Las audiencias dictan una clara sentencia a 'Malas Lenguas Noche' en RTVE en su duelo con 'La Sexta Xplica'

En una noche claramente marcada por la información tras publicarse informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que sitúan a Zapatero y a sus hijas como principales beneficiarios de la red de Plus Ultra, hubo un claro ganador en el duelo de audiencias entre los dos programas de actualidad: 'La Sexta Xplica' y 'Malas Lenguas Noche'.

El programa conducido por José Yélamo en la cadena secundaria de Atresmedia lideró holgadamente sobre su competidor más directo con un destacado 6,9% de cuota de pantalla y congregando a más de medio millón de telespectadores (510.000).

Por su parte, la versión nocturna de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora, que recuperó su horario habitual, se conformó con un 4,4% de share medio, reuniendo a 320.000 seguidores. No pudo hacer frente a 'La Sexta Xplica' pero, aun así, se trata de un resultado reseñable para La 2 de RTVE.

💚 Nos gusta mucho @laSextaXplica en la noche de los sábados!



📢 Roza el 7% de share y marca 3.4M de espectadores únicos



👏 Plusvalías del +24%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/3TSUb3fRmw — Dos30' (@Dos30TV) May 24, 2026

En la franja de estricta coincidencia, de 22:00 a 01.55 horas, esa distancia entre ambas tertulias políticas se amplió ligeramente: 'La Sexta Xplica' promedió un 7% y 515.000 televidentes y 'Malas Lenguas Noche' ese 4,4% de cuota con 322.000 fieles.

Al margen de este particular duelo entre Jesús Cintora y José Yélamo, la noche del sábado 23 de mayo estuvo liderada por la nueva audición de 'La Voz Kids', que, eso sí, perdió fuelle y anotó un 11,7% y descendió del millón de espectadores (959.000) en Antena 3.

La segunda opción fue 'Hay una cosa que te quiero decir' en Telecinco (10%) y la tercera plaza la ocupó La 1 de RTVE con el cine (8,6%). En cuanto a Cuatro, se quedó en un 5,2% de share y 431.000 televidentes con la emisión de la cinta 'Fast & Furious 9'.