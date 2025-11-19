TVE anuncia a Juanjo Bona y Ruth Lorenzo como la pareja de presentadores de su nuevo talent show musical

TVE anunciaba hace unos meses que se había vuelto a aliar con Gestmusic (Banijay) en la producción de 'ARIA, locos por la ópera', un nuevo formato musical. Y ahora hemos conocido que los presentadores de este talent serán Ruth Lorenzo y Juanjo Bona.

De esta manera, TVE sigue confiando en Ruth Lorenzo como presentadora después de que la cantante ya se pusiera al frente de otro talent como fue 'Cover Night' y de haber formado parte del trío de presentadores de las dos últimas ediciones del Benidorm Fest.

La gran sorpresa llega con el salto de Juanjo Bona como presentador después del paso del zaragozano por 'MasterChef Celebrity'. Tras saltar a la fama en 'Operación Triunfo 2023', el joven artista sigue dando pasos en su faceta televisiva después de haber sido juez en 'Jotalent', formato de Aragón TV en el que también fue concursante.

No obstante, cabe señalar que Juanjo Bona ya ha hecho sus pinitos como presentador del videopodcast 'Que decirte que no sepas' en RTVE Play junto a Masi Rodríguez en el que comentaban todos los entresijos de las grabaciones de 'MasterChef Celebrity'.

Además de anunciar a Ruth Lorenzo y Juanjo Bona como presentadores, TVE también ha dado a conocer al jurado de 'ARIA, locos por la ópera' que estará formado por la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata y la directora de orquesta Virginia Martínez.

Así es 'ARIA, locos por la música'

'ARIA, locos por la música' contará con diez concursantes que tendrán que luchar por convertirse en el mejor cantante de ópera de nuestro país para llevarse los 15.000 euros de premio.

Este nuevo formato se trata de la adaptación española del formato holandés que emitió por primera vez la cadena NPO1 en 2021 y que reunió a 1,2 millones de espectadores en su final, alcanzando una cuota de pantalla del 20,4%. Desde entonces, se han producido dos nuevas ediciones, consolidando la popularidad y el prestigio del programa entre el público.

Cabe decir que por ahora se desconocen más detalles de este nuevo talent musical y en qué cadena se emitirá. Habrá que esperar al próximo 25 de noviembre a conocer todos los datos tras la presentación del formato.