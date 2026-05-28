'La Sexta Noticias' y 'Al Rojo Vivo' se dirigen "implacables" a la audiencia ante las críticas a su cobertura de las causas contra el PSOE

La Sexta ha iniciado una campaña tanto en redes sociales como en sus programas e informativos para defender su libertad a la hora de informar de los casos en los que el PSOE se está viendo implicado en los últimos días. Así, tanto Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo' como Helena Resano en 'La Sexta Noticias' han hecho un alegato en directo.

Unos discursos de defensa que llegan después de las críticas que está recibiendo La Sexta en redes y sobre todo a raíz de los últimos mensajes publicados por Ana Pastor en "X" defendiendo el trabajo que está realizando La Sexta tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el auto del juez Pedraz sobre el caso de Leire Díaz.

Están siendo semanas y meses muy claros…Un retrato muy preciso de quienes han tapado, justificado lo injustificable y defendido lo indefendible.



Es una suerte trabajar en @laSextaTV donde no hemos hecho genuflexiones aunque nos llamen fachas por hablar de los casos de… pic.twitter.com/PS9F8DCO3j — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) May 27, 2026

Así, este jueves, Antonio García Ferreras se dirigía directamente a la audiencia de 'Al rojo vivo' para dar la cara por su cadena. "Aquí tenemos una filosofía y es que tenemos un pacto de honestidad y honradez con los espectadores, vamos a hablar desde la Kitchen del Partido Popular y de la Kitchen del Partido Socialista. Implacables con la corrupción, sea quien sea el protagonista", empezaba diciendo el presentador.

Con ello, Ferreras aprovechaba para responder al PSOE después de que estén señalando una caza de brujas para tumbar al gobierno. "Dejémonos de bromas, el PSOE, que defendía que Leire Díez había actuado por su cuenta, que hablaba en nombre del partido por su cuenta, se reunía con fiscales y amenazaba y que buscaba pruebas para acabar con ellos y financiaba medios de comunicación de manera regular por su cuenta, el PSOE podría haberse querellado contra ella, y no lo hizo", destacaba el periodista.

Asimismo, Antonio García Ferreras también recordaba que "el PSOE no expulsó a Leire Díez". "Ella fue la que fue a Ferraz, exigió a Santos Cerdán a que se sentarse con ella, y ella fue la que abandonó o dejó temporalmente la militancia, no la expulsó el partido. El partido nunca, nunca ha actuado judicialmente contra ella. El partido la tenía miedo porque si ella canta esto se desarma", concluía.

El alegato de Helena Resano en 'La Sexta Noticias'

Horas después era Helena Resano la que en pleno directo en 'La Sexta Noticias' lanzaba otra reflexión mirando a cámara para dar la cara por la cadena de Atresmedia. "Han pasado casi 13 años y aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos entonces, contarles los casos de corrupción independientemente de si afectan al PSOE o al PP o a quién sea", aseveraba la presentadora.

"Porque por encima de posicionamientos, nuestro pacto es con ustedes y con la verdad. Y lo vamos a hacer desde la información, desde los datos, lejos de hiperventilar como pueden hacer otros, lejos de cerrar los ojos ante lo que está pasando, lejos de defender lo indefendible porque tenemos un compromiso con ustedes y nosotros sí lo vamos a cumplir", añadía la periodista.

Un mensaje en el que veladamente podría extraerse una crítica de Helena Resano y La Sexta a TVE como ya ha hecho precisamente el director de 'La Sexta Noticias', César González Antón en las últimas semanas en su cuenta de "X" por la rivalidad de 'La Sexta Xplica' con 'Malas Lenguas Noche'.

Desde laSexta seguiremos contándoles los casos de corrupción independientemente de si afectan al PSOE, al PP, o a quien sea.



Porque, por encima de posicionamientos, nuestro pacto es con ustedes. pic.twitter.com/GEITvpEQoW — laSexta Noticias (@sextaNoticias) May 28, 2026

En este sentido, cabe destacar que desde hace meses La Sexta ha perdido la batalla por la audiencia con TVE, que gana con creces por la mañana tanto con 'La Hora de La 1' como con 'Mañaneros 360' dejando fuera de juego a 'Al rojo vivo' así como por las tardes 'Malas Lenguas' supera también desde La 2 de forma habitual a 'Más vale tarde'. Y también es habitual que La 1 salga victoriosa frente a La Sexta en sus especiales informativos de los últimos meses.

Por si fuera poco, La Sexta se encuentra también en un momento de debilidad frente a su rival más directo como Cuatro pues la cadena de Mediaset está siendo la gran beneficiada de la imputación a Zapatero y los casos que afectan al PSOE pues tanto 'En boca de todos' como 'Todo es mentira' superan al programa de Ferreras como a 'Zapeando' y 'Más vale tarde' y lo mismo sucede con 'Horizonte' y 'Código 10'. Una batalla que de hecho va a ganar Cuatro en este mes de mayo pues supera a la cadena de Atresmedia en seis décimas con un 6,5% frente al 5,9%.