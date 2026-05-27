Confirmado por Mediaset: En marcha un nuevo programa con 'El Rosco' tras la condena a 'Pasapalabra'

Ahora sí que es oficial. Mediaset España ha anunciado que empieza a preparar un nuevo concurso en el que el legendario Rosco de 'Pasapalabra' será la prueba "final y principal".

Esta noticia llega después de que el pasado jueves trascendiera que Mediaset había llegado a un acuerdo hace año y medio con la productora holandesa MC&F para la adquisición de los derechos de la prueba estrella del concurso que emite Antena 3. Un acuerdo condicionado a si la justicia fallaba a su favor.

🔴 Mediaset España comienza a preparar un nuevo programa que incluirá El Rosco como elemento final y principal — Mediaset España (@mediasetcom) May 27, 2026

Tal y como verificó El Televisero, este pacto entre Alessandro Salem y la productora poseedora de los derechos de 'El Rosco' según la sentencia firme del Tribunal Supremo, tuvo lugar de forma secreta hace año y medio. Una alianza que estaba supeditada a si había una sentencia favorable a MC&F que prohibiera la emisión de El Rosco a 'Pasapalabra' y a Antena 3.

Y como esa resolución ha sido tal, los derechos de El Rosco pasan a ser a todos los efectos de Mediaset. Ahora, el grupo de Fuencarral ya trabaja en la producción de un nuevo concurso que incluya la icónica prueba como parte principal del programa. Mientras que Antena 3 tendrá que buscar una solución para sustituir la parte elemental del game show que conduce Roberto Leal por otra.

Con este anuncio, Mediaset zanja todas las elucubraciones que ha habido en torno a este polémico asunto en los últimos días tras la resolución del Tribunal Supremo. Y es que había dudas de si Atresmedia podría llegar a un acuerdo con la productora holandesa para mantener 'El Rosco' dentro de 'Pasapalabra', algo que finalmente ha quedado completamente descartado.

Por ahora, se desconocen más detalles sobre este nuevo concurso, pues Telecinco ha empezado a trabajar en su producción este mismo miércoles. Así, queda por saber si la marca de 'El Rosco' podrá ser utilizada como título, qué productora estará detrás y quién será su presentador o presentadora.

Telecinco busca recuperar audiencia con 'El Rosco'

Este movimiento da un giro completamente a la historia judicial de 'Pasapalabra' y a su futuro en nuestro país. Así, Telecinco da un golpe encima de la mesa con esta estrategia que puede suponer un antes y un después tanto para su audiencia como para la del concurso de Antena 3.

Hay que tener en cuenta que 'Pasapalabra' ha versado toda su historia en torno a 'El Rosco'. Algo que además demostraba el gran interés que ha suscitado esta prueba para la audiencia a lo largo de estos más de 20 años del concurso en sus distintas etapas en Antena 3 y Telecinco.

Y para muestra los datazos que ha cosechado 'Pasapalabra' las últimas veces que ha dado el bote en prime time. Así, el pasado jueves 5 de febrero Antena 3 anotó un estratosférico 36,8% de cuota de pantalla y 3,7 millones de telespectadores de media en prime time con la entrega en la que Rosa Rodríguez completó El Rosco.

Asimismo, los datos de 'Pasapalabra' siempre han ayudado al informativo que tiene detrás gracias a la buena herencia que deja El Rosco. Le pasó a Pedro Piqueras en 'Informativos Telecinco' como el mismo confirmó hace unos días en 'La Revuelta' y le ha pasado a Vicente Vallés en 'Antena 3 Noticias'.

Por ello, con esta puesta en marcha de un nuevo concurso con 'El Rosco' como ingrediente principal, Telecinco busca recuperar la audiencia perdida en sus tardes y ayudar también a los débiles datos que marca actualmente 'Informativos Telecinco 21h' con Carlos Franganillo y Ángeles Blanco.

A falta de conocer más datos y ver cómo puede afectar la marcha de 'El Rosco' a 'Pasapalabra' y sus audiencias, lo que está claro es que dentro de unos meses la televisión va a cambiar para siempre y se va a dar el caso de que la audiencia tendrá que elegir entre el concurso de Antena 3 con una prueba final diferente o el nuevo espacio de Telecinco con el célebre Rosco del abecedario junto a otras pruebas que sean muy distintas a las de su competencia.