TVE vuelve a abrir las puertas de 'La casa de la música' este sábado 16 de mayo a partir de las 22:00 horas con un nuevo especial que contará con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias y que juntará a 26 artistas de diferentes generaciones para seguir demostrando la apuesta de la cadena pública por la música.

Un especial que llega además para contrarrestar a Eurovisión después de la decisión de RTVE de no participar este año en el festival por la presencia de Israel a pesar del genocidio en Gaza y de la guerra con Irán. Así,TVE aprovechará además que este sábado se celebra el Día Internacional de la Convivencia en Paz para defender que la música nos une.

Este segundo especial de 'La casa de la música' contará con entrevistas exclusivas de Jesús Vázquez a algunos de los artistas que participan en el programa como Rapahel o Mónica Naranjo así como actuaciones muy especiales de grandes nombres de la música como Abraham Mateo, Manuel Carrasco, Fangoria, Pablo López o Camela así como estrellas emergentes como Chanel, Guitarricadelafuente, Miranda!, Nil Moliner, Juanjo Bona, Natalia Lacunza, entre otros.

En El Televisero pudimos hablar con Jesús Vázquez sobre cómo afronta este nuevo especial, cómo se encuentra en esta nueva etapa profesional en RTVE tras decir adiós a Mediaset y si participará en lo que está preparando Getsmusic para celebrar el 25 aniversario de 'Operación Triunfo', entre otros asuntos.

Dices que 'La casa de la música' ya no tendría que cerrar en TVE, ¿te gustaría poder seguir haciéndolo?

Yo lo he pedido sí. Terminamos ahora este, descansaría un poco y seguiría y empezaría ya el tercer especial o que evolucionara el formato y se convirtiera en semanal como se hacía antes. Yo estaría encantado de la vida. Pero entiendo que es muy complejo y que RTVE es un gigante y tiene muchos frentes abiertos pero ahora que hemos abierto las puertas de 'La casa de la música' dejémoslas abiertas.

¿Habéis tardado mucho en grabar este especial de 'La casa de la música'?

Es que empezamos con Raphael, grabamos cuando esto estaba casi vacío porque él se tenía que ir y no nos daba más fechas. Nos hemos tenido que ir adaptando a las fechas de los artistas, por ejemplo con Guitarricadelafuente nos fuimos a Murcia porque queríamos que estuviera y como estaba de concierto y es tan mono que nos dijo de ir. Es tan mono que una cosa que no hace casi ningún artista que es dejar entrar a grabar con una cámara los ensayos, él nos coló en sus ensayos que él lo vive como si estuviera ya con 20.000 personas. Tenemos una joya grabada. También tenemos imágenes del concierto pero es bonito verlo ensayando.

Hay muchos artistas de todos los estilos y generaciones en este segundo especial de 'La casa de la música', ¿es algo buscado?

Sí, hemos intentado llegar a todos los públicos de todas las edades. A ver es muy difícil que 23 artistas representen los 70 años de la música de España, sobre todo porque hay muchos que ya no están con nosotros, pero los que no están los rescatamos del archivo y hacemos pequeños bloques entre artista y artista de momentos estelares e inolvidables de música y de artistas y leyendas que pasaron por esta casa.

¿Los artistas van a cantar nuevos temas suyos o van a interpretar temas históricos de estos 70 años?

Tenemos las dos cosas. Artistas que cantan sus canciones nuevas o más reconocidas y artistas super actuales que hacen covers. Por ejemplo Natalia Lacunza hace una versión tan bonita de una canción clásica con solo un piano que fue precioso. Lo maravilloso es que cuando los artistas cogen otras canciones y las hacen suyas, las canciones vuelven a nacer y es como una canción nueva. Yo creo que hay muchas actuaciones que van a poner la piel de gallina en casa.

Jesús Vázquez y Raphael en 'La casa de la música

Jesús se te ve con muchísima ilusión y con ganas renovadas. Quién te lo iba a decir en este punto de tu carrera, ¿no?

Pues sí. Quién me lo iba a decir hace unos meses que estaba pensando ya en irme a vivir la vida. Pero de repente se cruzó RTVE y de repente tengo unas ganas locas de trabajar. Antes para mí los lunes eran el peor día de la semana y ahora llega el lunes como hoy y vengo a trabajar con una sonrisa.

¿Tenías un plan B para retirarte de la televisión si no hubiera surgido la oferta de empezar a trabajar en TVE?

No, no no tenía ningún plan B porque mi vida hasta ahora había sido combinar el trabajo con viajar que es lo que me gusta. Entonces pensaba bueno pues ahora viajaré y ya veremos si surge algo si me apetece hacerlo o no. Pero es que surgió inmediatamente. Fue salir mis pies de un sitio y ya estaba aquí preparando el Benidorm Fest. No he tenido ni tiempo de pensarlo. Estoy tan feliz aquí.

¿Qué tiene TVE para que te haya devuelto la sonrisa y las ganas de trabajar?

