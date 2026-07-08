'La Revuelta' anuncia a su invitada más deseada: Shakira hará su aparición en el programa de David Broncano hoy miércoles, 8 de julio en RTVE

Tras recibir por primera vez a Jon Sistiaga, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano entrevistó al periodista especializado en zonas de conflicto, regresando a su horario habitual en TVE tras arrancar la semana en el horario de prime time con motivo del Portugal-España del Mundial de fútbol.

La visita del periodista otorgó al programa el liderazgo de su franja de emisión este martes con un 12,1% de share y 1.278.000 espectadores, compitiendo únicamente contra una reposición de 'El Hormiguero' que consiguió un 8,8% de share y 937.000 espectadores en Antena 3 y 'First Dates: Summer', que se conformó con un 8% de cuota de pantalla y 854.000 seguidores en Telecinco.

Asimismo, 'La Revuelta' afronta su última semana de la temporada, que tras su cierre el próximo viernes supondrá también la despedida de un elemento clave del programa de David Broncano. Y es que tal y como confirmó Jorge Ponce este martes, el show de La 1 vivirá un cambio histórico en su tercera temporada y se mudará de ubicación. Así, abandonará el Teatro Príncipe de Gran Vía, escenario icónico del formato que se ha mantenido durante sus dos primeros años en La 1 y al que Broncano y su equipo se mudaron en 2021 en tiempos de 'La Resistencia'. A partir de septiembre, el espacio de entrevistas se emitirá desde el teatro Albéniz.

Shakira, la invitada especial de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy miércoles, 8 de julio 'La Revuelta' como invitado? Con 'El Hormiguero' y 'El Intermedio' cerrados por vacaciones, David Broncano competirá este martes y el resto de días de la semana contra reposiciones de los espacios de Pablo Motos y el Gran Wyoming, así como nuevas entregas de 'First Dates' en Telecinco. Este miércoles, David Broncano contará con la intervención especial de Shakira.

La artista internacional cumplirá finalmente, a medias, la promesa que le hizo a David Broncano hace casi dos años, cuando a través de un mensaje de vídeo aseguró que visitaría "muy pronto" su programa en TVE. "Hola, David, a ver si nos vemos pronto por España, ahí en 'La Revuelta'. Mientras tanto te dejo con un trozo de mi nuevo vídeo, 'Soltera'. Cualquier cosa, me dices", declaró la colombiana el 14 de octubre de 2024. Sin embargo, Shakira optó por conceder antes una entrevista a otro espacio de la cadena pública estatal, como invitada de Henar Álvarez en el debut de 'Al cielo con ella' en su salto a La 1 el pasado abril.

Y es que, aunque la intérprete no estará físicamente en el Teatro Príncipe de Gran Vía, este miércoles conectará con el humorista para celebrar el éxito de 'Dai Dai', su tema junto a Burna Boy que está sirviendo como banda sonora oficial del Mundial de fútbol y que ha alcanzado el número 1 global.

Juan Dávila y Susana Abaitua, también invitados

Pero más allá de Shakira, 'La Revuelta' contará este miércoles con otros dos grandes invitados: el humorista Juan Dávila y la actriz Susana Abaitua, que están de estreno con la película 'El último mono' en la que un gurú de la seducción y una cómica feminista se ven envueltos en una historia de amor.

La cinta llegará a los cines el próximo 7 de agosto y previamente hablarán con David Broncano de todos los detalles de esta comedia que aborda la célebre guerra de sexos.