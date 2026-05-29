RTVE anula su plan con 'Malas Lenguas' y anuncia un nuevo horario de emisión para la edición nocturna en La 2

En una semana, RTVE ha cambiado en varias ocasiones el horario de emisión de 'Malas Lenguas Noche', la versión nocturna del programa de actualidad de Jesús Cintora, de cara a la entrega de este próximo sábado 30 de mayo en el prime time de La 2.

La corporación quiere adelantar su hora de arranque, que hasta ahora estaba fijada a las 22:00 horas, en plena lucha de audiencias con su rival más directo, 'La Sexta Xplica', la otra gran tertulia de la noche. El espacio de La Sexta conducido por José Yélamo comienza a las 21:45 horas y, por ello, TVE piensa anticipar 'Malas Lenguas Noche'.

El objetivo con este movimiento es enganchar antes a los espectadores y cambiar la posición en el ranking de audiencias. Hasta el momento, en los duelos que ya se han librado, 'La Sexta Xplica' se ha impuesto con ventaja sobre el programa capitaneado por Cintora.

Sin ir más lejos, el round del pasado sábado se resolvió de la siguiente forma: 'Malas Lenguas Noche' promedió un 4,4% de share, reuniendo a 320.000 seguidores, ante el 6,9% de cuota de pantalla y el más de medio millón de telespectadores (510.000) que cosechó la oferta de La Sexta.

En RTVE parecen haber pensado que iniciar 'Malas Lenguas' a las 22:00 horas, quince minutos más tarde que 'La Sexta Xplica' (21:45), es un factor clave en esta particular batalla por el 'liderazgo' y, por tanto, se ha determinado empezar la emisión un poco antes.

Sin embargo, en estos días hemos asistido a diversos anuncios que, más bien, han contribuido a marear al público. El lunes, TVE indicó en una adversmosca, el aviso sobreimpresionado en pantalla sobre la programación que emiten las cadenas, que 'Malas Lenguas Noche' daría comienzo a partir de ahora a las 21:25 horas. El Televisero confirmó con fuentes de la corporación pública ese horario de arranque. No era un error.

No obstante, ese plan ha cambiado de nuevo y, ahora, RTVE anuncia en promos y en sus perfiles oficiales de redes que Jesús Cintora abrirá la noche del sábado a las 21:40 horas y no a las 21:25 como estaba inicialmente previsto. Es decir, 'Malas Lenguas Noche' arrancará tan solo cinco minutos antes (y no veinte) que 'La Sexta Xplica'.

🔹🔸 NUEVO HORARIO 🔸🔹#MalasLenguasN: los sábados a las 21:40h en @la2_tve. Este 30 de mayo, invitados: Mercedes Milá y Alberto San Juan.



👉 Y de lunes a viernes,@MalasLenguas_Tv - con @JesusCintora - a las 19:40h en @La1_tve y a las 17:45h en La 2. pic.twitter.com/Fd6p7HU62E — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 29, 2026

Por otro lado, con el horario ya cerrado definitivamente a la franja de 21:40 a 01:55 horas, el equipo de 'Malas Lenguas Noche' ha avanzado que, además del análisis de los temas más candentes de la actualidad, se producirá la entrevista de Cintora a la comunicadora Mercedes Milá.