No sé, supongo que me tratan con mucho respeto y mucho cariño, hay un ambiente alegre, de ganas de hacer cosas, de poner en marcha proyectos, hay mucha ilusión por los pasillos, la gente te sonríe. Es algo nuevo porque todo el mundo es feliz. Luego la cadena va muy bien en datos de audiencia, en target comercial. Estamos muy contentos del resultado y sobre todo que se está apostando todo el rato, todo el rato se prueban cosas, que no funcionan, pues se sigue intentando. Es algo que necesitaba y que me despierta.

Dices que ahora estás feliz, ¿tu ultima etapa profesional en Mediaset te agrió un poco?

No quiero entrar mucho ahí. Ya está me fui mal y no me gusta haberme ido mal porque después de tantos años a mí me habría gustado irme con un beso y un abrazo pero no pudo ser. Y de verdad que no fue por mi parte, pero eso ya está. Se quedó en el año pasado. Año nuevo, vida nueva, cadena nueva, proyectos nuevos.

Además te están ofreciendo proyectos musicales que es algo que siempre te ha gustado hacer...

A mí la música me encanta. Y por ejemplo poder estar con Ana Belén que para mí es una diosa aunque mucha gente joven no la conozca. Yo creo que por el Agapimú de Ojete Calor mucha gente la conoció, es así de triste. Pero esta señora tiene 75 años y lleva unos 60 cantando. Fue la más moderna de su tiempo. Es que de verdad nos metemos en el tema de que vivimos en un mundo que cuando más acceso tenemos a internet, a la cultura, parece que a la gente se le va borrando más la memoria.

Esta mujer se afilió al Partido Comunista en el año 74 cuando había una dictadura feroz, ahora que parece que hace mucha gracia lo de 'ay venga la dictadura no está tan mal'. Fue feroz, mataban a la gente, las mujeres estaban totalmente sin derechos ni libertades y los hombres también. Pues esta señora con dos narices se afilió al Partido Comunista que era una declaración de intenciones y corría peligro porque era ilegal.

¿Te asusta un poco la visión que tiene parte de la sociedad y mucha gente joven de la dictadura y la época franquista?

Es que parece que se olvidan de lo que ha costado conquistar tantos derechos. Es que esta generación que ya vota ha nacido en un país donde todo son derechos conquistados con muchísimo sacrificio y con mucho esfuerzo. Y encima algunos de esos derechos nos los quieren quitar.

Yo creo que es inconsciencia de que no se dan cuenta de que ellos viven y hacen lo que les da la gana porque tienen libertad y viven en una democracia que respeta todos los derechos se creen que decir que es mejor que vuelva la dictadura es gracioso y no es nada gracioso, es una tragedia descomunal porque perderían todos sus derechos. El primero de asociación, no podrían juntarse más de cinco personas en la calle, no podrían hacer un botellón, no podrían besarse en la calle ni decir lo que piensan ni amar a quién quieran. Chicos despertad de esa tontería y vamos a seguir siendo un país democrático que nos ha costado mucho. De verdad que no le veo la gracia a decir 'pues no se estaba tan mal'. ¿Pero tú qué sabrás si no habías nacido?

Jesús Vázquez presentará 'La casa de la música'

Las audiencias son muy importantes aunque TVE tiene la labor de servicio público y quiere volver a apostar por la música. ¿Crees que puede funcionar un programa así la noche del sábado?

Es verdad que aquí la audiencia no importa tanto porque tiene un componente de servicio público que tiene que, no digo primar, pero si mucho más que en las televisiones privadas que van solo a los resultados. Aquí hay un servicio público que hay que hacer. Aquí hay programas religiosos que en las privadas no hay, se retransmiten los Sanfermines le gusten más o menos a la gente, pero hay servicio público. Está bien que se apueste por todo da igual la audiencia que haga.

Entonces lo que yo pediría con 'La casa de la música' es que piensen que es una cosa que necesita una televisión pública que es tener un espacio para la música.

¿Crees que es una deuda pendiente que tiene TVE?

Sí, es que siempre ha habido programas de música. Se creó un mito que yo creo que es falso de que los programas de música no tienen audiencia. Es mentira. Cuando se hacían programas de música tenían muchísima audiencia, es verdad que muchos eran antes de la llegada de las privadas y no había otra cosa que ver (risas). Pero por ejemplo el primer especial, el de Nochevieja, hizo un treinta y tantos. Entonces confiemos un poco. Evidentemente ahora seguramente no consigamos ese dato, o sí ojalá, pero esto tiene que ser una apuesta a futuro. Muchos de los artistas que han venido me han dicho 'menos mal que tenemos un sitio donde cantar' y no sentarnos allí a hablar y hacer bromas y jueguecitos. Es que a ellos les hace muchísima ilusión poder cantar en directo.

¿Sientes la presión por lo que se pueda decir de 'La casa de la música' teniendo en cuenta que se va a emitir la noche de Eurovisión después de la decisión de RTVE de no participar?

No lo sé. Yo creo que RTVE ha sido coherente con su decisión y yo la comparto. Y me parece además que precisamente está muy bien que se de una alternativa musical para esa noche. Nosotros hemos decidido retirarnos del festival por las razones que ya han defendido los jefes de la casa.

