TVE presenta 'ARIA, locos por la ópera', su programa musical que "derriba muchos clichés" y ya tiene fecha

TVE ha presentado este martes en Barcelona todos los detalles de 'ARIA, locos por la ópera', su nuevo talent musical producido por Gestmusic ('OT 2025'), en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero.

'ARIA, locos por la ópera' es un formato original creado por la productora de Países Bajos Medialane. Se han emitido tres temporadas en la cadena pública holandesa NPO1 y se prepara una cuarta. La adaptación española será la primera que se haga a nivel internacional.

"Es un programa que derriba muchos de los clichés que hay sobre el mundo de la ópera. RTVE es La Casa de la música, donde entran todos los tipos de música", empezaba destacando María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. "Queremos acercarnos a todos los géneros musicales. La lírica no tiene que ser elitista, debe llegar a todo el mundo", recalcaba por su parte Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE.

En ese sentido, la directiva revelaba que "Gestmusic nos ofreció este formato en muchas ocasiones y ahora pensamos que esta es la indicada para llevarlo a cabo". Y es que además 'ARIA, locos por la ópera' constará de cuatro entregas que se emitirán durante la Navidad, por lo que el talent está llamado a ocupar el hueco de 'MasterChef Junior', que no se emitirá este año. "Es un programa de servicio público, hecho con calidad y que la gente puede ver reunida durante estas Navidades", añadía Bordas al respecto.

Por su parte, Tinet Rubira ha querido destacar el "espectacular plató" en el que se realiza el programa y la figura del jurado secreto. "Es el que decide de los nominados quien se queda y quien se va, actúa como el fantasma de la ópera. Es alguien top que juega en las ligas mayores de la ópera y que conoceremos quién es en la final", explicaba el director de Gestmusic.

Ruth Lorenzo y Juanjo Bona, los presentadores de 'ARIA, locos por la ópera'

Ruth Lorenzo volverá a ponerse al frente de un formato en TVE tras 'Covernight' y el Benidorm Fest. "Gracias por el amor que tenéis a la música y por luchar por formatos como estos", decía con orgullo sobre RTVE y Gestmusic. "Lo más bonito es ver a talento joven teniendo esta oportunidad, con una guía de apoyo y con esta orquesta maravillosa", añadía.

Por su lado, Juanjo Bona, debutará como presentador de televisión y mostrará todo lo que no se ve en el backstage de 'ARIA, locos por la ópera'. "Me siento muy identificado con el respeto que los participantes muestran a la ópera. Estoy deseando que la gente se dé cuenta de que la ópera puede gustar a todo el mundo", confesaba el cantante y ex concursante de 'MasterChef Celebrity'.

Un jurado de excepción y una orquesta que apuesta por el talento nacional

El jurado estará formado por la soprano Isabel Rey, que debutó en la ópera en 1987 y desde entonces ha compartido escenario con grandes figuras como José Carreras, Alfredo Kraus o Montserrat Caballé; el tenor José Manuel Zapata; y Virginia Martínez, directora Honorífica de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, directora Artística del Departamento Pedagógico de la OSRM y catedrática de Dirección de Orquesta del CSMM. A ellos se sumará un juez secreto, cuya identidad solo se revelará en la final.

El programa contará con la participación de la orquesta Franz Schubert Filharmonia, dirigida por Tomàs Grau. Se trata de una orquesta construida a partir del talento español, con músicos formados en los mejores conservatorios del país y perfeccionados internacionalmente.

El programa ofrecerá actuaciones solistas y grupales de las arias más conocidas y se dirige a un público amplio: desde amantes de la ópera hasta aquellos que se acercan por primera vez al género lírico. Además, tendrá un enfoque didáctico y fresco: el público descubrirá las historias que hay detrás de las grandes arias con la ayuda del actor, pianista y creador de contenido Mario Marzo, que realizará una personal introducción de cada obra. También participarán destacados cantantes españoles ajenos al universo operístico, que interpretarán piezas muy populares adaptadas a la lírica.

Álvaro, Aseel, Carmen, Esaú, Ginés, Guillem, Jorge, Klaudya, Marina y Merlyn son los diez concursantes que lucharán por la victoria en 'ARIA, locos por la ópera' y el premio de 15.000 euros.