Este es el ganador de 'ARIA, locos por la ópera' en su primera edición en RTVE y qué premio se lleva

Tras haber sido una de sus grandes apuestas de las navidades y después de haberse emitido en el access prime time de los lunes como sustituto de 'La Revuelta', este lunes 12 de enero La 1 ha emitido la gran final de 'ARIA, locos por la ópera' en la que hemos conocido al ganador.

La última gala de 'ARIA, locos por la ópera', que ha vuelto a contar con Ruth Lorenzo como maestra de ceremonias, y con Juanjo Bona desde el backstage, ha arrancado por todo lo alto con los seis finalistas interpretando una versión lírica de 'Viva la vida' de Coldplay.

✨ Arranca la gran final de 'ARIA, locos por la ópera' con una versión lírica de “Viva la vida” de Coldplay, interpretada por los seis finalistas.



🏆 ¿Quién se alzará hoy con la victoria? #AriaRTVE



⭕️ https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/xola6YjWXB — La 1 (@La1_tve) January 12, 2026

Después, cada finalista se subía al escenario para interpretar nuevas arias mundialmente conocidas para conseguir conquistar al jurado formado por la soprano Isabel Rey, Zapata Tenor, la directora de orquesta Virginia Martínez y el jurado secreto, cuya identidad iba a ser relevada por fin.

La primera finalista en actuar en esta final de 'ARIA, locos por la ópera' era Carmen interpretando 'Der Hole Rache' (La flauta mágica). Después le tocaba el turno a Guillem con 'Votre toast, je peux vous le rendre', la icónica Canción del Toreador, de Carmen de Bizet. Mientras Klaudya elegía 'Casta Diva' de Norma de Bellini y Marina hacía lo propio con 'Mein Herr Marquis' de El murciélago de Strauss. Por su lado, Merlyn versionaba 'Stride la vampa' de Il trovatore de Verdi y finalmente, Aseel, interpretaba 'Sempre libera' de La Traviata.

Tras las seis actuaciones, llegaba el momento de conocer las valoraciones del jurado y qué tres finalistas pasaban a la siguiente fase para luchar por la victoria en el gran asalto final. Así, Ruth Lorenzo anunciaba que los tres superfinalistas del talent producido por gestmusic fueran Aseel, Guillem y Klaudya.

🏅 El jurado ya ha tomado su decisión. Guillem, Aseel y Klaudya son los candidatos a ganar el programa.



💐 Carmen, Marina y Merlyn se despiden de la competición. #AriaRTVE



⭕️ https://t.co/lfLLyci274 pic.twitter.com/0EiaYVfO1D — La 1 (@La1_tve) January 12, 2026

Klaudya, ganadora de la primera edición de 'ARIA, locos por la ópera'

Antes de escuchar a los tres super finalistas cantar treinta segundos del aria que habían interpretado a capella, llegaba el momento de conocer quién era el jurado secreto de 'ARIA, locos por la ópera': el mexicano Javier Camarena, uno de los tenores internacionales de más éxito.

Finalmente, Javier Camarena como el protavoz del jurado anunciaba que el ganador de la primera edición de 'ARIA, locos por la ópera' era Klaudya, que se ha alzado así con el premio de 15.000 euros así como la oportunidad de actuar en el prestigioso Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

"Gracias a todo el equipo de producción y mis compañeros porque sin ellos no hubiese podido estar aquí, me han cuidado, me han animado día a día, he tenido días de bajón porque pensé que iba a hacer el ridículo y ellos me han animado. Gracias a Isabel por darme siempre ánimos y gracias a mi familia. Mi madre llevaba años queriendo que le cantara el Casta Diva y agradecer a mi hermana y mi cuñado que son los que han venido porque mis padres por motivos de salud no pueden desplazarse", confesaba muy emocionada la ganadora de 'ARIA, locos por la ópera'.