Si me preguntas mi opinión personal no puedo contestar porque me iba a meter en un charquito. A ver yo lo apoyo, pero que solo hagamos eso como gesto de que no apoyamos una guerra me parece un brindis al sol. Hay muchos sitios donde Israel participa y nosotros también como es en todos los deportes. Entonces por qué se castiga solo a la música.

Entiendo que RTVE es uno de los que más aportan a Eurovisión y por eso lo hemos hecho. Pero creo que si nos metemos en política igual que se sanciona a Rusia en todos los campos y no les compramos sus armas, no le compramos petróleo, se le echa de todos los deportes pues me parece que eso si es una forma de imponer sanciones si invades un país. Es que Netanyahu dirá a mí que me importa que España no vaya a Eurovisión. Y es verdad que somos los primeros que hemos plantado cara a esta guerra y después han venido todos y ole pero las sanciones deberían ser más eficaces para mi gusto. Que luego no me digan que soy antisemita ni nada. Pero país que ataca a otro país le ponemos sanciones, pues hagámoslo con todos.

En el Benidorm Fest ya se hizo un guiño a tu etapa como cantante. ¿Te gustaría volver a cantar?

Bueno es algo que ha planeado por ahí y yo les he dicho que si hacemos otra Casa de la música y me lo piden yo canto. canto 'Yo te besé' porque a hacer una cover de otro no me atrevo porque seguramente el original será mucho mejor que yo.

¿Qué recuerdos guardas de aquella época porque Jesulín ahora que está en 'Tu cara me suena' y se cumplen 25 años del 'Toa, toa, toa' dice que le pasó mucha factura?

No a mí no, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Lo que pasa que en aquella época no había los medios tecnológicos como hay ahora, no había autotune, entonces cantabas de verdad y yo no tengo una voz espectacular, tengo oído y afino pero no tenía un instrumento fuerte y la gira que hicimos sufrí bastante porque notaba que perdía la voz y que me quedaba afónico y yo no quería estar sufriendo toda mi vida. Me dijeron de hacer otro disco pero dije que no. Y a veces en la tele por ejemplo cuando hacemos programas en directo con mucho público curiosamente el instrumento con lo que me gano la vida es el más frágil.

Jesús Vázquez en la presentación de 'La casa de la música'

Se cumplen 25 años de 'Operación triunfo' y Gestmusic está preparando un evento especial. ¿Te han llamado ya para que formes parte?

No puedo hablar. Pero 'Operación Triunfo' es un programa muy importante en mi vida, que presenté muchos años, y no querría perderme por nada del mundo los grandes festejos que va a haber. Ahí lo dejo.

¿Más allá de 'La casa de la casa de la música' tienes algún otro proyecto?

Algo ahí, estamos hablando con RTVE de más cosas. Pero no puedo decir nada.

¿En qué momento personal te encuentras?

Estoy muy feliz. Como ya hemos hablado venía de una etapa en la que no era tan feliz y ahora si lo estoy. Estoy en proyectos que me gustan muchísimo y muy ilusionado. Profesionalmente es un sueño poder trabajar con estos artistas que era inalcanzable porque la gente que pasa por aquí no va a otros sitios.

Y físicamente se te ve que te sigues cuidando

Me cuido mucho sí y de hecho, en diciembre del año pasado tomé la decisión de dejar de beber alcohol. Llevo seis meses. Es verdad que cuesta porque el alcohol es la única droga que no solo es legal sino que se promociona, se incita, se anuncia en los medios de comunicación. Y es una droga que es muy peligrosa, que es muy adictiva y que mata a mucha gente. Yo hubo un momento que pensé que tenía que parar porque no me sentaba bien, he cumplido 60 años y me hice ese planteamiento.

Al principio si que necesité apoyo terapéutico porque es difícil. Es que no hay serie o película en la que tarden más de cinco minutos en aparecer algo de alcohol. Que si una cerveza, que si un vino, o un gintonic. Todo el rato nos bombardean con alcohol y el país con más bares. Parece que si no bebes cerveza no sabes disfrutar y no eres moderno. Es muy difícil dejarlo pero una vez que lo haces, yo vivo una vida maravillosa, estoy disfrutando de otra manera de vivir.

¿Pero lo has hecho por salud o por decisión propia?

No, porque es algo que te das cuenta que lo incorporas al día a día de tu vida y dices pero por qué, qué necesidad. Yo me voy a comer con mis amigos y después en lugar de 'venga chupitos, venga el gintonic' y el tardeo, pues yo cojo y me voy. Cuando bebemos no nos damos cuenta de lo patético que somos a partir del segundo gintonic y cuando tu estás sobrio pues dices me voy a ir porque le tenía mucho respeto a esta persona y se lo estoy perdiendo un poco porque está un poco baboso y pesado. Así que me voy a casa y no pasa nada. Estoy poniéndome super fit, he perdido como cuatro o cinco kilos que me sobraban y ahora estoy como quiero estar a los 60.