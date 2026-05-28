Primera reacción de Roberto Leal tras perder 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "La sentencia no se puede obviar"

El pasado 21 de mayo, el Tribunal Supremo confirmó que Antena 3 no podía seguir emitiendo 'Pasapalabra' con su prueba más famosa, 'El Rosco', ya que vulnera los derechos de la propiedad intelectual de MC&F. Sobre esta sentencia se ha pronunciado Roberto Leal, presentador del concurso, quien ha dejado claro que "'Pasapalabra' es mucho más que 'El Rosco'".

En una entrevista con la agencia EFE, el andaluz evita entrar en el terreno jurídico: "Esta es una pregunta que yo sé que va a llegar y que, como no está en mi mano, no te puedo responder". Y es que, tal y como recuerda Roberto Leal, es Antena 3 la que tiene "este balón sobre su tejado y serán los que tengan que ver". "Hay una sentencia, eso no se puede obviar. ¿En qué va a acabar? Es lo que no te puedo responder porque ahí están los abogados, están los expertos y está la propia cadena", asegura.

Roberto Leal: "'Pasapalabra' es mucho más que 'El Rosco'"

Eso sí, el presentador deja claro que, por ahora, el programa sigue en curso: "Nosotros hemos grabado esta semana tranquilamente". Aunque la pregunta es inevitable: ¿Cree que 'Pasapalabra' será lo mismo sin su prueba estrella, la que más audiencia les proporciona? Ante esto, el comunicador es claro, la prueba final es "muy importante", pero "igual que lo es el programa en sí mismo": "'Pasapalabra' es mucho más que 'El Rosco'".

Tras esto lanza una advertencia: "'Pasapalabra' va a continuar en Antena 3, que es donde yo estoy. Roberto Leal, a menos que Antena 3 diga lo contrario, va a seguir ahí y ojalá por muchos años", asegura el comunicador, quien confiesa que no vive la televisión desde el miedo: "No puedo vivir con miedo, igual que cuando entré no vivía con el miedo de que me comparasen con nadie".

Él es optimista: "Lo que hay que asumir es que lo que venga, bueno será y, si ha venido, será por algo, y para adelante". En cualquier caso, 'Pasapalabra' no es el único proyecto que tiene entre manos. Además de presentar 'El desafío' también en Antena 3, y cuya nueva edición ya se está grabando, Roberto Leal acaba de debutar como escritor con 'El sótano', su primera novela.