La Séptima está haciendo muchísimo ruido tras emitir este comunicado 24 horas después de su primer anuncio oficial

La Séptima, el nuevo canal de TDT que ha arrancado oficialmente la cuenta atrás para su llegada a la lista de canales el próximo 5 de noviembre, ha causado todo un revuelo en redes con su primer vídeo promocional. La nueva cadena, que cuenta con el respaldo de un grupo de accionistas de Prisa, ha firmado toda una declaración de intenciones en redes con su comunicado ante algunas de las críticas que han recibido en las últimas 24 horas.

"Después de un día con vosotros, esto es lo que he observado", ha escrito el encargado del perfil en X de la nueva cadena este miércoles, contestando con una lista de "conclusiones" a todas las reacciones que han recibido tras publicar una primera promo con un claro mensaje sobre su llegada al mapa televisivo: "No ha sido fácil, pero ya estamos aquí", anunciaban junto a un vídeo que resume los pilares fundamentales de este nuevo proyecto.

La Séptima contesta a las críticas en redes tras su primera promo con una lista de conclusiones

Así, en su primera promo oficial, La Séptima ha dejado más que claras sus intenciones: "Avanzar no es pensar igual, es saber escucharse", anunciando que cubrirán toda la actualidad, todos los días, en directo. Sin embargo, su carta de presentación ha generado todo tipo de reacciones que desde el canal han resumido en una escueta lista de conclusiones. "En X, por lo general, estáis enfadadísimos", han comenzado advirtiendo en su comunicado.

Después de un día con vosotros, esto es lo que he observado: pic.twitter.com/XwqvhzHhjA — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 8, 2026

"Hemos acertado: la gente pide una conversación lejos del ruido", destacaban a continuación, insistiendo en que la existencia de un nuevo canal en el debate público, que atraviesa sus picos más altos de polarización y desinformación. A su vez, no han evitado referirse a los constantes mensajes denunciando que serán un "instrumento de control sanchista" y que el casting para entrar consiste en "hacer una mamada" a Pedro Sánchez.

"Sois cientos los obsesionados con las felaciones (investigad por qué)", ha subrayado La Séptima en su comunicado con sorna, destacando también el entusiasmo que ha despertado en muchos profesionales dispuestos a sumarse al proyecto. "El personal quiere trabajar con nosotros (crear buzón de CV)", ha apuntado a modo de recado. "No sabéis cómo lo vamos a hacer (nosotros tampoco)", añadían dejando entrever que aún falta mucho camino en el diseño de su programación y contenidos que le sitúen frente al resto de cadenas ya establecidas.

"Tenemos 35 unidades de seguidores en Tik Tok (pedirle a la Riverss reunión urgente)", han señalado, poniendo en valor la necesidad de conectar con un público más grande antes de su desembarco en la programación en noviembre. Y finalmente, el canal ha destacado la fría acogida del resto de sus competidores."Las teles de siempre no nos quieren seguir de vuelta (preguntar por qué)", han señalado haciendo referencia a cómo únicamente siguen a La Sexta, Cuatro, La 1, La 2, Antena 3 y Telecinco.

Así, La Séptima ha debutado en redes haciendo alarde de un tono desenfadado y cercano a su potencial audiencia, sin miedo a hacer un análisis y comentar el feedback inicial de cara al público, y contestando a la mayoría de las críticas que han recibido en estas primeras 24 horas. "¿Qué? ¿eso te hicieron hacer?! nosotros es que simplemente nos presentamos a un concurso público, ¡pero no había mamadas!", han publicado contestando a un usuario que aseguraba que el casting es "hacerle una mamada a Pedro Sánchez".

Otro con lo de mamar pic.twitter.com/P4kcNvW89q — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 7, 2026

Pero por qué esa obsesión con chupar!!!!!!!! — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 7, 2026

😮 qué?! eso te hicieron hacer?! nosotros es que simplemente nos presentamos a un concurso público, pero no había mamadas!!!!! — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 7, 2026