha comenzado Eurovisión y que se está viralizando masivamente. "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina", ha reivindicado RTVE.
Así, tras el gran éxito que obtuvo el especial de Nochevieja con la reaparición de Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh, este sábado La 1 ha emitido una nueva gala especial con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias y que ha contado con 26 artistas.
Este segundo especial de 'La casa de la música' ha servido además para hacer un recorrido musical por los 70 años de historia de TVE con la participación de aristas y grupos de diferentes generaciones y estilos aprovechando los 70 años que celebra RTVE este 2026.
Jesús Vázquez se ha puesto al frente de entrevistas exclusivas con grandes estrellas como Raphael y Ana Belén. Asimismo, este especial incluía sorprendentes actuaciones y miraba al futuro sin perder de vista el archivo audiovisual de RTVE, que sigue latiendo al ritmo de la música durante más de dos horas y media de duración.
Junto a Raphael, estrellas consagradas como Abraham Mateo, Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun, Mónica Naranjo, Pablo López, Vanesa Martín, José Mercé, Fangoria o Camela han interpretado algunos temas. Ha sido la actuación de Ana Belén una de las más aplaudidas de la noche, con su vibrante interpretación de 'Solo le pido a Dios'.
También actuaban grupos nuevos y propuestas emergentes como Metrika, Ultraligera, Natalia Lacunza, Juanjo Bona, Nil Moliner, Alba Morena o La Plazuela, sin olvidar a conocidos por el gran público como Miranda!, Chanel, Guitarricadelafuente y Siloé, e incluso temas del pop italiano como Samurai Jay ft Naiara, que están siendo los nuevos hits. Tampoco han faltado a la cita los ganadores de la última edición del Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS.
Y como era de esperar, la audiencia no ha dudado en dar su veredicto al estreno de esta gala especial de 'La casa de la música' en las redes sociales. La inmensa mayoría de los espectadores han valorado en X muy positivamente esta apuesta de RTVE para contrarrestar a la noche de Eurovisión. "Todo un acierto"; "Disfrutando más de La casa de la música que de Eurovisión" o "Acierto apostar por nuestros artistas: de todas las épocas, estilos y en directo. Y con el presentador perfecto", han sido algunas de las reacciones más sonadas.
Si ha habido un comentario repetido ha sido la nostalgia de muchos al mítico 'Música sí', que además han pedido la continuidad de 'La casa de la música' como una apuesta fija en la programación de La 1. "Ojalá se convierta en un programa semanal, la televisión pública necesita un espacio musical" o "Yo me quedaría con La casa de la música como Galas del Sábado para todo el año" han sido otros de los comentarios de los usuarios.
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