Javier Ruiz pide cerrar el micro de Sarah Santaolalla y Mariano Alonso por lo ocurrido en TVE: "No se consiente"

Javier Ruiz se ha visto obligado a elevar el tono, como pocas veces, en la entrega de 'Mañaneros 360' que La 1 de RTVE ha emitido este viernes 29 de mayo. El periodista ha tenido que ejercer de árbitro severo a cuenta de una tensa agarrada entre Sarah Santaolalla y Mariano Alonso.

Alonso ha realizado un comentario un tanto desdeñable a Santaolalla en una confrontación de ideas en la mesa política del programa de TVE: "No eres el centro del debate". "Hoy estás un poco faltón y tramposo", le ha arreado sin rodeos la analista política. A partir de aquí, se ha desatado un bronco desencuentro que ha derivado en acusaciones que el presentador se ha visto forzado a censurar.

"No voy a entrar en tu juego, no sé quién te habrá mandado esto hoy", ha espetado Sarah Santaolalla, deslizando que Mariano Alonso seguía un argumentario propio de la derecha mediática. "¿Quién me manda a mi? Pero di quién me manda a mi. ¿Qué estás insinuando?", ha saltado el tertuliano, visiblemente molesto.

Mariano Alonso, desafiante, encara a Sarah Santaolalla: "¿Insinúas que alguien me manda lo que tengo que decir aquí? Atrévete"

Sarah Santaolalla y Mariano Alonso, enfrentados en 'Mañaneros 360'

"No lo sé, como lo insinúas tú de otros...", ha apostillado Santaolalla, pues, según ella, esa misma acusación la ha vertido Alonso en otras ocasiones. "¿Insinúas que alguien me manda y me dice lo que tengo que decir aquí? Atrévete a decirlo", le ha desafiado el periodista de ABC, cada vez más indignado. "No voy a consentir que se me diga en este plató eso", ha sentenciado.

En ese instante, Javier Ruiz ha intercedido para detener la escalada de tensión, incluso ordenando a su equipo de 'Mañaneros 360' a cortar el micro tanto de Sarah Santaolalla como de Mariano Alonso: "No, no, no... Perdonadme aquí los dos, por favor os lo pido. ¿Podemos cerrar micrófonos a los dos?".

Javier Ruiz, inexorable en 'Mañaneros 360': "Es una línea roja que en esta mesa respetamos siempre"

Javier Ruiz pone orden en TVE frente a la discusión de los dos colaboradores

"No se os consienten aquí, en la mesa, las faltas de respeto. Podéis cruzar todos los argumentos que queráis. Tú (Mariano Alonso) no puedes decir que le han dictado un argumentario y te pido que tú (Sarah Santaolalla) tampoco digas que se lo han dictado a él", les ha reprendido con severidad.

"Esta es una línea roja que en esta mesa respetamos siempre y os voy a pedir que sigamos respetándola", ha concluido de forma muy tajante Javier Ruiz, apelando a continuar con el debate sin agravios y con el tono conciliador y constructivo que suele imperar.