Es oficial: 'Operación Triunfo' celebrará su 25 aniversario en un gran evento con más de 200 concursantes

Si bien 'Operación Triunfo' no regresará este año con una nueva edición a Prime Video, el concurso tiene en su calendario de este 2026 un importante aniversario. En octubre se cumplirán 25 años del estreno del concurso musical en La 1, y tal y como ha confirmado Tinet Rubira, director de Gestmusic, la productora se encuentra "trabajando" en un "gran evento" con el que celebrar el legado del formato junto a más de 200 concursantes.

Con motivo del estreno de la decimotercera edición de 'Tu cara me suena' en Antena 3, Tinet Rubira se ha sincerado en una entrevista para Bluper sobre los proyectos que Gestmusic para este año más allá del exitoso concurso de imitaciones. "Estamos trabajando en hacer un gran evento para intentar hacer un homenaje a estos 25 años", ha adelantado sobre el aniversario de 'OT'.

Tinet Rubira confirma que Gestmusic conmemorará los 25 años de 'Operación Triunfo'

"No tanto a lo que ha supuesto 'Operación Triunfo' dentro del mundo de la televisión, que es uno de los grandes formatos de este país, sino un poco un homenaje a todo lo que ha supuesto de renovación en la industria musical", ha explicado al citado medio el directivo, confirmando que, aunque no tienen claro cómo ni de qué manera se materializará este homenaje, el 25 aniversario llegará.

Cabe recordar que con motivo del 15 aniversario del concurso, el elenco original de la primera edición liderado por Chenoa, Rosa López, David Bisbal y David Bustamante entre otros se reunió en el exitoso documental 'OT: El reencuentro'. Sin embargo, esta celebración abarcará mucho más. "Extiendo la invitación a profesores, a directores de la academia y a miembros del jurado. Nos tenemos que reencontrar todos para celebrar estos 25 años", ha advertido.

"Todos tenemos en la cabeza los grandes nombres de OT, pero luego hay una segunda y una tercera fila muy potente que, al final, es la gente que mueve la industria en este país", ha señalado sobre las distintas estrellas que han ido abriéndose hueco en el panorama musical tras su paso por la Academia de 'Operación Triunfo', asegurando que su intención es "invitar a los más de 200 concursantes que han participado en el programa", en lugar de poner únicamente el foco en los grandes nombres.

Su futuro en Prime Video tras 'OT 2025'

A su vez, Tinet Rubira no ha dudado en pronunciarse sobre el futuro del talent musical tras su última edición en Prime Video, que finalizó el pasado diciembre con Cristina Lora como ganadora. "La pelota está en el tejado de Amazon. Mientras quieran hacerlo, 'OT' va a ser suyo", ha asegurado el directivo ante los rumores sobre un posible cambio de plataforma o su regreso a la televisión pública.

"Tiene que descansar. La gente que sale en el programa tiene que hacer sus carreras. No puede ser que el despegue de una edición coincida con otra", ha advertido a su vez el director de GestMusic sobre la pausa de 'Operación Triunfo' este 2026. Y es que, al igual que tras 'OT 2023', el concurso descansará durante más de un año hasta volver a abrir las puertas de la Academia para formar a nuevas estrellas.