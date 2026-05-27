Nacho Mangut, histórico exconcursante de 'Pasapalabra', lanza un aviso demoledor: "No tiene sentido sin 'El Rosco'"

Hace casi una semana que saltó la bomba televisiva que puede suponer un auténtico terremoto en los próximos meses. El Tribunal Supremo ha prohibido a Antena 3 que siga emitiendo El Rosco de 'Pasapalabra', tras dar la razón a la Audiencia Provincial de Barcelona, que decretó que los derechos de la prueba estrella pertenecen a la productora holandesa MC&F y no a ITV Studios, la compañía con la que Atresmedia trabaja en el concurso de Roberto Leal.

Después de que Christian Gálvez rompiera su silencio, ahora ha sido Nacho Mangut, uno de los concursantes más históricos de 'Pasapalabra' el que se ha manifestado sobre la polémica en torno a los derechos de El Rosco. Además deja claro cuál es el futuro del concurso de Antena 3 ahora que se ha confirmado que tendrá que deshacerse de su prueba estrella, que pasará a formar parte de un nuevo formato en Telecinco.

El concursante, que actualmente forma parte del equipo Los Comodones en 'Saber y ganar' junto a otros dos históricos de 'Pasapalabra' como Orestes Barbero y Susana García, no puede haber sido más claro en declaraciones a Bluper. "Pasapalabra no tiene sentido sin El rosco", sentencia sin cortapisas.

"Me gustaría desarrollar más la respuesta, pero es que no hay mucho que decir, es el eje del programa", justifica Nacho Mangut a su contestación más contundente dejando en el aire la continuidad del concurso sin su prueba estelar. "He leído que no pueden emitir El Rosco ni ninguna prueba inspirada en él. Supongo que una solución razonable es valorar hasta qué punto una nueva prueba puede parecerse a la actual, quizás se pueda pensar en algo que hasta cierto punto mantenga la esencia, que se pueda jugar desde casa, que tenga su fundamento en el léxico y en las iniciales, etc. Me parece complicado que permitan algo así, pero es lo que se me ocurre", prosigue diciendo al respecto.

Pese a todo, Nacho Mangut, que ha estado en varias ocasiones como concursante de 'Pasapalabra' tanto en su etapa en Telecinco como en Antena 3, no duda en decir que él volvería al concurso si le llaman. "Si me llaman pues supongo que iré, porque al final, aunque no te lleves el bote, ganas dinero y te da muchas cosas buenas. Pero no es algo que dependa de mí. Si ellos cuentan conmigo, volveré", responde.

Nacho Mangut se suma a la crítica de Orestes Barbero al actual Rosco de 'Pasapalabra'

Nacho Mangut en 'Pasapalabra'

Eso sí, Nacho Mangut también se suma a las críticas de Orestes Barbero por cómo ha cambiado la mecánica de El Rosco en los últimos años. "Estoy muchísimo más en la línea de cómo se elaboraban los roscos antes del 2021. Cuando Pablo y yo empezamos a jugar empezaron a ponerse en este plan. Yo me divertía muchísimo preparándome para Pasapalabra, porque todo entraba dentro de la cultura general, y eso te invitaba a ver películas o leer libros, y a mí eso me parecía súper enriquecedor. Sin embargo, ahora solo es aprenderte listas de cosas absurdas y a mí me aburre mucho", asegura sin miedo.

Tras recordar cómo anteriormente las preguntas difíciles del Rosco eran complicadas pero entraban dentro de la cultura general, el ex concursante no duda en cuestionar el cambio para tratar de controlar mejor cuándo y qué concursante se lleva el bote. "Ahora sin embargo hay 21 palabras muy, muy sencillas. Luego hay dos palabras de diccionario muy difíciles que, o has estudiado bastante, o es difícil que las saques, y luego dos preguntas que no vas a sacar nunca, solo estudiándote listas absurdas o el día que bajen el nivel", concluye.