RTVE desgrana 'La casa de la música' con estos 26 cantantes para competir contra la noche de Eurovisión en La 1

TVE ya tiene todo listo para abrir de nuevo las puertas de 'La casa de la música' este sábado 16 de mayo a partir de las 22:00 horas con su segundo especial presentado por Jesús Vázquez y con el que la cadena pública quiere seguir demostrando su apuesta por la música tras el triunfal estreno de su primer especial en Nochevieja.

De esta forma, La 1 apuesta por 'La casa de la música' para contrarrestar a la emisión de Eurovisión 2026, cuya final se celebrará esa misma noche, y que por primera vez en la historia no contará con España tras la retirada de RTVE del certamen por la permanencia de Israel tras el genocidio en Gaza y la guerra con Irán.

Un festival de Eurovisión que sigue generando polémica después de que la organización censurara los gritos y abucheos en la actuación de Israel en la primera semifinal y de que se expulsara del estadio a quienes protestaban contra el país presidido por Netanyahu.

Este segundo especial de 'La casa de la música' servirá además para hacer un recorrido musical por los 70 años de historia de TVE con la participación de aristas y grupos de diferentes generaciones y estilos aprovechando los 70 años que celebra RTVE este 2026.

Más ARTISTAS confirmados en 'La Casa de la Música'



🎤 La experiencia que te hizo vibrar empieza de nuevo.



Este sábado en @La1_tve y @rtveplay 💫#LCDLM pic.twitter.com/XCg0jUGpfs — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 14, 2026

Jesús Vázquez será el maestro de ceremonias en su segundo proyecto en RTVE tras conducir el Benidorm Fest 2026. El gallego será el encargado de realizar entrevistas exclusivas a algunos de los invitados como Raphael o Ana Belén. Asimismo, este especial incluirá sorprendentes actuaciones y mirará al futuro sin perder de vista el archivo audiovisual de RTVE, que sigue latiendo al ritmo de la música durante más de dos horas y media de duración.

Asimismo, con este especial de 'La casa de la música', que es una coproducción de RTVE y Komodo, la cadena pública quiere celebrar el Día Internacional de la Convivencia en Paz recibiendo a figuras históricas del mundo de la música, artistas consagrados y estrellas emergentes con entrevistas y música en vivo desde el Estudio 5 de Prado del Rey así como otras localizaciones ligadas a TVE que han sido testigo de actuaciones históricas y esperan acoger muchas otras en el futuro.

Raphael, Chanel y Abraham Mateo, entre los invitados de 'La casa de la música'

Jesús Vázquez y Raphael en 'La casa de la música'

El plato fuerte de esta gala especial de 'La casa de la música' será Raphael, el artista que más actuaciones ha realizado en Televisión Española y que ha vuelto a los escenarios cargado de energía. Supone además su vuelta a la televisión desde que tuvo que abandonar los escenarios por el episodio cerebrovascular que sufrió en plena grabación de 'La Revuelta'.

Le acompañan figuras consagradas como Abraham Mateo, Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun, Mónica Naranjo, Pablo López, Vanesa Martín, José Mercé, Fangoria o Camela. También actuarán grupos nuevos y propuestas emergentes como Metrika, Ultraligera, Natalia Lacunza, Juanjo Bona, Nil Moliner, Alba Morena o La Plazuela, sin olvidar a conocidos por el gran público como Miranda!, Chanel, Guitarricadelafuente y Siloé, e incluso temas del pop italiano como Samurai Jay ft Naiara, que están siendo los nuevos hits. Tampoco faltarán a la cita los ganadores de la última edición del Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS.