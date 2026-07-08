RTVE anuncia un cambio en su plan de emisión del España-Bélgica del Mundial y altera así la cobertura

Este próximo viernes, 10 de julio, está señalizado en rojo (nunca mejor dicho) en el calendario del Mundial de Fútbol 2026 ante el España-Bélgica de cuartos de final. Los de Luis de la Fuente se verán las caras contra la selección belga en un partido, nuevamente crucial, que se disputará en Los Ángeles y que se retransmitirá en La 1 de RTVE y en Teledeporte y, en el caso del pago, en DANZ.
La cita tendrá lugar a las 21:00 horas y promete volver a paralizar el país tal y como sucedió el pasado lunes durante el choque entre La Roja y la Portugal de Cristiano Ronaldo; un enfrentamiento que se vivió de forma agónica, que culminó con victoria in extremis y que resultó con un 65% de cuota de pantalla y casi 11 millones de telespectadores solo a través de la pantalla de La 1.
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Conforme avanza el torneo intercontinental y la carrera hacia la final del próximo 19 de julio en Nueva York, la tensión, la emoción y la expectación aumentan y, por ello, TVE, sabedora del gran acontecimiento que se avecina en apenas 48 horas, ha diseñado otra programación especial y extraordinaria para arropar el partido tanto por delante como por detrás.
Como ya es habitual cada vez que juega España, La 1 arrancará un previo desde las 18:30 horas, dejando fuera de la parrilla a las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y a los magacines 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra'. Las cuatro ofertas regulares se cancelarán para encajar el programa 'Camino a Nueva York', en el que se abordará, entre otras cosas, la llegada del conjunto español a la sede en la que luchará por una plaza en semifinales.
Ya en prime time, a partir de las 23:00 horas, una vez concluya el España-Bélgica en caso de no haber necesidad de prórroga o tanda de penaltis, La 1 de RTVE comenzará un extenso post partido con el narrador Juan Carlos Rivero y su equipo desde Estados Unidos y con Marcos López y Lara Gandarillas, entre otros, en el estudio en Madrid.
Este espacio se prolongará hasta la medianoche, lo que supone un cambio sustancial de estrategia en RTVE, que, hasta ahora, o bien había prescindido de realizar un post partido como es debido o lo había hecho en un formato reducido a menos de media hora. Esta vez, según se avanza en la guía de programación oficial, la idea es que dure, al menos, una hora. Lapso de tiempo que se dedicará a analizar la victoria o derrota de España frente a Bélgica.
Esta notable modificación del esquema respecto a la cobertura en torno al España-Bélgica provocará, en consecuencia, que el último programa de la temporada de 'La Revuelta' de David Broncano se ofrezca plenamente de madrugada. Como pronto, a las 00:00 horas. Sin embargo, esa previsión podría alterarse -insistimos- si hay que recurrir a la prórroga o a los penaltis para dirimir el encuentro. En ese caso, hablaríamos de una hora de inicio mucho más intempestiva.
La programación de La 1 en la tarde y noche del próximo viernes:
- 15:50 horas - 'Directo al Grano'
- 18:30 horas - 'Camino a Nueva York'
- 20:45 horas - Copa del Mundo FIFA 2026
- 21:00 horas - España vs Bélgica
- 23:00 horas - 'Camino a Nueva York' (post partido)
- 00:00 horas - 'La Revuelta'
- 01:30 horas - 'La Revuelta' (reposiciones)
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.