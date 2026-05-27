¿Cambio de ciclo? Las audiencias dictan una clara sentencia a La Sexta frente a Cuatro, cuyo ascenso no toca techo

Cuatro, el segundo canal del grupo Mediaset España, se encuentra en una etapa dorada en audiencias. Y este martes, 26 de abril, revalidó nuevamente su indiscutible auge con el gran 7,5% de cuota de pantalla que promedió en el cómputo global de la jornada frente al 6% de La Sexta, su rival más directo.

En las dos últimas semanas estamos observando una especie de cambio de ciclo, con la cadena roja liderando casi todos los días por delante de la cadena verde y, además, con distancias que, paulatinamente, se van dilatando. En ello ha tenido muchísimo que ver el caso Zapatero, que ha propiciado un escoramiento del público hacia Cuatro. De ahí que haya que esperar para valorar si asistimos a un nuevo ciclo o no.

En cualquier caso, el espectador ha encontrado en los programas e informativos del canal con sede en Fuencarral (Madrid) una referencia a la hora de informarse sobre la imputación del expresidente del Gobierno y acerca de todo lo concerniente a la investigación sobre Plus Ultra.

'En boca de todos', 'Todo es mentira', 'Horizonte' y 'Código 10' se han convertido en pilares fundamentales de la programación regular de Cuatro. Son su columna vertebral junto a las dos ediciones de las 'Noticias', también en ascenso. Y los registros alcanzados este martes, que vamos a desgranar a continuación, así lo avalan.

Para empezar, el magacín matinal presentado por Nacho Abad obtuvo un destacado 9,7%, cifra con la que igualó su récord anual. Un día más, y ya va siendo una constate, se impuso a Antonio García Ferreras y 'Al rojo vivo' (7,2%) con una distancia de 2,5 puntos.

La alegría para Abad fue doble dado que, por la noche, la nueva entrega de 'Código 10', conducida por él y David Aleman, obtuvo un sobresaliente 9,8% de share, segunda mejor marca de toda su historia y el mayor resultado de esta temporada. Barrió directamente a la oferta de La Sexta, 'Cara al show' (4,5%), en más de cinco puntos. Hay que resaltar que el programa de Marc Giró firmó mínimo tanto en cuota como en espectadores.

El formidable rendimiento de 'Código 10', que se hizo con el bronce en el podio, estuvo impulsado, en parte, por el buen colchón que le dejó previamente 'Horizonte' en el access al prime time. Tras el récord del lunes (10,4%), el espacio comandado por Iker Jiménez y Carmen Porter anotó un 9,8%, tercera mejor métrica dentro de su actual etapa en formato diario. Aventajó a 'El Intermedio' de El Gran Wyoming (7%) en 2,8 puntos porcentuales y se impuso a Telecinco, la 'hermana mayor', que con 'First Dates' se quedó en un escueto 8,4%.

A falta de que se complete el mes, Cuatro promedia un 6,5% frente al 5,9% de La Sexta

En la sobremesa y la tarde, la victoria de Cuatro sobre La Sexta también fue clara y notoria. 'Todo es mentira', otro buque insignia de la cadena, marcó un robusto 8,1% de cuota frente al 5,2% de 'Zapeando' y el 5,7% de 'Más vale tarde'. Es más, igualó el dato obtenido por el 'El tiempo justo' de Joaquín Prat en Telecinco, lo que refleja su potencial. Posteriormente, el concurso 'Lo sabe, no lo sabe' también se situó por encima del formato de Iñaki López y Cristina Pardo al rozar el 7%.

En cuanto a los informativos, 'Noticias Cuatro 1', auspiciadas por el arrastre de 'En boca de todos', también ganó a 'La Sexta Noticias 14 horas' con un 8,6% y un 8,1% respectivamente. Lo mismo sucedió en la edición de las 20 horas con un 6,3% y 6% de share medio.

Con todo, lo cierto es que en la particular lucha de audiencias entre Cuatro y La Sexta la tendencia de consumo está alterándose notablemente. Aún es prematuro hablar de un cambio de ciclo, pero mayo volverá a caer en manos de la emisora de Mediaset con más holgura. A falta de que se complete el mes, Cuatro promedia un 6,5% frente al 5,9% de La Sexta.