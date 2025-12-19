Tinet Rubira, productor de 'OT', rectifica al equipo de 'La Revuelta' por lo que ocurrió en su adiós

TVE estrena el próximo lunes 'ARIA, locos por la ópera', su nuevo talent musical a partir de las 21:40 horas aprovechando el parón navideño de 'La Revuelta'. Y precisamente, para promocionar esta nueva apuesta, Ruth Lorenzo visitó el programa de David Broncano este jueves. Y lo visto al final del programa ha llevado a que Tinet Rubira, productor del formato, haya tenido que hacer una rectificación.

Cabe señalar que en su visita a 'La Revuelta', Ruth Lorenzo no desveló la fecha de estreno de 'ARIA, locos por la ópera' a pesar de que la misma ya se sabía desde un día antes. Y es que este programa fue grabado anteriormente el martes cuando quizás todavía no estaba decidido cuándo llegaría el talent de ópera.

Pero Ruth Lorenzo quiso tener un regalo y una sorpresa tanto para David Broncano y el equipo de 'La Revuelta' así como para el público que estaba presente en el teatro en el que se graba el espacio así como para la audiencia desde sus casas.

Así, junto a la presentadora de 'ARIA, locos por la ópera' también estaban Isabel Rey, soprano y miembro del jurado, así como una representación de los concursantes del talent producido por Gestmusic. Estos participantes deslumbraron a todos desde el palco del teatro interpretando 'Berghain' de Rosalía, una de las culpables de este nuevo resurgir de la música lírica.

Una actuación que fue muy aplaudida por el propio David Broncano y todos los presentes en el teatro en el que se graba 'La Revuelta'. "Te has quedado sin palabras ehhh", le decía Ruth Lorenzo al ver su reacción. "No lo he visto venir, muchas gracias, enhorabuena, ha sido precioso. Vaya final de programa, muy bien", comentaba el presentador. "Final de programa y de año", apostillaba Ricardo Castella.

No obstante, al ver cómo desde la cuenta oficial de 'La Revuelta' se vendía este momento como que el coro de 'ARIA, locos por la ópera' interpretaba el famoso tema de Rosalía poniendo a todo el teatro en pie, Tinet Rubira, no dudaba en corregir lo publicado. "No son el CORO, son una representación de los CONCURSANTES. ¡No os perdáis el estreno el lunes!", escribía el productor ejecutivo y director de Gestmusic.