Sarah Santaolalla pega un repaso imbatible a Isabel Durán en TVE: "Solo sale a la palestra cuando publica bulos"

Sarah Santaolalla ha regresado al centro de la polémica tras su tenso enfrentamiento con Isabel Durán en 'Directo al grano', que ha servido como tema de tertulia en 'Malas Lenguas', donde se ha sincerado sobre lo ocurrido con Jesús Cintora. Así, la analista política no ha dudado en denunciar la "estrategia" de la periodista para buscar el foco de atención y "victimizarse", plantándose contra su discurso polemista.

"Creo que la gente que miente y se atreve a mentir en un medio de comunicación debe ir fuera, sea un medio público o privado. Pero en este caso creo que no debemos hacerlo por una sencilla razón: es lo que quiere", comenzaba destacando la colaboradora de 'Malas Lenguas' durante su intervención de este jueves, poco después del enganchón que vivieron en el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró a raíz de "un comentario muy machista".

Sarah Santaolalla sobre Isabel Durán tras su enfrentamiento en 'Directo al grano': "Solo sale a la palestra cuando publica un bulo"

Así, Sarah Santaolalla no ha tardado en sentenciar "la estrategia" tras toda esta polémica. "Esta mujer que solo sale a la palestra cuando publica un bulo o una desinformación o cuando ataca de una forma machista a otra mujer", ha denunciado la comunicadora. "Lo hace, no porque lo piense, sino porque desea buscarse un sitio en sí. En lugares donde va a estar más cómoda", ha continuado explicando ante sus compañeros.

🔴 Santaolalla responde a Isabel Durán



🗣️ “Esta mujer solo sale a la palestra cuando publica un bulo o desinformación o ataca de forma machista a otra mujer, buscando un sitio donde se sienta más cómoda”, afirma @SarahPerezSanta en #MalasLenguas pic.twitter.com/CLHjq2ON8O — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) May 28, 2026

"¿Cómo es su forma de salir a la palestra y cómo es su forma de victimizarse y que haya una campaña de 'Me echan de aquí, soy una expulsada, me reprimen, la libertad de expresión'? Así", ha insistido la colaboradora de Jesús Cintora, advirtiendo cómo el error sería "darle lo que busca". "Así que yo espero que siga estando aquí. Que pueda debatir y que pueda hablar esta señora, porque tampoco nadie la escucha ni le importa a nadie", ha apuntado.

"En este caso, yo creo que siguiendo un poco la estrategia de esta mujer, de la que nadie hablaba si no publica aquel bulo sobre el fraude del voto por correo... Es lo que quiere, quiere victimizarse", ha destacado Sarah Santaolalla sobre cómo Durán busca el foco y el altavoz a golpe de polémica. "Lo que quiere es un poco de casito y lo que quiere es un trabajo que yo ya digo: Está en Infojobs y pueden buscar ahí todo lo que quieran", terminaba señalando la analista política a modo de recado.