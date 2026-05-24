Marcos de Quinto dice que su única aspiración política es cerrar RTVE y la réplica de Jesús Cintora es de aúpa

El Partido Popular y Vox han convocado este sábado una manifestación para volver a exigir la dimisión de Pedro Sánchez. Algunos de sus asistentes, como Marcos de Quinto o Daniel Esteve, líder de 'Desokupa', han atacado gravemente a RTVE. Unos ataques a los que ha respondido Jesús Cintora en 'Malas Lenguas Noche'.

Marcos de Quinto, expolítico de Ciudadanos, confesó su predisposición a ser candidato a la presidencia de RTVE con un único objetivo: cerrarla. "La única aspiración política que tengo yo es ser presidente de RTVE. Me comprometo a cerrarla en tres meses. No cobraría sueldo, incluso pagaría por hacerlo", aseguró ante los medios de comunicación.

"La única aspiración política que tiene Marcos de Quinto es cerrar RTVE. Además se le ve motivado", ha comentado Jesús Cintora tras la emisión de sus declaraciones en el programa que presenta los sábados por la noche en La 2. Acto seguido, ha dado paso a Jesús Maraña, quien ha recordado que "Marcos de Quinto tiene sus saltos políticos. Yo creo que ya le queda poco territorio hacia la derecha donde situarse, y luego nunca ha creído en lo público".

"Y que mencione si cobra o no cobra es muy significativo, porque es un experto en recibir grandes monumentos y por supuesto también en articularlos de manera que pague los mínimos impuestos posibles en este país. No es un gesto muy patriótico este", ha sentenciado el periodista. A continuación, el presentador se ha dirigido a la audiencia: "Hay gente que se está preguntando si esto es verdad, pues sí es verdad. Verificamos que ha ido Marcos de Quinto a la manifestación, muy motivado, y verificamos que su única aspiración política es cerrar RTVE".

Tras volver a emitir las imágenes del momento, Jesús Cintora ha lanzado un dardo al expolítico del partido naranja: "Vamos a ver, Marcos de Quinto igual lo que cerró fue la sede de Ciudadanos, eso sí que cerró. Y no me alegro, pero eso cerró Marcos de Quinto. TVE no va a cerrar", ha sentenciado con contundencia el presentador de 'Malas Lenguas Noche'.

👉 Marcos de Quinto: “La única aspiración política que tengo es cerrar RTVE”.



📡 “Televisión Española no va a cerrar pese a Marcos de Quinto”, señala @JesusCintora en #MalasLenguasN. pic.twitter.com/gsWmME5gw9 — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) May 23, 2026

Jesús Cintora tacha de "miserable" al líder de 'Desokupa' tras sus graves insultos a una reportera del programa

Aunque lo más grave de lo ocurrido en la manifestación fueron los inultos y el tono agresivo de Daniel Esteve, líder de 'Desokupa' a la reportera de 'Malas lenguas' que cubría la protesta. "¿Se arrepiente usted de haber amenazado a periodistas?", le preguntó ella al ultraderechista. Él, con un tono altivo e incluso agresivo, le espetó: "¿A qué periodistas? Los de 'Telepedro' no sois periodistas, sois basura".

"¿Y usted cree que con la violencia se va a algún lado?", repreguntó la reportera de TVE. "No lo sé, pregúntaselo a la mierda de cadena que representas", le contestó él. Sin embargo ella, lejos de achantarse, insistió: "Se lo pregunto a usted". Al ver que él se negaba a responder, la profesional, muy educadamente, le dio las gracias antes de marcharse del lugar. Mientras se iba, Esteve le dedicó graves insultos: "Sácate el título primero. ¡Venga payasa, a correr!".

Tras la emisión de las bochornosas imágenes, Jesús Cintora recordó las 'lindezas' que ha soltado por su boca el líder de 'Desokupa': "Primero diré que este tipo se dedica entre otras cosas lanzar bulos cuando hay crímenes, a señalar a los migrantes cuando es mentira, diciendo que hay que controlar a los periodistas". A continuación, le puso en su sitio: "Luego insultar de esa manera a esta compañera nuestra, uno que va de tan machito, es de ser cobarde además de miserable".

Acto seguido, Jesús Cintora dio paso a Gonzalo Miró, quien lanzó una pregunta con la que representa a muchos: "Son las formas que tienen este tipo de personas. ¿Quién se puede pensar que con este tipo de personas y este tipo de actitudes el país va a ser un lugar mejor?", sentenció el presentador de 'Directo al grano'.